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https://tr.sputniknews.com/20211019/kanada-basbakani-first-nation-toplulugundan-ozur-diledi-1049954073.html
Kanada Başbakanı First Nation topluluğundan özür diledi
Kanada Başbakanı First Nation topluluğundan özür diledi
Kanada Başbakanı Trudeau, Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü kutlamalarında davetlerine yanıt vermediği için Tk'emlúps te Secwépemc First Nation topluluğundan özür... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T04:12+0300
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dünya
kanada
justin trudeau
özür
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, British Columbia eyaletinin Kamloops kentinde yerli liderlerle bir araya geldi ve 29 Mayıs’ta bahçesinde 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulunan yatılı kilise okulundan kurtulanları dinledi. Trudeau ayrıca, Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü kutlamalarında davetlerine yanıt vermediği için Tk'emlúps te Secwépemc First Nation topluluğundan özür diledi.
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kanada, justin trudeau, özür

Kanada Başbakanı First Nation topluluğundan özür diledi

04:12 19.10.2021 (güncellendi: 04:13 19.10.2021)
© AAKanada Başbakanı Justin Trudeau
Kanada Başbakanı Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA
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Kanada Başbakanı Trudeau, Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü kutlamalarında davetlerine yanıt vermediği için Tk'emlúps te Secwépemc First Nation topluluğundan özür diledi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, British Columbia eyaletinin Kamloops kentinde yerli liderlerle bir araya geldi ve 29 Mayıs’ta bahçesinde 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulunan yatılı kilise okulundan kurtulanları dinledi.
Trudeau ayrıca, Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü kutlamalarında davetlerine yanıt vermediği için Tk'emlúps te Secwépemc First Nation topluluğundan özür diledi.
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