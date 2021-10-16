https://tr.sputniknews.com/20211016/cezaevinde-aclik-grevine-devam-eden-saakasvilinin-kiz-arkadasi-durumu-kritik-1049888674.html

Cezaevinde açlık grevine devam eden Saakaşvili'nin kız arkadaşı: Durumu kritik

Cezaevinde açlık grevine devam eden Saakaşvili'nin kız arkadaşı: Durumu kritik

Ülkesine seneler sonra geri dönen ve tutuklanan eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin kız arkadaşı, Ukraynalı milletvekili Yelizaveta Yasko... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T22:00+0300

2021-10-16T22:00+0300

2021-10-16T22:05+0300

dünya

gürcistan

mihail saakaşvili

kız arkadaş

açlık grevi

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Saakaşvili’nin aralarında aylardır süren bir ilişki olduğunu açıklayan Yüksek Rada milletvekili Yelizaveta Yasko, Ukraina 24 televizyonuna eski Gürcistan liderinin sağlık durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.“Fiziki durumu kötü, zira üç haftadır aç kalıyor. Açlık grevini bırakmayı reddediyor. Ukrayna vatandaşının Ukrayna’ya iade edilmesi konusu çok yerinde, fakat şimdi birçok şey Gürcü makamlarına bağlı. Fakat bu aynı zamanda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın da aktif olarak ilgilendiği bir konu” diyen Yasko, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Yüzlerce Saakaşvili karşıtı Rustavi'deki hapishane yakınında miting düzenledi’Diğer yandan Sputnik Gürcistan’ın aktardığı üzere yüzlerce Saakaşvili karşıtı, eski Gürcistan liderinin tutuklu bulunduğu Rustavi'deki hapishane yakınında miting düzenleyerek, politikacı hakkında ‘müebbet hapis cezası’ talep etti.Haberde, “Yüzlerce Saakaşvili karşıtı, onun yönettiği dönemi hatırladı ve ellerinde pankartlar tutarak, Mihail Saakaşvili’nin müebbet hapis cezasını hak ettiğini haykırdı” ifadelerine yer verildi.Eylemcilerin arasında ‘Saakaşvili rejiminden zarar gördüklerini’ ileri süren vatandaşlarını olduğu dikkat çekilen haberde, göstericilerin Saakaşvili’nin serbest bırakılması taleplerinin kabul edilemez olduğunu söyledikleri, ellerdeki pankartlarda ‘işkenceci’, ‘katil’, ‘sonsuza dek yat’ gibi yazıların bulunduğu ifade edildi.Saakaşvili, beklenmedik dönüşünden beri Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından darbe planlamakla ve hükümete komplo kurmak için muhalefet temsilcilerine saldırı planlamakla suçlanıyor.Eski Gürcistan lideri, 2013’te ülkesinden ayrılmasından sonra vatandaşlıktan çıkarılmış ve devlet başkanı olduğu dönemde görevini kötüye kullanmaktan altı sene hapis cezasına mahkum edilmişti. Hükümet yetkilileri, eski Gürcistan devlet başkanının, hapis cezasını tamamlamadan vatandaşı olduğu Ukrayna’ya iade edilmeyeceğini belirtmişti.

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gürcistan, mihail saakaşvili, kız arkadaş, açlık grevi