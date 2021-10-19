Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin yayınladığı Türkiye İlerleme Raporu'na tepki
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211019/ali-koc-bayraktar-ile-ortaklik-istemistik-nasip-olmadi-1049980728.html
Ali Koç: Bayraktar ile ortaklık istemiştik nasip olmadı
Ali Koç: Bayraktar ile ortaklık istemiştik nasip olmadı
Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda, Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen yerli şanzımanın tanıtım töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T20:12+0300
2021-10-19T20:12+0300
ekonomi
ali koç
bayraktar
ortaklık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1044042685_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_6f147c7c3af9611cb7ab54f056928711.jpg
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Salgın sürecinde iyi bir iş yapmanın önemli olduğuna değinen Koç şöyle konuştu:Şirketlerinin serüveninden bahseden Ali Koç, şimdiye kadar pes etmediklerini ve Türkiye için üretmeye devam ettiklerini söyledi.Hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'a da rahmet dileyen Koç şöyle devam etti:Ali Koç, hedeflerini gerçekleştirmek için her işlerinde yönlerini geleceğe, sürdürebilirliğe, AR-GE ve inovasyona çevirdiklerini anlattı.Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda, Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen ilk ve tek yerli şanzımanın tanıtım törenine katılan Mustafa Varank, 6 yıldır ihracat şampiyonu olan Ford Otosan'ın Türkiye'nin bugününe ve yarınına yatırım yapmayı sürdürdüğünü ve firmanın salgına rağmen hız kesmeden hatta vites yükselterek yoluna devam ettiğini anlattı.Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:Sıfırdan bir şanzımanın geliştirilmesinin kolay olmadığını vurgulayan Varank, söz konusu projede 220'nin üzerinde mühendisin görev yaptığını aktardı.Tasarım, test ve geliştirme aşamalarının tamamlanmasının 5 yıl sürdüğünü kaydeden Varank, şu bilgileri paylaştı:Varank, iki yıldır devam eden salgının, dünyadaki yerleşik düzeni altüst ettiğini, küresel zincirlerin kopmasına neden olarak tüm ekonomileri derinden sarstığını belirtti.Otomotiv sektörünün de salgından nasibini alan sektörler arasında bulunduğuna dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1044042685_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_81d24e12e2f179515e0f3cca8e528c8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali koç, bayraktar, ortaklık

Ali Koç: Bayraktar ile ortaklık istemiştik nasip olmadı

20:12 19.10.2021
© AAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA
Abone ol
Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda, Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen yerli şanzımanın tanıtım töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, dün vefat eden Özdemir Bayraktar hakkında yaptığı açıklamada, Bayraktar ailesi ile ortaklık yapmak istediklerini fakat kısmet olmadığını söyledi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Salgın sürecinde iyi bir iş yapmanın önemli olduğuna değinen Koç şöyle konuştu:
"Kurucumuz rahmetli Vehbi Koç'un, bir asır önce Anadolu’nun o dönem çok küçük bir şehri olan Ankara'da başlayan girişimcilik yolculuğu, serüveni, 1928 yılında Ankara bir Ford bayiliğini alması ile Türk otomotiv sektöründe yepyeni bir kapının açılmasına vesile oldu. Daha sonra 1959'da Otosan AŞ'nin kurulması, Türkiye otomotiv sektöründe sanayileşmeyi başlatan en önemli dönüm noktasıydı. Biz, biraz sonra ifade edeceğimiz gibi ülkemize her zaman uzun vadeli baktık. Çok çetrefilli ekonomik koşulların olduğu iniş çıkışlı dönemlere rağmen her zaman ülkemize güvendik. Bu felsefe zaman içinde 'Ülkem varsa ben de varım.' düsturu olarak topluluğumuzun adeta DNA'sının bir parçası olmuştur."
Şirketlerinin serüveninden bahseden Ali Koç, şimdiye kadar pes etmediklerini ve Türkiye için üretmeye devam ettiklerini söyledi.
Hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'a da rahmet dileyen Koç şöyle devam etti:
"Ben kendisiyle 12 sene evvel görüşmüştüm. Organize sanayide küçük bir atölyede, bugün yaptıkları işe baktığımızda bayağı küçük bir atölyede, evlatlarıyla. Hikayesini anlattı bize. Biz niye gitmiştik oraya? Rahmetli eniştem Nusret Arsel hikayesini bir gazetede okuyor. Gidiyor tanışıyor. Bizim haberimiz yok o zaman, dost oluyorlar. Oğullarıyla tanışıyor, o kadar etkileniyor ki bize talimat veriyor, biz de savunma sanayi işindeyiz, 'Özdemir Bey’le Bayraktar ailesiyle bir iş yapın.' diye. Çok gittik geldik, yapamadık. Özdemir Bey, 'Ya business plan musiness plan ben anlamam, vereceksiniz şu kadar parayı ben de yapacağım size, istediğiniz kadarıyla yapacağız' demişti. Olmadı, nasip olmadı. Keşke olsaydı, çünkü o zaman bile bu ailenin insansız hava aracı, havacılık sanayinde o zamanın şartlarında yaptıklarına baktığım zaman şöyle demiştim kendisine, 'Sizin oğullarınız, siz bir milli servetsiniz, değersiniz. Sizi korumalı bu ülke' demiştim."
Ali Koç, hedeflerini gerçekleştirmek için her işlerinde yönlerini geleceğe, sürdürebilirliğe, AR-GE ve inovasyona çevirdiklerini anlattı.
Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda, Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen ilk ve tek yerli şanzımanın tanıtım törenine katılan Mustafa Varank, 6 yıldır ihracat şampiyonu olan Ford Otosan'ın Türkiye'nin bugününe ve yarınına yatırım yapmayı sürdürdüğünü ve firmanın salgına rağmen hız kesmeden hatta vites yükselterek yoluna devam ettiğini anlattı.
Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
"TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Ecotorq motorundan sonra şimdi de 58 milyon euro yatırımla Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli şanzıman yeni gururumuz oldu. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Ford Otosan'a verdiğimiz desteklerle bu gurura ortak olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Son 19 senede Ford Otosan'a Ar-Ge çalışmaları sebebiyle güncel rakamlarla yaklaşık 1,6 milyar liralık destek sağladık. Şanzıman projesi özelinde de kendilerine takribi olarak 15 milyon lira destek aktardık. Ayrıca bu modern fabrikanın şanzıman üretimini gerçekleştirebilmesi amacıyla 900 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. İnşallah şanzıman üretimiyle birlikte Ford Otosan, motor, aks ve şanzımanın üçünü de kendi geliştirebilen sayılı küresel kamyon üreticilerinden biri haline gelecek. Ayrıca şanzıman yatırımıyla Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabetçi gücüne büyük katkı sunacak. Yan sanayi ve tedarik ekosistemi bu sayede gelişecek."
Sıfırdan bir şanzımanın geliştirilmesinin kolay olmadığını vurgulayan Varank, söz konusu projede 220'nin üzerinde mühendisin görev yaptığını aktardı.
Tasarım, test ve geliştirme aşamalarının tamamlanmasının 5 yıl sürdüğünü kaydeden Varank, şu bilgileri paylaştı:
"Geliştirilen şanzıman 1 milyon kilometreyi aşkın yolda, farklı koşullarda birbirinden zorlu testlere tabi tutuldu. İşte şimdi bu şanzımanlar Avrupa’nın yıldızı F-MAX kamyonlarında ve diğer kamyonlarda kullanılacak. Böylelikle tasarımı ve Ar-Ge'si Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirilen kamyonların yerlilik oranları yüzde 90'ları bulacak. Bununla birlikte üretilen şanzımanlar, kamyonların içerisinde 40'ı aşkın ülkeye ihraç edilecek. Hem Ford Otosan hem yerli otomotiv sanayi hem de Türkiye kazanacak. Bu ve bunun gibi yüksek katma değerli yatırımlarla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası emin adımlarla gerçekleşecek. Ben bu vesileyle projede emeği geçen Ford Otosan ailesine teşekkürlerimi sunuyor, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanının vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
Varank, iki yıldır devam eden salgının, dünyadaki yerleşik düzeni altüst ettiğini, küresel zincirlerin kopmasına neden olarak tüm ekonomileri derinden sarstığını belirtti.
Otomotiv sektörünün de salgından nasibini alan sektörler arasında bulunduğuna dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:
"Bilhassa binek araç satışları dünyada büyük darbe yedi. Araç satışları Çin'de, ABD'de ve Avrupa'da büyük oranlarda düştü. Hamdolsun ülkemizde aldığımız önlemlerin de etkisiyle biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Ülkemizde otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,3 oranında arttı. Tabii esas önemli olan husus bu artışın sürdürülebilirliğini sağlamaktan geçiyor. Malumunuz otomotiv endüstrisi ülkemizin sürükleyici sektörlerinden bir tanesi. İleri geri bağlantıları sayesinde diğer sektörler üzerinde büyük bir etkiye sahip. Yarattığı katma değer, istihdam ve ihracat, ekonomiyi derinden etkileme gücüne sahip. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu etkinin bilincinde önemli adımlar atıyor, endüstrideki değişim rüzgarlarını iyi okuyarak Türkiye'yi takip eden değil, takip edilen bir ülke yapmak için sektörle dirsek teması halinde politikalarımızı sürekli güncelliyoruz."
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:47AB Komisyonu 2021 Türkiye Raporu'nu açıkladı
20:40Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi, 223 kişi hayatını kaybetti
20:34Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye: Yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye raporu
20:24TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışma dışı olmalı
20:22İTO Başkanı: İlk konutunu alana tapu harcı ve KDV desteği verilsin
20:15Trump, Kongre baskınıyla ilgili belgelerin gizlenmesi için dava açtı
20:12Ali Koç: Bayraktar ile ortaklık istemiştik nasip olmadı
20:10Lavrov: NATO, Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için ilk adımı atmalı
20:02Tinder'dan yeni özellik
19:59Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs'ın açıklamasına tepki
19:51ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF işlem görmeye başladı
19:49İsrailli dalgıç, suyun altında '900 yıllık Haçlı kılıcı' buldu
19:41Togolu kız öğrenciden Emine Erdoğan'a mektup: 'Afrika’ya bir anne gibi geldiğinizi biliyorum'
19:41Kayseri'de kripto para operasyonu: 1 gözaltı
19:36Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un darp davasında tanıklar dinlendi
19:34Lukaşenko: Bazı Batılı ülkeler, pandemiyi siyasi amaçları için kullanıyor
19:26Almanya’da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri Çekya’daki benzin istasyonlarına yöneltiyor
19:17Karamollaoğlu: İslam coğrafyasında nüfusun 3’de 1’i okuma yazma bilmiyor
19:11Ümraniye'de otobüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tekme tokat kavga
19:02Haiti’de kaçırılan misyonerlerin serbest bırakılması için 17 milyon dolar fidye istendi