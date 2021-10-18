https://tr.sputniknews.com/20211018/bir-eliyle-direksiyon-digeriyle-yuk-tuttu-1049926124.html

Bir eliyle direksiyon, diğeriyle yük tuttu

Bir eliyle direksiyon, diğeriyle yük tuttu

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda otomobil sürücü ile yanındaki yolcu, araç üzerindeki yükü camdan uzattıkları elleriyle tutarak seyahat etti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T13:37+0300

2021-10-18T13:37+0300

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yaşam

trafik

otomobil

şoför

direksiyon

taşıt

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Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde giden otomobilin sürücü ile yanındaki yolcu, araç üzerindeki yükü camdan çıkardıkları elleriyle tutarak taşıdı. Yoldaki araçların arasında bu şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü, bir eli ile direksiyonu diğer eli ile de yükü tuttu. Arka koltuktaki diğer bir yolcu da pencereden sarkıttığı çamaşır leğenini tutmaya çalıştı. Bu anlar, başka bir aracın içindeki kişi tarafından saniye saniye görüntülendi.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trafik, otomobil, şoför, direksiyon, taşıt