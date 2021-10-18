Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211018/dolarda-yeni-rekor-930u-gordu-1049933457.html
Dolar'da yeni rekor: 9.30'u gördü
Dolar'da yeni rekor: 9.30'u gördü
Dolar kuru 9.30 TL seviyesini aşarak rekor tazeledi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T15:55+0300
2021-10-18T15:55+0300
2021-10-18T16:03+0300
dolar
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044082556_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_0ad134aeef12257437f78edbf06f5977.jpg
Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9,27'yi aşarak başlayan dolar, 9,3021 seviyesini görerek rekor tazeledi.Euro ise 10,75 lira seviyesinden güne başladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044082556_92:0:909:613_1920x0_80_0_0_c04bcffe7bf908639820afd9ae0d95b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar
Dolar'da yeni rekor: 9.30'u gördü
15:55 18.10.2021 (güncellendi: 16:03 18.10.2021)
Dolar kuru 9.30 TL seviyesini aşarak rekor tazeledi.
Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9,27'yi aşarak
başlayan dolar, 9,3021 seviyesini görerek rekor tazeledi.
Euro ise 10,75 lira seviyesinden güne başladı.