https://tr.sputniknews.com/20211019/fenerbahcede-4-isim-pfdkya-sevk-edildi-1049982319.html

Süper Lig'de 5 kulüp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de 5 kulüp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetici Erol Bilecik ve futbolcular Altay Bayındır ile Bright Osayi Samuel, PFDK'ya sevk edildi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T20:54+0300

2021-10-19T20:54+0300

2021-10-19T21:20+0300

spor

pfdk

fenerbahçe

ali koç

trabzonspor

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Trabzonspor maçı sonrası yaşananlar sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetici Erol Bilecik, Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.Ev sahibi takım Trabzonspor ise 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 18.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK'in aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 17.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ALTAY BAYINDIR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

https://tr.sputniknews.com/20211017/ali-koc-camiama-sesleniyorum-taraftarimiza-sesleniyorum-sakin-olun-1049908887.html

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pfdk, fenerbahçe, ali koç, trabzonspor