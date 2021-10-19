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https://tr.sputniknews.com/20211019/abdulkadir-selvi-erdogan-kilicdaroglunu-elindeki-belgeleri-paylasmaya-davet-etti-1049956922.html
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu elindeki belgeleri paylaşmaya davet etti
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu elindeki belgeleri paylaşmaya davet etti
Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun iddialarının soruşturulması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaatta... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T09:31+0300
2021-10-19T09:40+0300
politika
chp
diyarbakır
kemal kılıçdaroğlu
mithat sancar
cumhurbaşkanlığı
abdulkadir selvi
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddialarını gündeme taşıdı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını belirten Selvi, "Öğrendik ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıçdaroğlu’nun iddialarının soruşturulması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaatta bulunmuş. Bu pek rastlanılan bir durum değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’a sordum. 'Sayın cumhurbaşkanımız, ülkeyi yönetme sorumluluğunu uhdesinde bulunduran kişi olarak bu iddialara kayıtsız kalmadı. Elinizde ne tür bilgi, belge, istihbarat varsa paylaşın. Devlet bunu araştırsın dedi. Bu Kılıçdaroğlu açısından bir samimiyet testi' dedi." ifadelerini kullandı.'Kemal Bey, hadi sıra sizde'Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın bu adımını şu sözlerle değerlendirdi:'Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a geliyor'Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin, "Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’da halkla buluşmasının CHP Genel Merkezi’nin müdahalesiyle son anda iptal edilmesi Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan gerilimi ortaya koydu" dedi.Hürriyet gazetesi yazarı, İmamoğlu'nun Diyarbakır'da HDP'li bir mesaj verdiğini de öne sürdü ve şunları kaydetti:'İmamoğlu'nun Diyarbakır annelerini ziyaret etmesini beklemiyordum'İmamoğlu'nun Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etmemesin hayal kırıklığına yol açtığını söyleyen Selvi, "Ama ben HDP’yi küstürmemek için Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etmesini beklemiyordum. Ama Mithat Sancar ve Sırrı Sakık’la çektirdiği fotoğraf karesinde yer alan isimlerin PKK’lılara ait olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu doğru değil. O isimler 90’lı yıllarda faili meçhul cinayetlere kurban gitmiş insanlara ait" dedi.
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chp, diyarbakır, kemal kılıçdaroğlu, mithat sancar, cumhurbaşkanlığı, abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu elindeki belgeleri paylaşmaya davet etti

09:31 19.10.2021 (güncellendi: 09:40 19.10.2021)
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun iddialarının soruşturulması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaatta bulunduğunu belirtti ve "Kemal Bey, hadi sıra sizde" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddialarını gündeme taşıdı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını belirten Selvi, "Öğrendik ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıçdaroğlu’nun iddialarının soruşturulması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaatta bulunmuş. Bu pek rastlanılan bir durum değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’a sordum. 'Sayın cumhurbaşkanımız, ülkeyi yönetme sorumluluğunu uhdesinde bulunduran kişi olarak bu iddialara kayıtsız kalmadı. Elinizde ne tür bilgi, belge, istihbarat varsa paylaşın. Devlet bunu araştırsın dedi. Bu Kılıçdaroğlu açısından bir samimiyet testi' dedi." ifadelerini kullandı.

'Kemal Bey, hadi sıra sizde'

Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın bu adımını şu sözlerle değerlendirdi:
"Bu ülkede siyasi cinayetler üzerinden rejim dizayn edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu başvurusuyla birlikte hem Kılıçdaroğlu’nu elindeki bilgi ve belgeleri paylaşmaya davet ediyor hem de siyasi cinayetler konusundaki tavrını bir kez daha ortaya koyuyor. Koray Aydın savcıya bilgi verdi. Kemal Bey, hadi sıra sizde."

'Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a geliyor'

Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin, "Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’da halkla buluşmasının CHP Genel Merkezi’nin müdahalesiyle son anda iptal edilmesi Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan gerilimi ortaya koydu" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı, İmamoğlu'nun Diyarbakır'da HDP'li bir mesaj verdiğini de öne sürdü ve şunları kaydetti:
"İmamoğlu, Karadeniz gezisinde de gittiği her ilde halkla buluşmaya özel bir önem verdi. Kalabalıkların arasındaki görüntüsü özellikle servis edildi. O nedenle ‘Diyarbakır’a sadece Ahmet Güneştekin’in sergisinin açılışı için gidecekti’ demek ikna edici değil. O zaman CHP Diyarbakır İl Başkanlığı o daveti kafasına göre mi yaptı? İmamoğlu’nun ekibiyle Diyarbakır programı planlanmadı mı? Mizahın gücü çok yüksek. Siyasi mizahın tadı ise bir başka. Ama yerinde ve dozunda olunca. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’da karşılanması ve Dağ Kapı Meydanı’nda halkla buluşma programı ilan edilip sonra genel merkezden gelen baskı üzerine apar topar iptal edilmişti ya, Ekrem İmamoğlu’yla ilgili sosyal medyada bir içerik üretilmiş. Ona çok güldüm. “Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a geliyor” deniliyor. Altına da karşılama için İstanbulluların davetli olduğu notu düşülmüş. İmamoğlu, Diyarbakır’da başta HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar olmak üzere HDP’lilerle birlikte fotoğraf vermeye özel bir önem verdi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret eden Mithat Sancar’la ortak açıklama yapmaktan kaçındı; İmamoğlu ise tam aksine Diyarbakır’a giderek Mithat Sancar’la fotoğraf verdi. Siyasette bu mesajın ne anlama geldiğini herkes iyi bilir.

'İmamoğlu'nun Diyarbakır annelerini ziyaret etmesini beklemiyordum'

İmamoğlu'nun Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etmemesin hayal kırıklığına yol açtığını söyleyen Selvi, "Ama ben HDP’yi küstürmemek için Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etmesini beklemiyordum. Ama Mithat Sancar ve Sırrı Sakık’la çektirdiği fotoğraf karesinde yer alan isimlerin PKK’lılara ait olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu doğru değil. O isimler 90’lı yıllarda faili meçhul cinayetlere kurban gitmiş insanlara ait" dedi.
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