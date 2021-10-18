https://tr.sputniknews.com/20211018/abd-turkiye-ile-ortadogu-kafkasya-balkanlar-ve-akdenizde-isbirligi-yapmama-stratejisi-belirledi-1049986712.html

'ABD Türkiye ile Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar ve Akdeniz'de işbirliği yapmama stratejisi belirledi'

'ABD Türkiye ile Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar ve Akdeniz'de işbirliği yapmama stratejisi belirledi'

Dilek’e göre, ABD 2015’ten beri Türkiye ile Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar ve Akdeniz’de işbirliği yapmama stratejisi belirledi. ABD'nin Yunanistan ile savunma... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T00:28+0300

2021-10-18T00:28+0300

2021-10-20T00:37+0300

eksen

abd

türkiye

mısır

f-16

antony blinken

nikos dendias

yunanistan

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Yunanistan, Fransa'nın ardından ABD ile savunma işbirliğini derinleştiriyor. ABD ile Yunanistan arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen stratejik diyalog toplantıları kapsamında Washington'ı ziyaret eden Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasını beş yıllığına yeniledi. ABD Doğu Akdeniz'deki en büyük üssü olan Girit Adası'nda bulunan Suda hava ve deniz üssünün kullanım süresini bir yıl yerine beş yıl uzatmakla kalmadı, Dedeağaç Limanı başta olmak üzere Yunanistan anakarasındaki havaalanlarının kullanımıyla Balkanlar, Güney ve Doğu Avrupa hattında lojistik önem taşıyan bir hamlede bulunmuş oldu.Blinken, imza töreninde Yunanistan'la 'hukukun üstünlüğü ve insan haklarının güçlü savunucusu olan kardeş demokrasiler olarak dayanışmalarını' vurgularken, Atina'nın Afganistan'daki desteğe teşekkürlerini sundu. Dendias da savunma anlaşmasının yenilenmesinin uzun vadeli ortaklığın sembolik ve esas temelini oluşturduğunu belirtirken, ABD'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından 'stratejik yerlere yatırım yaptığı' vurgusu yaptı.İki ülke de zaten NATO üyesiyken ABD ile Yunanistan arasındaki anlaşma üçüncü bir ülkeden olası saldırıya karşı ortak savunmayı da öngörüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis kısa süre önce Türkiye'yi işaret ederek "Akdeniz'de kimin kimi ‘savaş nedeni' (casus belli) ile tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.ABD ve Yunanistan'ın savunma işbirliğini derinleştirmesi ve Türkiye'ye etkilerini 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'ndeki çalışmalarıyla tanınan Yeniçağ yazarı Cahit Armağan Dilek ile konuştuk.‘Amerikalılar 2015’ten itibaren Türkiye ile işbirliği yapmama stratejisi belirlediler’Cahit Armağan Dilek’e göre, ABD'nin Yunanistan'la attığı adımların Türkiye'ye etkilememesi mümkün değil. ABD'nin 2015’ten itibaren Türkiye'yi savunma ve işbirliği belgelerinden çıkarttıklarını ve bunun başkandan başkana değişmediğini söyleyen Dilek, Washington'ın Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar ve Akdeniz’de Ankara ile işbirliği yapmama stratejisi belirlediklerini ve Biden’ın, Obama zamanından beri altyapısı hazırlanan bu sistemi harekete geçirdiğini söyledi.“Burnumuzun dibinde olan bir faaliyetin etkilerinin iki ülke arasında kalmasını beklemek doğru değil. Hemen yanı başımızda ve Türkiye’nin dünyaya açılma yönü olan denizlerden bir şekilde çıkışını engelleyecek bir şey oluştuğunu görüyorsunuz, bu bizi de etkiliyor. Ama iki temel husus var. 2015’te bir çalışma yapmıştım, Amerikalıların dokümanlarını inceledim. O güne kadar Amerikalılar savunma ve dış politika belgelerinde Türkiye’nin adını sıkça belirtirken, 2015’e kadar yavaş yavaş azalarak artık tamamen Türkiye’yi çıkarttıklarını görüyoruz. Aslında Amerikalılar 2015’ten itibaren Türkiye ile Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar ve Akdeniz’de işbirliği yapmama gibi bir strateji belirlemişler. Yani Amerika’nın başkan değişse de değişmeyecek bir duruma dönüştüğünü görüyoruz. Obama ile başladı, Trump devam ettirdi. Şimdi Biden, altyapısı hazırlanan bu sistemi harekete geçiriyor."'1911'deki durumun aktörlerin değişmesiyle tekrarını andırıyor'Dilek, 2020'de yaşanan Doğu Akdeniz krizi ve bugün geldiği durumun 1911'deki İtalyanların Libya'yı işgali ile başlayan süreçte Ege'ye sızması ve Osmanlı İmparatorluğu için felaketle sonuçlanan olayları anımsattığını söylerken, şimdi aktörlerin değiştiğini ve İtalya'nın yerini Fransa'nın, Britanya'nın yerini ise ABD'nin aldığını belirtti:‘Türkiye’yi Anadolu topraklarına sıkıştırma hamleleri var’ABD'nin Ege'de ağırlığını Yunanistan'dan yana koyduğu görüşündeki Dilek, atılan adımların Türkiye'yi Anadolu topraklarına sıkıştırma anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu. Dilek, Türkiey'nin Ege'de istihbarat üstünlüğü bulunsa da Yunanlıların ABD sayesinde elde edebileceği avantajlara dikkat çekti:'Bize F-16 satışı ve modernizasyonu teklifi geldiğine çok inanmıyorum ama...'Dilek, Yunanlıların F-16'larını organize eden Amerikalıların Ankara'ya F-16 satışı ve modernizasyonu teklifinde bulunduğuna inanmadığını belirtirken, belki böyle bir algı yaratılmış ve Türk hükümetinin de talepte bulunmuş olabileceğini vurguladı. Dilek'e göre Amerikalılar Ankara'nın kesin kararını vermesini istiyor. Dilek, F-16'lar için çok daha yüklü miktarlar ödenmesinin söz konusu olacağını söylerken, bu meselenin tuzaklar içerdiği görüşünü dile getirdi:'Genişletilmiş Ortadoğu, genişletilmiş Karadeniz bölgesi, şimdi de genişletilmiş Avrasya çıktı'Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın Defence One'da yazdığı ve Afganistan'a uzanan coğrafyada Türkiye'yi 'yetenekli, istekli ve güvenilir NATO müttefiki' olarak niteleyerek ABD-Türkiye uzlaşması çağrısı yapan yazısının 'uygun olmadığı' görüşündeki Dilek, kullanılan terminolojinin de ABD'nin enjekte ettiği fikirlere dayandığını belirtti:“Genişletilmiş Ortadoğu, genişletilmiş Karadeniz bölgesi, şimdi de genişletilmiş Avrasya çıktı. Bunların tamamen Amerika’nın el altından farkında olmadan size enjekte ettiği fikirler olduğunu düşünüyorum. 'Genişletilmiş Ortadoğu projesinde bir şey yaptık', bunları söylemiyor. O zaman da o projenin içinde yer almıştık ve kendileri ifade etmişlerdi. Şimdi de 'genişletilmiş Avrasya' projesinde bizim üzerimizden, ‘Biz size her türlü kolaylığı sağlarız. Oradaki kötü aktörlerin -yani Rusya, Çin ve İran’ı kastediyor galiba- girmesini önleriz. Siz bizim üzerimizden gelin istediğimizi yaparız’ diyor. Bu çok da bir ülke yöneticisinin yazacağı bir yazı değil."'Bizi NATO, AB’den dışladıklarını görüyoruz. Yani NATO üyeliğimiz de bir nevi kağıtta kalacak gibi gözüküyor'Yunanistan'ın da tıpkı Türkiye gibi 'enerji hub'ı olma iddiası bulunduğunu belirten Dilek, ABD'nin Dedeağaç'ın askeri kullanımı dışında LNG istasyonu kurmasına atıfta bulundu. Dilek, Ege'de Yunan adalarının kullanımı ile birlikte NATO'nun güney sınırının, Türkiye karasuları ile Trakya ve Meriç’ten geçen bir hatta getirildiğini söylerken, Türkiye'nin NATO ve AB'den dışlandığı ve NATO üyeliğinin kağıtta kalacak gibi göründüğünü belirtti:

mısır

yunanistan

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, türkiye, mısır, f-16, antony blinken, nikos dendias, yunanistan