https://tr.sputniknews.com/20211016/kaldirimdan-giderken-korna-calarak-yayadan-yol-isteyen-taksiciye-864-lira-ceza-1049873068.html

Kaldırımdan giderken, korna çalarak yayadan yol isteyen taksiciye 864 lira ceza

Kaldırımdan giderken, korna çalarak yayadan yol isteyen taksiciye 864 lira ceza

TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında yoğun trafik nedeniyle kaldırımdan ilerlerken korna çalarak yayadan yol isteyen taksici tespit edilerek, hakkında 864 lira... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T01:33+0300

2021-10-16T01:33+0300

2021-10-16T01:33+0300

türkiye

trafik

tem otoyolu

ceza

taksi

taksici

yaya

korna

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Önceki gün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşanan olayda, yoğun trafiği gören taksici, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi. Kaldırımdaki taksinin şoförü önüne çıkan bir kişiden korna çalarak yol istedi.Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntüler üzerine harekete geçen polis taksici S.Y.'nin kimliğini belirledi. Taksici S.Y.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 432 lira, aracın yaya kaldırımı üzerinde kullanılması nedeniyle Kabahatler Kanunu gereğince 432 lira olmak üzere toplam 864 lira para cezası kesildi.

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