Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu elindeki belgeleri paylaşmaya davet etti

"İmamoğlu, Karadeniz gezisinde de gittiği her ilde halkla buluşmaya özel bir önem verdi. Kalabalıkların arasındaki görüntüsü özellikle servis edildi. O nedenle ‘Diyarbakır’a sadece Ahmet Güneştekin’in sergisinin açılışı için gidecekti’ demek ikna edici değil. O zaman CHP Diyarbakır İl Başkanlığı o daveti kafasına göre mi yaptı? İmamoğlu’nun ekibiyle Diyarbakır programı planlanmadı mı? Mizahın gücü çok yüksek. Siyasi mizahın tadı ise bir başka. Ama yerinde ve dozunda olunca. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’da karşılanması ve Dağ Kapı Meydanı’nda halkla buluşma programı ilan edilip sonra genel merkezden gelen baskı üzerine apar topar iptal edilmişti ya, Ekrem İmamoğlu’yla ilgili sosyal medyada bir içerik üretilmiş. Ona çok güldüm. “Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a geliyor” deniliyor. Altına da karşılama için İstanbulluların davetli olduğu notu düşülmüş. İmamoğlu, Diyarbakır’da başta HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar olmak üzere HDP’lilerle birlikte fotoğraf vermeye özel bir önem verdi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret eden Mithat Sancar’la ortak açıklama yapmaktan kaçındı; İmamoğlu ise tam aksine Diyarbakır’a giderek Mithat Sancar’la fotoğraf verdi. Siyasette bu mesajın ne anlama geldiğini herkes iyi bilir.