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Dünya Meteoroloji Örgütü: 118 milyon kişi kuraklık, sel ve aşırı sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıya
© REUTERS / Mike HutchingsGüney Afrika'nın başkenti Cape Town yakınlarındaki Theewaterskloof Barajı
© REUTERS / Mike Hutchings
Birleşmiş Milletler iklim ajansı, Afrika’nın ünlü doğu buzullarının önümüzdeki 20 yıl içinde yok olacağını belirterek, 118 milyon kişinin kuraklık, sel veya aşırı sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.
Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, Afrika’da giderek sıklaşan hava felaketleri ile ilgili iklim raporu hazırladı. WMO’nun Afrika Birliği kurumlarıyla ortak hazırladığı raporda, kıtanın hava felaketlerine uyum sağlama yeteneğine ilişkin endişe veren durumlar ortaya konuldu.
Örgüt, Afrika’nın en yüksek dağı Kilimanjaro dahil ünlü doğu buzullarının önümüzdeki 20 yıl içinde yok olacağını belirterek, 118 milyon kişinin kuraklık, sel veya aşırı sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
Raporda, iklim değişikliğinin yüzyılın ortasına kadar kıta gayri safi milli hasılasının (GSMH) yüzde 3'ünü azaltabileceği kaydedilerek, sera gazı emisyonlarının yüzde 4'ünden daha azını oluşturan Afrika'nın iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilenmesinin beklendiği belirtildi.
Kıta genelinde tarlaların şimdiden kuraklığa meyilli olduğunun altı çizilerek, kıtada etkili olan aşırı yoksulluğun da insanların iklim koşullarına uyum sağlamasını zorlaştırdığı vurgulandı.
Bununla birlikte, Afrika'nın kayıtlara geçen en sıcak 3. yılının 2020 olduğu aktarılan raporda, ünlü doğu buzullarının erimeye devam edeceği belirtildi. WMO’nun Afrika Birliği kurumlarıyla ortak hazırladığı raporda, kıtanın hava felaketlerine uyum sağlama yeteneğine ilişkin endişe veren durumlar ortaya konuldu.
Tanzanya'da bulunan ve kıtanın en yüksek dağı olan Kilimanjaro, Kenya'daki Kenya Dağı ve Uganda'daki Rwenzoris olmak üzere 3 tropik buz sahasının önümüzdeki 20 yıl içinde yok olacağı belirtilerek, 118 milyon aşırı yoksul kişinin (günde 1.90 dolardan az gelirle geçinenler) kuraklık, sel veya aşırı sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.
Örgüt, Afrika’nın en yüksek dağı Kilimanjaro dahil ünlü doğu buzullarının önümüzdeki 20 yıl içinde yok olacağını belirterek, 118 milyon kişinin kuraklık, sel veya aşırı sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
Raporda, iklim değişikliğinin yüzyılın ortasına kadar kıta gayri safi milli hasılasının (GSMH) yüzde 3'ünü azaltabileceği kaydedilerek, sera gazı emisyonlarının yüzde 4'ünden daha azını oluşturan Afrika'nın iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilenmesinin beklendiği belirtildi.
Kıta genelinde tarlaların şimdiden kuraklığa meyilli olduğunun altı çizilerek, kıtada etkili olan aşırı yoksulluğun da insanların iklim koşullarına uyum sağlamasını zorlaştırdığı vurgulandı.
Bununla birlikte, Afrika'nın kayıtlara geçen en sıcak 3. yılının 2020 olduğu aktarılan raporda, ünlü doğu buzullarının erimeye devam edeceği belirtildi. WMO’nun Afrika Birliği kurumlarıyla ortak hazırladığı raporda, kıtanın hava felaketlerine uyum sağlama yeteneğine ilişkin endişe veren durumlar ortaya konuldu.
Tanzanya'da bulunan ve kıtanın en yüksek dağı olan Kilimanjaro, Kenya'daki Kenya Dağı ve Uganda'daki Rwenzoris olmak üzere 3 tropik buz sahasının önümüzdeki 20 yıl içinde yok olacağı belirtilerek, 118 milyon aşırı yoksul kişinin (günde 1.90 dolardan az gelirle geçinenler) kuraklık, sel veya aşırı sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.