https://tr.sputniknews.com/20211019/secim-kurulu-muduru-tacizden-tutuklandi-1049957117.html

Seçim kurulu müdürü tacizden tutuklandı

Seçim kurulu müdürü tacizden tutuklandı

Ordu'da 3 ilçenin seçim kurulu müdürü olan Erdoğan Kısacık, yardım isteyen bir kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Kısacık'ın, bir dönem de Kızılay... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T09:44+0300

2021-10-19T09:44+0300

2021-10-19T09:44+0300

yaşam

ordu

kızılay

taciz

kadına yönelik taciz

fatsa

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Ordu’nun Fatsa, Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinin Seçim Müdürü olan Erdoğan Kısacık, iddialara göre yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen olayda makam odasına gelen ve boşanma aşamasında olduğu için avukat yardımı isteyen Elif B. isimli kadın ile görüştü.Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Fatsa Adliyesi ek binasındaki odasında yapılan görüşme sırasında Kısacık, Elif B.’yi öpmeye çalıştı. Müdürün tacizinden kendisini kurtaran Elif B., odayı terk ederek savcılığa gidip şikayetçi oldu.Tutuklanarak cezaevine gönderildiSavcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından Erdoğan Kısacık, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Ünye cezaevine gönderildi.Yaklaşık 2 ay öncesine kadar Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü olarak görev yapan Kısacık’ın tutuklanmasının ardından Kızılay’a olan üyeliği de iptal edildi.

ordu

kızılay

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ordu, kızılay, taciz, kadına yönelik taciz, fatsa