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Dolar'da yeni rekor: 9.30'u gördü
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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211018/dolarda-yeni-rekor-930u-gordu-1049933457.html
Dolar'da yeni rekor: 9.30'u gördü
Dolar'da yeni rekor: 9.30'u gördü
Dolar kuru 9.30 TL seviyesini aşarak rekor tazeledi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
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dolar
ekonomi
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Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9,27'yi aşarak başlayan dolar, 9,3021 seviyesini görerek rekor tazeledi.Euro ise 10,75 lira seviyesinden güne başladı.
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Dolar'da yeni rekor: 9.30'u gördü

15:55 18.10.2021 (güncellendi: 16:03 18.10.2021)
© REUTERS / Dado RuvicTL-Dolar
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Dolar kuru 9.30 TL seviyesini aşarak rekor tazeledi.
Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9,27'yi aşarak başlayan dolar, 9,3021 seviyesini görerek rekor tazeledi.
Euro ise 10,75 lira seviyesinden güne başladı.
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