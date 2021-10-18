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İngiltere İçişleri Bakanı, sosyal medyada isimsiz hesaplar için düzenleme istedi
İngiltere İçişleri Bakanı, sosyal medyada isimsiz hesaplar için düzenleme istedi
İngiltere İçişleri Bakanı Patel, sosyal medyada anonim olma hakkının azaltılmasına dönük çalışma yapılması gerektiğini söyledi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T16:41+0300
2021-10-18T16:41+0300
dünya
ingiltere
sosyal medya
cinayet
priti patel
david amess
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İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, milletvekili David Amess'in öldürülmesi ve milletvekillerine sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin Sky News kanalına açıklamada bulundu.Parlamento üyelerinin sosyal medyada en acımasız yorumlara ve saldırılara maruz kaldığını belirten Patel, isimsiz hesaplar altında paylaşım yapma hakkını azaltmak için mevzuata bakacağını duyurdu.Patel, "Böyle devam edemeyiz. Saldırı altındaki topluluklarla çok fazla zaman harcıyorum. Bu kişiler, sosyal medyada her türlü paylaşımla karşı karşıya ve bu gönderileri kaldırmak çok zor" dedi.Bazı ülkelerde aktivistlerin de anonim hesaplar üzerinden paylaşım yaptığını, dolaysıyla anonim olmanın tamamen yasaklanmayacağını söyleyen Patel, "İkili bir yaklaşım uygulayamayız ancak ortada çok yıpratıcı bir şey var. Tüm partilerden politikacılar, korkunç davranışlar gördüğümüz bu yıpratıcı alanı kapatmak için bir araya gelmeli" diye konuştu.
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ingiltere, sosyal medya, cinayet, priti patel, david amess

İngiltere İçişleri Bakanı, sosyal medyada isimsiz hesaplar için düzenleme istedi

16:41 18.10.2021
© REUTERS / Jeff Overs / BBCİngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / Jeff Overs / BBC
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İngiltere İçişleri Bakanı Patel, sosyal medyada anonim olma hakkının azaltılmasına dönük çalışma yapılması gerektiğini söyledi.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, milletvekili David Amess'in öldürülmesi ve milletvekillerine sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin Sky News kanalına açıklamada bulundu.
Parlamento üyelerinin sosyal medyada en acımasız yorumlara ve saldırılara maruz kaldığını belirten Patel, isimsiz hesaplar altında paylaşım yapma hakkını azaltmak için mevzuata bakacağını duyurdu.
Patel, "Böyle devam edemeyiz. Saldırı altındaki topluluklarla çok fazla zaman harcıyorum. Bu kişiler, sosyal medyada her türlü paylaşımla karşı karşıya ve bu gönderileri kaldırmak çok zor" dedi.
Bazı ülkelerde aktivistlerin de anonim hesaplar üzerinden paylaşım yaptığını, dolaysıyla anonim olmanın tamamen yasaklanmayacağını söyleyen Patel, "İkili bir yaklaşım uygulayamayız ancak ortada çok yıpratıcı bir şey var. Tüm partilerden politikacılar, korkunç davranışlar gördüğümüz bu yıpratıcı alanı kapatmak için bir araya gelmeli" diye konuştu.
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