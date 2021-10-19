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Gözü ABD Başkanlığındaki ünlü rapçinin adı resmen değişti: Bundan böyle Kanye değil, Ye diyeceksiniz
Gözü ABD Başkanlığındaki ünlü rapçinin adı resmen değişti: Bundan böyle Kanye değil, Ye diyeceksiniz
Tam adı Kanye Omari West olan ünlü rapçinin adını 'Ye' olarak değiştirmek için mahkemeye yaptığı başvuru kabul edildi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T11:49+0300
2021-10-19T12:02+0300
yaşam
abd
kanye west
isim değişikliği
mahkeme
onay
isim
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Müziği kadar Kim Kardashian ile bu yıl noktalanan evliliği, tartışmalı açıklamaları, geçen yıl ABD başkanlığına aday olmasıyla tanınan rapçi Kanye West'in ismi, değişiklik başvurusunun Los Angeles'daki mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından, Ye olarak onaylandı. Evliliği döneminde 'Bay Kardashian' lakabıyla anılan rapçinin sadece Ye kelimesinden ibaret yeni ismini, İncil'de 'you' (sen) yerine sık sık kullanıldığı için tercih ettiği belirtildi. Rapçi, Instagram paylaşımında yeni resmi ismini duyururken yeni saç kesimini de tanıttı. Ağustosta yaptığı başvuruda isim değişikliği talebini 'kişisel nedenlerle' açıklayan ABD'li sanatçı, 2018'de çıkardığı sekizinci stüdyo albümüne 'Ye' adını vermiş ve Twitter'da adını 'Ye'ye çevirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210825/rapci-kanye-west-adini-degistirmek-icin-mahkemeye-basvurdu--1048322451.html
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abd, kanye west, isim değişikliği, mahkeme, onay, isim

Gözü ABD Başkanlığındaki ünlü rapçinin adı resmen değişti: Bundan böyle Kanye değil, Ye diyeceksiniz

11:49 19.10.2021 (güncellendi: 12:02 19.10.2021)
© Fotoğraf : Instagram/KanyeWest/yeABD'li rapçi, adını Kanye West'ten sadece Ye'ye değiştirdiğini duyururken yeni saç kesimini de sergiledi.
ABD'li rapçi, adını Kanye West'ten sadece Ye'ye değiştirdiğini duyururken yeni saç kesimini de sergiledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Fotoğraf : Instagram/KanyeWest/ye
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Tam adı Kanye Omari West olan ünlü rapçinin adını 'Ye' olarak değiştirmek için mahkemeye yaptığı başvuru kabul edildi.
Müziği kadar Kim Kardashian ile bu yıl noktalanan evliliği, tartışmalı açıklamaları, geçen yıl ABD başkanlığına aday olmasıyla tanınan rapçi Kanye West'in ismi, değişiklik başvurusunun Los Angeles'daki mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından, Ye olarak onaylandı.
Evliliği döneminde 'Bay Kardashian' lakabıyla anılan rapçinin sadece Ye kelimesinden ibaret yeni ismini, İncil'de 'you' (sen) yerine sık sık kullanıldığı için tercih ettiği belirtildi.
Rapçi, Instagram paylaşımında yeni resmi ismini duyururken yeni saç kesimini de tanıttı.
Ağustosta yaptığı başvuruda isim değişikliği talebini 'kişisel nedenlerle' açıklayan ABD'li sanatçı, 2018'de çıkardığı sekizinci stüdyo albümüne 'Ye' adını vermiş ve Twitter'da adını 'Ye'ye çevirmişti.
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
YAŞAM
Rapçi Kanye West resmi olarak adını değiştiriyor
25 Ağustos, 13:59
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