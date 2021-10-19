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Bill Gates, şirket çalışanına 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı
Bill Gates, şirket çalışanına 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı
ABD'li milyarder Bill Gates'in Microsoft'un yöneticisi olduğu dönemde şirket çalışanlarından birine 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T10:30+0300
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yaşam
microsoft
bill gates
e-posta
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Microsoft'un eski CEO'su ve Bill ve Melinda Gates Vakfı yöneticisi Bill Gates, 12 yıl önce şirket çalışanlarından birine 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı.2020'de Microsoft'taki görevinden ayrılan Gates'in 2008 yılında bir çalışanıyla arasındaki e-posta trafiği, şirket yönetiminin dikkatini çekti.Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre Gates'in e-postalarda şirket yöneticilerinden Maria Klawe'e yönelik flörtöz bir tavır takındığı ve çalışana uygunsuz tekliflerde bulunduğu öne sürüldü.Habere göre şirkette dönemin Başkan Yardımcısı Brad Smith ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Lisa Brummel, durumu fark ettikten sonra Gates'e ulaştı.Bununla birlikte haberde, Gates'in uyarıların ardından söz konusu e-postalara son vermeyi kabul ettiği belirtildi.Sözcüsü yalanladıÖte yandan Gates'in sözcüsü, iddiaları yalanladı.The Guardian gazetesine konuşan sözcü, "İddialara gerçek dışı. Bu dedikoduları çıkaran kişilerin konuyla ilgili direkt bilgisi yok" ifadelerini kullandı.
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microsoft, bill gates, e-posta, taciz

Bill Gates, şirket çalışanına 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı

10:30 19.10.2021 (güncellendi: 10:35 19.10.2021)
© AP Photo / Ludovic MarinBill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Ludovic Marin
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ABD'li milyarder Bill Gates'in Microsoft'un yöneticisi olduğu dönemde şirket çalışanlarından birine 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı.
Microsoft'un eski CEO'su ve Bill ve Melinda Gates Vakfı yöneticisi Bill Gates, 12 yıl önce şirket çalışanlarından birine 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı.
2020'de Microsoft'taki görevinden ayrılan Gates'in 2008 yılında bir çalışanıyla arasındaki e-posta trafiği, şirket yönetiminin dikkatini çekti.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre Gates'in e-postalarda şirket yöneticilerinden Maria Klawe'e yönelik flörtöz bir tavır takındığı ve çalışana uygunsuz tekliflerde bulunduğu öne sürüldü.
Habere göre şirkette dönemin Başkan Yardımcısı Brad Smith ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Lisa Brummel, durumu fark ettikten sonra Gates'e ulaştı.
Bununla birlikte haberde, Gates'in uyarıların ardından söz konusu e-postalara son vermeyi kabul ettiği belirtildi.

Sözcüsü yalanladı

Öte yandan Gates'in sözcüsü, iddiaları yalanladı.
The Guardian gazetesine konuşan sözcü, "İddialara gerçek dışı. Bu dedikoduları çıkaran kişilerin konuyla ilgili direkt bilgisi yok" ifadelerini kullandı.
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