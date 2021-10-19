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https://tr.sputniknews.com/20211019/rus-senator-moskovadaki-nato-askeri-misyonunun-yeniden-acilmasi-icin-rusyanin-sartini-acikladi-1049952760.html
Rus senatör, Moskova'daki NATO askeri misyonunun yeniden açılması için Rusya'nın şartını açıkladı
Rus senatör, Moskova'daki NATO askeri misyonunun yeniden açılması için Rusya'nın şartını açıkladı
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Moskova'daki NATO askeri misyonunun ve Rusya'nın NATO Daimi... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T02:50+0300
2021-10-19T02:51+0300
dünya
moskova
vladimir cabarov
senatör
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Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında hem Moskova'daki NATO askeri misyonunun hem de Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını durdurma kararı alan Rusya'dan bu kararın geri çekilmesi için İttifak'ın atması gereken adımlara ilişkin açıklama geldi.Sputnik'e demeç veren Rus senatör Cabarov, "Bu misyonların çalışmalarına yeniden başlaması mümkün ancak bunun için NATO'nun ilişkilerin yeniden kurulması konusunda gerçek adımlar atması gerekli. Çalışma toplantısı yapılmalı ve misyonların çalışmalarına yeniden başlaması, temsilcilerimizin sayısının optimum düzeye çıkarılması istişare edilmeli" dedi.NATO'nun bu konuyla ilgili sadece açıklamalar yapmasının kararın geri çekilmesi için yeterli olmayacağının altını çizen Cabarov, "Eğer yine sözler verilip temsilcilerimizin NATO binasındaki hareketlerinin kısıtlanması gibi kısıtlamalar getirilirse, bu hiçbir şeyi değiştirmez" ifadelerini kullandı.Cabarov, New York'ta BM Genel Kurulu'nda olumlu konuşan ancak Brüksel'e döndükten sonra Rus diplomatları sınır dışı eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sözlerinin tutarsız olduğuna da dikkat çekti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını 1 Kasım'dan başlayarak askıya alacaklarını söylemişti.Rusya'daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile İttifak'ın Moskova'daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydeden Lavrov, NATO'nun Moskova'daki askeri misyonunda çalışanlara verilen akreditasyonların da 1 Kasım'da ellerinden alınacağını vurgulamıştı. Ayrıca Lavrov, iletişim kanallarının kapatılması ardından, NATO'nun, istemesi hâlinde Rusya ile ülkenin Brüksel'deki büyükelçiliği üstünden irtibat kurabileceğini belirtmişti.
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moskova, vladimir cabarov, senatör

Rus senatör, Moskova'daki NATO askeri misyonunun yeniden açılması için Rusya'nın şartını açıkladı

02:50 19.10.2021 (güncellendi: 02:51 19.10.2021)
© AANATO-Rusya
NATO-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA
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Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Moskova'daki NATO askeri misyonunun ve Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'nin yeniden faaliyete geçmesi için NATO'nun ilişkiler kurma konusunda gerçek adımlar atması gerektiğini söyledi.
Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında hem Moskova'daki NATO askeri misyonunun hem de Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını durdurma kararı alan Rusya'dan bu kararın geri çekilmesi için İttifak'ın atması gereken adımlara ilişkin açıklama geldi.
Sputnik'e demeç veren Rus senatör Cabarov, "Bu misyonların çalışmalarına yeniden başlaması mümkün ancak bunun için NATO'nun ilişkilerin yeniden kurulması konusunda gerçek adımlar atması gerekli. Çalışma toplantısı yapılmalı ve misyonların çalışmalarına yeniden başlaması, temsilcilerimizin sayısının optimum düzeye çıkarılması istişare edilmeli" dedi.
NATO'nun bu konuyla ilgili sadece açıklamalar yapmasının kararın geri çekilmesi için yeterli olmayacağının altını çizen Cabarov, "Eğer yine sözler verilip temsilcilerimizin NATO binasındaki hareketlerinin kısıtlanması gibi kısıtlamalar getirilirse, bu hiçbir şeyi değiştirmez" ifadelerini kullandı.
Cabarov, New York'ta BM Genel Kurulu'nda olumlu konuşan ancak Brüksel'e döndükten sonra Rus diplomatları sınır dışı eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sözlerinin tutarsız olduğuna da dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını 1 Kasım'dan başlayarak askıya alacaklarını söylemişti.
Rusya'daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile İttifak'ın Moskova'daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydeden Lavrov, NATO'nun Moskova'daki askeri misyonunda çalışanlara verilen akreditasyonların da 1 Kasım'da ellerinden alınacağını vurgulamıştı. Ayrıca Lavrov, iletişim kanallarının kapatılması ardından, NATO'nun, istemesi hâlinde Rusya ile ülkenin Brüksel'deki büyükelçiliği üstünden irtibat kurabileceğini belirtmişti.
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