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İtalya'da Kovid-19 sertifikasını protesto eden göstericiler limanları işgal etti
13:16 18.10.2021 (güncellendi: 13:18 18.10.2021)
© REUTERS / Borut Zivulovicİtalya'da Kovid-19 sertifikası mecburiyetini protesto eden liman işçileri, ülkenin büyük limanlarını işgal etti.
© REUTERS / Borut Zivulovic
İtalya'da Kovid-19 sertifikası mecburiyetini protesto eden liman işçileri, ülkenin büyük limanlarını işgal etti.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 'yeşil pasaport' uygulamasının tüm çalışanlara zorunlu tutulması sonrasında liman işçileri grev başlattı.
Yerel basına çıkan haberlere göre ülkenin büyük limanları, tüm hafta sonu kapatıldı.
En büyük gösteriler ise, Trieste Limanı'nda gerçekleşti. Gösterilerde binlerce liman işçisi ve kent sakini yer aldı.
#Italy Port of Trieste #NoGreenPass 18/10/2021 pic.twitter.com/NtWjqDtBAB— Nicole Elisei (@EliseiNicole) October 18, 2021
Troisième soirée consécutive de blocage du Port de Trieste en Italie contre le pass sanitaire. La police a indiqué lors d'une réunion informelle que le blocage ne sera plus toléré à partir de demain laissant planer la menace d'une évacuation. (Local Team)— BAN (@BAN05063867) October 18, 2021
Forza-Italia 🇮🇹 pic.twitter.com/1FvBRc0O3f
Diğer yandan protestocular ayrıca Cenova Limanı'nı 3 gün ve 2 gece boyunca ablukaya aldı.
Porto di Genova Sampierdarena bloccato da 72 ore. La protesta contro l'obbligo del passaporto sanitario prosegue ad oltranza. pic.twitter.com/BftQQwqDqq— RadioGenova (@RadioGenova) October 17, 2021
Trieste'deki liman işçileri, şoförler ve vatandaşlar; yeşil pasaport zorunluluğunun kaldırılmaması halinde, işçilerin yüzde 40'ının aşısız olduğu bildirilen limanda faaliyetlerin durma noktasına geleceği tehdidinde bulundu.
Bununla beraber ğolis, ayrıca tüm liman işçilerini protestoların sürmesi durumunda limanı zorla tahliye edecekleri konusunda uyardı.
İtalyan makamları tarafından sunulan tavizler şimdiye dek liman işçilerinin temsilcileri tarafından reddedildi.
İtalya hükümeti ise, kararda geri adım atıp atmayacağı konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı.
İtalya'da hükümetin 6 Ağustos’ta uygulamaya giren 'yeşil pasaport' sertifikası, o günden beri pek çok kez protesto edilirken, sertifika, 16 Ekim'den itibaren kamu ve özel sektör çalışanları için zorunlu hale geldi.