https://tr.sputniknews.com/20211020/95-yasindaki-kralice-elizabeth-doktorlarinin-tavsiyesi-uzerine-kuzey-irlanda-ziyaretini-iptal-etti-1050012079.html

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, doktorlarının tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda ziyaretini iptal etti

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, doktorlarının tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda ziyaretini iptal etti

İngiltere'nin 95 yaşındaki Kraliçesi 2. Elizabeth, Kuzey İrlanda'ya düzenleyeceği ve 2 gün sürecek olan ziyaretini doktorlarının tavsiyesi üzerine iptal etti. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T17:06+0300

2021-10-20T17:06+0300

2021-10-20T17:06+0300

dünya

ingiltere

kuzey irlanda

ziyaret

doktor

kraliçe 2. elizabeth

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050011904_0:131:1200:806_1920x0_80_0_0_75c6c3a50f704d45d6cbbbaf221b7e76.jpg

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doktorların kendisine önümüzdeki birkaç gün dinlenmesini tavsiye etmesinin ardından Kuzey İrlanda'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurdu.Saray, açıklamasında Kraliçe'nin tavsiyeyi 'isteksizce kabul ettiği' bilgisini verdi.Açıklamada, "Majestelerinin morali yerinde ve bugün ve yarın bir dizi uğraş üstleneceği Kuzey İrlanda'yı ziyaret edemeyeceği için hayal kırıklığına uğradı. Kraliçe, Kuzey İrlanda halkına en samimi dileklerini iletiyor ve yakında yapacağı ziyareti dört gözle bekliyor" ifadeleri kullanıldı.Öte yandan yerel medya, Kraliçe'nin ziyaretinin artan Kovid-19 vakalarıyla ilgili olmadığını bildirdi.Hükümet verilerine göre, 19 Ekim'de İngiltere genelinde 43 binden fazla vaka tespit edildi.Kraliçe 2. Elizabeth, dün Uluslararası Yatırım Zirvesi kapsamında Windsor Kalesi'nde düzenlenen bir resepsiyona katılmıştı.Konuklar arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry de vardı.

https://tr.sputniknews.com/20211006/kralice-elizabeth-yeni-calisanlar-ariyor-saraya-sef-sofor-ve-bahcivan-alinacak-1049569053.html

ingiltere

kuzey irlanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, kuzey irlanda, ziyaret, doktor, kraliçe 2. elizabeth