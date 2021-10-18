https://tr.sputniknews.com/20211018/polisiye-yazari-carmen-molanin-takma-ad-kullanan-3-erkek-oldugu-ortaya-cikti-1049924081.html

Polisiye yazarı Carmen Mola'nın takma ad kullanan 3 erkek olduğu ortaya çıktı

Polisiye yazarı Carmen Mola'nın takma ad kullanan 3 erkek olduğu ortaya çıktı

İspanya'da adından övgüyle söz edilen kadın polisiye yazarı Carmen Mola'nın Planeta ödülüne layık görülmesinin ardından törende ödülün 3 erkek tarafından... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T12:59+0300

2021-10-18T12:59+0300

2021-10-18T12:59+0300

yaşam

takma isim

ödül töreni

erkek

edebiyat

carmen mola

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Televizyon senaristleri Agustín Martínez, Jorge Díaz ve Antonio Mercero, geçen hafta Planeta ödüllerinde, aralarında İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia'nın da bulunduğu konuklar karşısında para ödülünü almak üzere meşhur kadın yazar Carmen Mola adına sahneye çıktı.Yaşanan şaşkınlık karşısında yazarlar, "Biz hiç 3 erkek olarak bir kadının arkasına sığınmadık. Ardına saklandığımız bir isimdi" ifadelerini kullandı. Mola'nın menajerinin internet sitesinde, İtalyan edebiyatçı Elena Ferrante ile kıyaslanan yazar, isminin gizli kalması için bir takma ad kullanan 'Madrid doğumlu bir yazar' olarak tanımlanıyor.Mola'nın web sitesindeki açıklaması, aynı zamanda, kameradan uzağa bakan bilinmeyen bir kadının bir dizi fotoğrafını da içeriyor.İspanyol medyasıyla yapılan önceki röportajlarda Martínez, Díaz ve Mercero; Mola'yı eşi ve çocuklarıyla birlikte Madrid'de yaşayan bir üniversite profesörü olarak sunmuştu.Planeta ödülüne Carmen Mola'nın 1834'te bir kolera salgını sırasında geçen ve bir gazeteci, bir polis memuru ve genç bir kadın tarafından yakalanan bir seri katili konu alan 'Canavar' adlı gerilim hikayesi layık görüldü.Daha önce Mola'nın 'La novia gitana', 'La red purpura' ve 'La Nena en Alfaguara' kitapları yüksek satış rakamları yakalamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211007/2021-nobel-edebiyat-odulunun-kazanani-aciklandi-1049611345.html

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takma isim, ödül töreni, erkek, edebiyat, carmen mola