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https://tr.sputniknews.com/20211020/95-yasindaki-kralice-elizabeth-doktorlarinin-tavsiyesi-uzerine-kuzey-irlanda-ziyaretini-iptal-etti-1050012079.html
95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, doktorlarının tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda ziyaretini iptal etti
95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, doktorlarının tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda ziyaretini iptal etti
İngiltere'nin 95 yaşındaki Kraliçesi 2. Elizabeth, Kuzey İrlanda'ya düzenleyeceği ve 2 gün sürecek olan ziyaretini doktorlarının tavsiyesi üzerine iptal etti. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T17:06+0300
2021-10-20T17:06+0300
dünya
ingiltere
kuzey irlanda
ziyaret
doktor
kraliçe 2. elizabeth
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Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doktorların kendisine önümüzdeki birkaç gün dinlenmesini tavsiye etmesinin ardından Kuzey İrlanda'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurdu.Saray, açıklamasında Kraliçe'nin tavsiyeyi 'isteksizce kabul ettiği' bilgisini verdi.Açıklamada, "Majestelerinin morali yerinde ve bugün ve yarın bir dizi uğraş üstleneceği Kuzey İrlanda'yı ziyaret edemeyeceği için hayal kırıklığına uğradı. Kraliçe, Kuzey İrlanda halkına en samimi dileklerini iletiyor ve yakında yapacağı ziyareti dört gözle bekliyor" ifadeleri kullanıldı.Öte yandan yerel medya, Kraliçe'nin ziyaretinin artan Kovid-19 vakalarıyla ilgili olmadığını bildirdi.Hükümet verilerine göre, 19 Ekim'de İngiltere genelinde 43 binden fazla vaka tespit edildi.Kraliçe 2. Elizabeth, dün Uluslararası Yatırım Zirvesi kapsamında Windsor Kalesi'nde düzenlenen bir resepsiyona katılmıştı.Konuklar arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry de vardı.
https://tr.sputniknews.com/20211006/kralice-elizabeth-yeni-calisanlar-ariyor-saraya-sef-sofor-ve-bahcivan-alinacak-1049569053.html
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ingiltere, kuzey irlanda, ziyaret, doktor, kraliçe 2. elizabeth

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, doktorlarının tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda ziyaretini iptal etti

17:06 20.10.2021
© REUTERS / Toby MelvilleKraliçe 2. Elizabeth
Kraliçe 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Toby Melville
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İngiltere'nin 95 yaşındaki Kraliçesi 2. Elizabeth, Kuzey İrlanda'ya düzenleyeceği ve 2 gün sürecek olan ziyaretini doktorlarının tavsiyesi üzerine iptal etti.
Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doktorların kendisine önümüzdeki birkaç gün dinlenmesini tavsiye etmesinin ardından Kuzey İrlanda'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurdu.
Saray, açıklamasında Kraliçe'nin tavsiyeyi 'isteksizce kabul ettiği' bilgisini verdi.
Açıklamada, "Majestelerinin morali yerinde ve bugün ve yarın bir dizi uğraş üstleneceği Kuzey İrlanda'yı ziyaret edemeyeceği için hayal kırıklığına uğradı. Kraliçe, Kuzey İrlanda halkına en samimi dileklerini iletiyor ve yakında yapacağı ziyareti dört gözle bekliyor" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan yerel medya, Kraliçe'nin ziyaretinin artan Kovid-19 vakalarıyla ilgili olmadığını bildirdi.
Hükümet verilerine göre, 19 Ekim'de İngiltere genelinde 43 binden fazla vaka tespit edildi.
Kraliçe 2. Elizabeth, dün Uluslararası Yatırım Zirvesi kapsamında Windsor Kalesi'nde düzenlenen bir resepsiyona katılmıştı.
Konuklar arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry de vardı.
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