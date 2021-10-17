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https://tr.sputniknews.com/20211017/13-yasindaki-ogrenciden-pandemide-arkadaslariyla-oynayamadigi-15-zeka-oyununu-dijitale-aktardi-1049895959.html
13 yaşındaki öğrenci pandemide arkadaşlarıyla oynayamadığı 15 zeka oyununu dijitale aktardı
13 yaşındaki öğrenci pandemide arkadaşlarıyla oynayamadığı 15 zeka oyununu dijitale aktardı
Nilda İçmeli, Kovid-19 salgını döneminde arkadaşlarıyla bir araya gelemediği için oynayamadığı 15 zeka oyununu dijitale taşıyarak ‘Atlas Game’ isimli Android... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T11:10+0300
2021-10-17T11:16+0300
oyun
türkiye
dijital
öğrenci
mobil uygulama
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Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf ve Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Nilda İçmeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde arkadaşlarıyla bir araya gelemediği için oynayamadığı 15 zeka oyununu dijitale taşıyarak ‘Atlas Game’ isimli Android ve IOS uygulamasına dönüştürdü.13 yaşındaki Nilda, salgın döneminde uzaktan eğitime geçildiği için BİLSEM'de dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyelerinde tek ya da arkadaşlarıyla oynadığı analitik ve bilişsel yetenekleri geliştiren oyunlardan uzak kaldı.Bu süreçte söz konusu oyunları dijital dünyaya aktarıp arkadaşlarıyla oynamak isteyen Nilda, fikrini BİLSEM'deki yöneticilerine açtıktan sonra uygulama için kolları sıvadı.Dünya ve Türkiye'yle ilgili bilgilerin olduğu, hikayeleştirilmiş tarzıyla dikkati çeken oyun için üniversite öğrencisi kuzeniyle bir yıl çalışan Nilda İçmeli, Android ve IOS marketlere girmek için merkezdeki öğretmenleriyle son güncellemeleri yapıyor.Atlas Game, her seviyesi bilgiye dayalı olduğu için tüm velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarına oynatabileceği bir oyun olma özelliğini taşıyor.Oyun, çocukların hızlı ve analitik düşünme becerilerini artırarak, dünya üzerindeki ülkeleri gezip onlara ilişkin bilgi almalarına olanak tanıyor.Uygulama, tamamlandıktan sonra Android ve IOS marketlerde ücretsiz indirilebilecek.'Evde kendi kendime oynasam da etkileşim olmadığı için hoşuma gitmiyordu'BİLSEM'deki en sevdiği dersin ‘Akıl oyunları dersi’ olduğunu söyleyen Nilda, şöyle devam etti:Nilda, oyunun diğer oyunlardan farklı olması ve insanlara katkı sağlaması için çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:Oyunun tasarım ve yazılım kısmının bir yıl sürdüğünü kaydeden Nilda, Atlas Game oyununun birçok kişi tarafından ilgi göreceğine emin olduğunu dile getirdi.BİLSEM hakkındaÖzel yetenekli, üstün zekalı öğrencilerin bireysel yeteneklerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan BİLSEM, örgün eğitime destek olmak için her ilde bulunuyor.Zorlu sınavların ardından BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 5 aşamalı bir eğitim programına alınıyor. Tüm programlar, öğretmenler tarafından öğrenci merkezli olup öğrencilerin problemlere farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek tarzda hazırlanıyor.Programların uygulanmasında örgün eğitimden tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller kullanılıyor. Okullarda proje tabanlı öğrenme modeliyle eğitim sağlanıyor ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun ürün/projeler gerçekleştirmeleri bekleniyor.
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oyun, dijital, öğrenci, mobil uygulama

13 yaşındaki öğrenci pandemide arkadaşlarıyla oynayamadığı 15 zeka oyununu dijitale aktardı

11:10 17.10.2021 (güncellendi: 11:16 17.10.2021)
© AAZeka oyunlarını dijitale aktaran 13 yaşındaki Nilda İçmeli
Zeka oyunlarını dijitale aktaran 13 yaşındaki Nilda İçmeli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AA
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Nilda İçmeli, Kovid-19 salgını döneminde arkadaşlarıyla bir araya gelemediği için oynayamadığı 15 zeka oyununu dijitale taşıyarak ‘Atlas Game’ isimli Android ve IOS uygulamasına dönüştürdü.
Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf ve Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Nilda İçmeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde arkadaşlarıyla bir araya gelemediği için oynayamadığı 15 zeka oyununu dijitale taşıyarak ‘Atlas Game’ isimli Android ve IOS uygulamasına dönüştürdü.
13 yaşındaki Nilda, salgın döneminde uzaktan eğitime geçildiği için BİLSEM'de dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyelerinde tek ya da arkadaşlarıyla oynadığı analitik ve bilişsel yetenekleri geliştiren oyunlardan uzak kaldı.
Bu süreçte söz konusu oyunları dijital dünyaya aktarıp arkadaşlarıyla oynamak isteyen Nilda, fikrini BİLSEM'deki yöneticilerine açtıktan sonra uygulama için kolları sıvadı.
Dünya ve Türkiye'yle ilgili bilgilerin olduğu, hikayeleştirilmiş tarzıyla dikkati çeken oyun için üniversite öğrencisi kuzeniyle bir yıl çalışan Nilda İçmeli, Android ve IOS marketlere girmek için merkezdeki öğretmenleriyle son güncellemeleri yapıyor.
Atlas Game, her seviyesi bilgiye dayalı olduğu için tüm velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarına oynatabileceği bir oyun olma özelliğini taşıyor.
Oyun, çocukların hızlı ve analitik düşünme becerilerini artırarak, dünya üzerindeki ülkeleri gezip onlara ilişkin bilgi almalarına olanak tanıyor.
Uygulama, tamamlandıktan sonra Android ve IOS marketlerde ücretsiz indirilebilecek.

'Evde kendi kendime oynasam da etkileşim olmadığı için hoşuma gitmiyordu'

6 yıldır BİLSEM öğrencisi olan Nilda, zeka oyunlarına ilgisini ve Atlas Game uygulamasının sürecini anlattı. - Sputnik Türkiye

6 yıldır BİLSEM öğrencisi olan Nilda, zeka oyunlarına ilgisini ve Atlas Game uygulamasının sürecini anlattı.

BİLSEM'deki en sevdiği dersin ‘Akıl oyunları dersi’ olduğunu söyleyen Nilda, şöyle devam etti:
"Pandemide merkezden ayrı kaldığımda en çok zeka oyunlarını özledim. Evde kendi kendime oynasam da etkileşim olmadığı için hoşuma gitmiyordu. O dönemde aklıma burada oynadığımız oyunları birleştirip dijitale aktarmak fikri geldi. Fikrimi müdürüme anlattım, o da beğendi ve kuzenim İrem Ablam ile oyunu geliştirmeye başladık."
Nilda, oyunun diğer oyunlardan farklı olması ve insanlara katkı sağlaması için çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Oyunun içinde pratik zekayı, analitik zekayı geliştirmeye yönelik 15 farklı oyun var. Oyunda aynı zamanda kültürel zenginliklere de yer vermeye çalıştık. Oynarken dünya ve Türkiye’den yerler var. Uzayla ve bilim insanlarıyla ilgili bilgiler var. Herkes için ilgi çekici bir oyun olacağını düşünüyorum."
Oyunun tasarım ve yazılım kısmının bir yıl sürdüğünü kaydeden Nilda, Atlas Game oyununun birçok kişi tarafından ilgi göreceğine emin olduğunu dile getirdi.

BİLSEM hakkında

Özel yetenekli, üstün zekalı öğrencilerin bireysel yeteneklerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan BİLSEM, örgün eğitime destek olmak için her ilde bulunuyor.
Zorlu sınavların ardından BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 5 aşamalı bir eğitim programına alınıyor. Tüm programlar, öğretmenler tarafından öğrenci merkezli olup öğrencilerin problemlere farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek tarzda hazırlanıyor.
Programların uygulanmasında örgün eğitimden tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller kullanılıyor. Okullarda proje tabanlı öğrenme modeliyle eğitim sağlanıyor ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun ürün/projeler gerçekleştirmeleri bekleniyor.
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