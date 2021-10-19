https://tr.sputniknews.com/20211019/pakistanda-bir-baba-istemedigi-biriyle-evlenen-kizini-diri-diri-yakti-1049968018.html

Pakistan'da bir baba istemediği biriyle evlenen kızını diri diri yaktı

Pakistan'da bir baba istemediği biriyle evlenen kızını diri diri yaktı

Pakistan'da bir baba, istemediği birisiyle evlenen kızının çocuklarıyla birlikte yaşadığı evini ateşe vererek kaçtı. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T14:18+0300

2021-10-19T14:18+0300

2021-10-19T14:18+0300

yaşam

pakistan

polis

kundaklama

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Pakistan'ın Muzaffargargh bölgesinde bir baba Manzoor Hussain, istemediği kişiyle evlenen kızını ailesiyle birlikte yakarak öldürdü.Olayda 6 kişi hayatını kaybetti.Yaşananlara dair ayrıntılar, olay sonrasında polis tarafından yürütülen soruşturma neticesinde ortaya çıktı.Ülke basınında yer alan haberlere göre baba, yangını kızı istemediği biriyle evlendiği gerekçesiyle çıkardı.18 ay önce onay vermemesine rağmen gerçekleşen evlilik sonrasında 19 yaşındaki Fauzia Bibi, 35 yaşındaki Khurshid Mai birlikte yaşamaya başlamıştı.Bibi'nin eşi, polise verdiği ifadede, "İş için Multan'daydım. Döndüğümde evimi alevler içinde gördüm" dedi.Mai, eşinin babasını olay yerinde gördüğünü de sözlerine ekledi.Fail Manzoor Hussain ise kayıplara karıştı.Polisin faili yakalamak için geniş çaplı soruşturma yürüttüğü bilgisi verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211012/esini-kiralik-kobrayla-oldurdu-1049751286.html

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pakistan, polis, kundaklama