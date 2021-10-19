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Seçim kurulu müdürü tacizden tutuklandı
Seçim kurulu müdürü tacizden tutuklandı
Ordu'da 3 ilçenin seçim kurulu müdürü olan Erdoğan Kısacık, yardım isteyen bir kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Kısacık'ın, bir dönem de Kızılay... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T09:44+0300
2021-10-19T09:44+0300
yaşam
ordu
kızılay
taciz
kadına yönelik taciz
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Ordu’nun Fatsa, Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinin Seçim Müdürü olan Erdoğan Kısacık, iddialara göre yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen olayda makam odasına gelen ve boşanma aşamasında olduğu için avukat yardımı isteyen Elif B. isimli kadın ile görüştü.Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Fatsa Adliyesi ek binasındaki odasında yapılan görüşme sırasında Kısacık, Elif B.’yi öpmeye çalıştı. Müdürün tacizinden kendisini kurtaran Elif B., odayı terk ederek savcılığa gidip şikayetçi oldu.Tutuklanarak cezaevine gönderildiSavcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından Erdoğan Kısacık, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Ünye cezaevine gönderildi.Yaklaşık 2 ay öncesine kadar Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü olarak görev yapan Kısacık’ın tutuklanmasının ardından Kızılay’a olan üyeliği de iptal edildi.
ordu
kızılay
fatsa
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ordu, kızılay, taciz, kadına yönelik taciz, fatsa

Seçim kurulu müdürü tacizden tutuklandı

09:44 19.10.2021
© AAKadına şiddet, taciz, cinsel saldırı
Kadına şiddet, taciz, cinsel saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA
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Ordu'da 3 ilçenin seçim kurulu müdürü olan Erdoğan Kısacık, yardım isteyen bir kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Kısacık'ın, bir dönem de Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü olarak görev yaptığı belirtildi.
Ordu’nun Fatsa, Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinin Seçim Müdürü olan Erdoğan Kısacık, iddialara göre yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen olayda makam odasına gelen ve boşanma aşamasında olduğu için avukat yardımı isteyen Elif B. isimli kadın ile görüştü.
Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Fatsa Adliyesi ek binasındaki odasında yapılan görüşme sırasında Kısacık, Elif B.’yi öpmeye çalıştı. Müdürün tacizinden kendisini kurtaran Elif B., odayı terk ederek savcılığa gidip şikayetçi oldu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından Erdoğan Kısacık, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Ünye cezaevine gönderildi.
Yaklaşık 2 ay öncesine kadar Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü olarak görev yapan Kısacık’ın tutuklanmasının ardından Kızılay’a olan üyeliği de iptal edildi.
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