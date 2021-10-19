https://tr.sputniknews.com/20211019/turkiye-su-57-alirsa-bolgesel-super-guce-donusur-1049983066.html

Rus askeri uzman: Türkiye, Su-57 alırsa bölgesel süper güce dönüşür

Rus askeri uzman: Türkiye, Su-57 alırsa bölgesel süper güce dönüşür

ABD’nin Türkiye’ye, çıkarıldığı F-35 programı için yaptığı ödemeye karşılık F-16 almayı teklif etmesini değerlendiren Rus uzman Korotçenko, ABD’nin bu... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T21:29+0300

2021-10-19T21:29+0300

2021-10-19T22:22+0300

görüş

abd

türkiye

f-35

su-57

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Moskova konumlu Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü, Rusya'nın tanınmış savunma dergisi Natsionalnaya Oborona’nın Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, F-35’in, beşinci nesil savaş uçağı olduğunu ve F-16’nın onun eşdeğeri olmadığını ifade etti. Korotçenko sözlerine şöyle devam ettİ:Washington’un bu eylemine en uygun cevabın, Ankara’nın Su-57 alımı olacağını kaydeden Korotçenko, “Su-57’nin F-35’ten daha iyi olduğu ortada, çünkü F-35 hafif bir uçak, Su-57 ise ağır bir uçak ve daha fazla silah taşıyor. Su-57 daha güçlü radara, daha üstün taktik ve teknik özelliklere sahip. Türkiye, Su-57’yi alırsa askeri anlamda günümüz dünyasının lider güçlerinden biri haline gelecek. Savaş gücü açısından Avrupa’daki diğer tüm NATO ülkelerini geride bırakarak bölgesel süper güç haline gelecek. Küresel askeri ve siyasi durum açısından mutlak bir nitelik kazanacak” dedi.

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2021

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abd, türkiye, f-35, su-57