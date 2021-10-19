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Rus askeri uzman: Türkiye, Su-57 alırsa bölgesel süper güce dönüşür
21:29 19.10.2021 (güncellendi: 22:22 19.10.2021)
© Sputnik / Maksim BlinovRusya'nın en iyi avcı uçakları
© Sputnik / Maksim Blinov
ABD’nin Türkiye’ye, çıkarıldığı F-35 programı için yaptığı ödemeye karşılık F-16 almayı teklif etmesini değerlendiren Rus uzman Korotçenko, ABD’nin bu eylemlerle Türkiye’ye saygısızlık gösterdiğini belirtti.
Moskova konumlu Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü, Rusya'nın tanınmış savunma dergisi Natsionalnaya Oborona’nın Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, F-35’in, beşinci nesil savaş uçağı olduğunu ve F-16’nın onun eşdeğeri olmadığını ifade etti. Korotçenko sözlerine şöyle devam ettİ:
“F-35 uçağı almak Türkiye için önemli, çünkü bir yandan dış politika prestiji, diğer yandan da hava kuvvetlerinin cephaneliğine beşinci nesil savaş uçaklarını katma arzusu ile ilgili. Türkiye’nin harcadığı külli miktardaki para karşılığında ABD’den ambargo alması, NATO’nun en güçlü ikinci ülkesi olan Türkiye’ye saygısızlık. Bunun, ABD’nin tamamen Türkiye karşıtı politikası olarak yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu kabul edilemez. ABD, Türkiye’ye yönelik tüm kırmızı çizgileri geçti.”
Washington’un bu eylemine en uygun cevabın, Ankara’nın Su-57 alımı olacağını kaydeden Korotçenko, “Su-57’nin F-35’ten daha iyi olduğu ortada, çünkü F-35 hafif bir uçak, Su-57 ise ağır bir uçak ve daha fazla silah taşıyor. Su-57 daha güçlü radara, daha üstün taktik ve teknik özelliklere sahip. Türkiye, Su-57’yi alırsa askeri anlamda günümüz dünyasının lider güçlerinden biri haline gelecek. Savaş gücü açısından Avrupa’daki diğer tüm NATO ülkelerini geride bırakarak bölgesel süper güç haline gelecek. Küresel askeri ve siyasi durum açısından mutlak bir nitelik kazanacak” dedi.