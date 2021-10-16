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Almanya'dan Merkel'in Türkiye ziyareti paylaşımı
21:28 16.10.2021 (güncellendi: 21:29 16.10.2021)
© REUTERS / BPAErdoğan Merkel, Merkel'in Türkiye ziyareti
© REUTERS / BPA
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in Türkiye ziyaretine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Paylaşımda "Türkiye'ye ziyaret. Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşme, tarihi Tarabya semtinde gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.
Kanzlerin #Merkel wird in Istanbul von Präsident @RTErdogan empfangen. Die Gespräche finden im historischen Stadtteil Tarabya am Bosporus statt. pic.twitter.com/g8xskM3MUQ— Steffen Seibert (@RegSprecher) October 16, 2021
Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Köşkü'ndeki görüntülerine yer verilen diğer paylaşımda da Merkel'in basın toplantısında yaptığı açıklamalardan oluşan özet konuşmalar aktarıldı.
Paylaşımda "Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer farklı konuların yanında, Almanya'da yaşayan üç milyondan fazla Türk kökenli hakkında ve ayrıca iklimi korumanın global önemi hakkında görüştü" ifadelerine yer verildi.
Kanzlerin #Merkel spricht auf der Pressekonferenz mit Präsident @RTErdogan in Istanbul unter anderem über die mehr als drei Millionen türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben, sowie über die Bedeutung des globalen #Klimaschutzes. pic.twitter.com/734eZgHULJ— Steffen Seibert (@RegSprecher) October 16, 2021