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https://tr.sputniknews.com/20211016/almanyadan-merkelin-turkiye-ziyareti-paylasimi-1049888239.html
Almanya'dan Merkel'in Türkiye ziyareti paylaşımı
Almanya'dan Merkel'in Türkiye ziyareti paylaşımı
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T21:28+0300
2021-10-16T21:29+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
angela merkel
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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in Türkiye ziyaretine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.Paylaşımda "Türkiye'ye ziyaret. Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşme, tarihi Tarabya semtinde gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Köşkü'ndeki görüntülerine yer verilen diğer paylaşımda da Merkel'in basın toplantısında yaptığı açıklamalardan oluşan özet konuşmalar aktarıldı.Paylaşımda "Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer farklı konuların yanında, Almanya'da yaşayan üç milyondan fazla Türk kökenli hakkında ve ayrıca iklimi korumanın global önemi hakkında görüştü" ifadelerine yer verildi.
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recep tayyip erdoğan, angela merkel, steffen seibert

Almanya'dan Merkel'in Türkiye ziyareti paylaşımı

21:28 16.10.2021 (güncellendi: 21:29 16.10.2021)
© REUTERS / BPAErdoğan Merkel, Merkel'in Türkiye ziyareti
Erdoğan Merkel, Merkel'in Türkiye ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© REUTERS / BPA
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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in Türkiye ziyaretine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Paylaşımda "Türkiye'ye ziyaret. Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşme, tarihi Tarabya semtinde gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.
Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Köşkü'ndeki görüntülerine yer verilen diğer paylaşımda da Merkel'in basın toplantısında yaptığı açıklamalardan oluşan özet konuşmalar aktarıldı.
Paylaşımda "Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer farklı konuların yanında, Almanya'da yaşayan üç milyondan fazla Türk kökenli hakkında ve ayrıca iklimi korumanın global önemi hakkında görüştü" ifadelerine yer verildi.
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