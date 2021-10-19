https://tr.sputniknews.com/20211019/gozu-abd-baskanligindaki-unlu-rapcinin-adi-resmen-degisti-bundan-boyle-kanye-degil-ye-diyeceksiniz-1049961198.html

Gözü ABD Başkanlığındaki ünlü rapçinin adı resmen değişti: Bundan böyle Kanye değil, Ye diyeceksiniz

Gözü ABD Başkanlığındaki ünlü rapçinin adı resmen değişti: Bundan böyle Kanye değil, Ye diyeceksiniz

Tam adı Kanye Omari West olan ünlü rapçinin adını 'Ye' olarak değiştirmek için mahkemeye yaptığı başvuru kabul edildi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T11:49+0300

2021-10-19T11:49+0300

2021-10-19T12:02+0300

yaşam

abd

kanye west

isim değişikliği

mahkeme

onay

isim

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Müziği kadar Kim Kardashian ile bu yıl noktalanan evliliği, tartışmalı açıklamaları, geçen yıl ABD başkanlığına aday olmasıyla tanınan rapçi Kanye West'in ismi, değişiklik başvurusunun Los Angeles'daki mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından, Ye olarak onaylandı. Evliliği döneminde 'Bay Kardashian' lakabıyla anılan rapçinin sadece Ye kelimesinden ibaret yeni ismini, İncil'de 'you' (sen) yerine sık sık kullanıldığı için tercih ettiği belirtildi. Rapçi, Instagram paylaşımında yeni resmi ismini duyururken yeni saç kesimini de tanıttı. Ağustosta yaptığı başvuruda isim değişikliği talebini 'kişisel nedenlerle' açıklayan ABD'li sanatçı, 2018'de çıkardığı sekizinci stüdyo albümüne 'Ye' adını vermiş ve Twitter'da adını 'Ye'ye çevirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210825/rapci-kanye-west-adini-degistirmek-icin-mahkemeye-basvurdu--1048322451.html

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abd, kanye west, isim değişikliği, mahkeme, onay, isim