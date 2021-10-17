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https://tr.sputniknews.com/20211017/tugva-istanbul-il-baskani--oyunlarini-hukuk-icinde-bozduk-bozmaya-devam-edecegiz-1049896161.html
TÜGVA İstanbul İl Başkanı: Oyunlarını hukuk içinde bozduk, bozmaya devam edeceğiz
TÜGVA İstanbul İl Başkanı: Oyunlarını hukuk içinde bozduk, bozmaya devam edeceğiz
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Başkanı Şanlan, devlette kadrolaşma iddialarına ilişkin, "Bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T11:12+0300
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türkiye gençlik vakfı (tügva)
chp
kemal kılıçdaroğlu
fetö
taksim camisi
emrullah şanlan
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Taksim Camisi'nde kıldıkları sabah namazı sonrası vakıf hakkındaki iddialarla ilgili grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211012/tugva-baskanindan-vakfin-devlet-kadrolarina-torpille-personel-yerlestirdigi-iddialarin-yanit-1049758282.html
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türkiye gençlik vakfı (tügva), chp, kemal kılıçdaroğlu, fetö, taksim camisi, emrullah şanlan

TÜGVA İstanbul İl Başkanı: Oyunlarını hukuk içinde bozduk, bozmaya devam edeceğiz

11:12 17.10.2021 (güncellendi: 11:19 17.10.2021)
© AA / Ahmet BolatEmrullah Şanlan
Emrullah Şanlan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AA / Ahmet Bolat
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Başkanı Şanlan, devlette kadrolaşma iddialarına ilişkin, "Bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi görüyoruz" dedi.
Taksim Camisi'nde kıldıkları sabah namazı sonrası vakıf hakkındaki iddialarla ilgili grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan şunları söyledi:
"Tahliye kararı varsa gösterir misiniz?" diyen gençlerimiz CHP'lilerce darp edildi yaralandı. Yetmedi TÜGVA'ya ait olan eşyalarımız tutanak bile tutulmadan gasp edildi. Tüm bu hukuksuzluklara karşı vakur ve sağduyulu bir şekilde direndik, hukuk içinde hakkımızı ararken gaspa, çapulculuğa asla izin vermedik, 'Yalanlar değil hakikat kazanacak' dedik. Allah'ın yardımı, gençlerin kararlılığı sayesinde kazandık, ilçe binamızı geri aldık.
Ortaya saçılan bu sahte belgelerden sonra kendilerine gazeteci diyen ama hiçbir şekilde kim olduğu, ne olduğu belli olmayan kişiler 81 ildeki ulaştıkları kadın ve erkek öğrencilerimizi, TÜGVA gönüllülerini telefonla arayıp rahatsız etmeye başladı.
TÜGVA kamu yararına vakıf statüsündedir ve tüm bilgilerimize web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Amaçları TÜGVA'lı gençleri provoke etmek olan bu provokatör sürüsünün kurdukları oyuna gelmedik ve asla da gelmeyeceğiz. Oyunlarını hukuk içinde bozduk, bozmaya devam edeceğiz.
CHP Genel Başkanı, gözleri pırıl pırıl parlayan Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize 'lağım' diyerek küfür etti, bu küfrünü kendisine misliyle iade ediyoruz, bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi görüyoruz, devlet içine sızmış FETÖ'cülere nasıl sahip çıktıklarını görüyoruz. Bizim vakıflarımıza 'Kamu kaynaklarından para verdiler' iftirası atanların kendi yönettikleri belediyeler tarafından resmi evraklarla yalanlandığını görüyoruz.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
TÜRKİYE
TÜGVA Başkanı'ndan 'vakfın devlet kadrolarına torpille personel yerleştirdiği' iddialarına yanıt
12 Ekim, 19:35
040000
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