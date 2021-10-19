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Ali Koç: Bayraktar ile ortaklık istemiştik nasip olmadı
© AAAli Koç
© AA
Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda, Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen yerli şanzımanın tanıtım töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, dün vefat eden Özdemir Bayraktar hakkında yaptığı açıklamada, Bayraktar ailesi ile ortaklık yapmak istediklerini fakat kısmet olmadığını söyledi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Salgın sürecinde iyi bir iş yapmanın önemli olduğuna değinen Koç şöyle konuştu:
"Kurucumuz rahmetli Vehbi Koç'un, bir asır önce Anadolu’nun o dönem çok küçük bir şehri olan Ankara'da başlayan girişimcilik yolculuğu, serüveni, 1928 yılında Ankara bir Ford bayiliğini alması ile Türk otomotiv sektöründe yepyeni bir kapının açılmasına vesile oldu. Daha sonra 1959'da Otosan AŞ'nin kurulması, Türkiye otomotiv sektöründe sanayileşmeyi başlatan en önemli dönüm noktasıydı. Biz, biraz sonra ifade edeceğimiz gibi ülkemize her zaman uzun vadeli baktık. Çok çetrefilli ekonomik koşulların olduğu iniş çıkışlı dönemlere rağmen her zaman ülkemize güvendik. Bu felsefe zaman içinde 'Ülkem varsa ben de varım.' düsturu olarak topluluğumuzun adeta DNA'sının bir parçası olmuştur."
Şirketlerinin serüveninden bahseden Ali Koç, şimdiye kadar pes etmediklerini ve Türkiye için üretmeye devam ettiklerini söyledi.
Hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'a da rahmet dileyen Koç şöyle devam etti:
"Ben kendisiyle 12 sene evvel görüşmüştüm. Organize sanayide küçük bir atölyede, bugün yaptıkları işe baktığımızda bayağı küçük bir atölyede, evlatlarıyla. Hikayesini anlattı bize. Biz niye gitmiştik oraya? Rahmetli eniştem Nusret Arsel hikayesini bir gazetede okuyor. Gidiyor tanışıyor. Bizim haberimiz yok o zaman, dost oluyorlar. Oğullarıyla tanışıyor, o kadar etkileniyor ki bize talimat veriyor, biz de savunma sanayi işindeyiz, 'Özdemir Bey’le Bayraktar ailesiyle bir iş yapın.' diye. Çok gittik geldik, yapamadık. Özdemir Bey, 'Ya business plan musiness plan ben anlamam, vereceksiniz şu kadar parayı ben de yapacağım size, istediğiniz kadarıyla yapacağız' demişti. Olmadı, nasip olmadı. Keşke olsaydı, çünkü o zaman bile bu ailenin insansız hava aracı, havacılık sanayinde o zamanın şartlarında yaptıklarına baktığım zaman şöyle demiştim kendisine, 'Sizin oğullarınız, siz bir milli servetsiniz, değersiniz. Sizi korumalı bu ülke' demiştim."
Ali Koç, hedeflerini gerçekleştirmek için her işlerinde yönlerini geleceğe, sürdürebilirliğe, AR-GE ve inovasyona çevirdiklerini anlattı.
Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda, Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen ilk ve tek yerli şanzımanın tanıtım törenine katılan Mustafa Varank, 6 yıldır ihracat şampiyonu olan Ford Otosan'ın Türkiye'nin bugününe ve yarınına yatırım yapmayı sürdürdüğünü ve firmanın salgına rağmen hız kesmeden hatta vites yükselterek yoluna devam ettiğini anlattı.
Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
"TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Ecotorq motorundan sonra şimdi de 58 milyon euro yatırımla Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli şanzıman yeni gururumuz oldu. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Ford Otosan'a verdiğimiz desteklerle bu gurura ortak olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Son 19 senede Ford Otosan'a Ar-Ge çalışmaları sebebiyle güncel rakamlarla yaklaşık 1,6 milyar liralık destek sağladık. Şanzıman projesi özelinde de kendilerine takribi olarak 15 milyon lira destek aktardık. Ayrıca bu modern fabrikanın şanzıman üretimini gerçekleştirebilmesi amacıyla 900 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. İnşallah şanzıman üretimiyle birlikte Ford Otosan, motor, aks ve şanzımanın üçünü de kendi geliştirebilen sayılı küresel kamyon üreticilerinden biri haline gelecek. Ayrıca şanzıman yatırımıyla Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabetçi gücüne büyük katkı sunacak. Yan sanayi ve tedarik ekosistemi bu sayede gelişecek."
Sıfırdan bir şanzımanın geliştirilmesinin kolay olmadığını vurgulayan Varank, söz konusu projede 220'nin üzerinde mühendisin görev yaptığını aktardı.
Tasarım, test ve geliştirme aşamalarının tamamlanmasının 5 yıl sürdüğünü kaydeden Varank, şu bilgileri paylaştı:
"Geliştirilen şanzıman 1 milyon kilometreyi aşkın yolda, farklı koşullarda birbirinden zorlu testlere tabi tutuldu. İşte şimdi bu şanzımanlar Avrupa’nın yıldızı F-MAX kamyonlarında ve diğer kamyonlarda kullanılacak. Böylelikle tasarımı ve Ar-Ge'si Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirilen kamyonların yerlilik oranları yüzde 90'ları bulacak. Bununla birlikte üretilen şanzımanlar, kamyonların içerisinde 40'ı aşkın ülkeye ihraç edilecek. Hem Ford Otosan hem yerli otomotiv sanayi hem de Türkiye kazanacak. Bu ve bunun gibi yüksek katma değerli yatırımlarla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası emin adımlarla gerçekleşecek. Ben bu vesileyle projede emeği geçen Ford Otosan ailesine teşekkürlerimi sunuyor, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanının vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
Varank, iki yıldır devam eden salgının, dünyadaki yerleşik düzeni altüst ettiğini, küresel zincirlerin kopmasına neden olarak tüm ekonomileri derinden sarstığını belirtti.
Otomotiv sektörünün de salgından nasibini alan sektörler arasında bulunduğuna dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:
"Bilhassa binek araç satışları dünyada büyük darbe yedi. Araç satışları Çin'de, ABD'de ve Avrupa'da büyük oranlarda düştü. Hamdolsun ülkemizde aldığımız önlemlerin de etkisiyle biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Ülkemizde otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,3 oranında arttı. Tabii esas önemli olan husus bu artışın sürdürülebilirliğini sağlamaktan geçiyor. Malumunuz otomotiv endüstrisi ülkemizin sürükleyici sektörlerinden bir tanesi. İleri geri bağlantıları sayesinde diğer sektörler üzerinde büyük bir etkiye sahip. Yarattığı katma değer, istihdam ve ihracat, ekonomiyi derinden etkileme gücüne sahip. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu etkinin bilincinde önemli adımlar atıyor, endüstrideki değişim rüzgarlarını iyi okuyarak Türkiye'yi takip eden değil, takip edilen bir ülke yapmak için sektörle dirsek teması halinde politikalarımızı sürekli güncelliyoruz."