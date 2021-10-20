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https://tr.sputniknews.com/20211020/abd-meksika-sinirinda-son-bir-yilda-17-milyon-duzensiz-gocmen-yakalandi-1050014972.html
ABD-Meksika sınırında son bir yılda 1.7 milyon düzensiz göçmen yakalandı
ABD-Meksika sınırında son bir yılda 1.7 milyon düzensiz göçmen yakalandı
ABD'nin Meksika sınırında, son bir yılda 1.7 milyon düzensiz göçmenin gözaltına alındığı belirtildi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T18:11+0300
2021-10-20T18:19+0300
dünya
abd
meksika
göçmen
abd-meksika sınırı
meksika duvarı
2020
vaka sayısı
2021
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Washington Post tarafından ele geçirilen ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ofisi raporuna göre, eylül sonu biten 2021 mali yılı içinde rekor sayıda göçmenin yakalandığı kaydedildi.Raporda, Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra yasa dışı sınır geçişlerinin oldukça arttığına dikkat çekilerek, 1.7 milyon düzensiz göçmenin gözaltı kayıtlarına girdiği bildirildi.Bunun şimdiye kadar bir mali yıl içinde kaydedilen en büyük rakam olduğu vurgulanarak, özellikle temmuz ve ağustos aylarında gözaltına alınan yasa dışı göçmen sayısının 200 bini geçtiği hatırlatıldı.2012-2020 mali yılları içinde gözaltına alınan toplam düzensiz göçmen sayısının 540 bin olduğuna dikkat çekilerek, son bir yıl içinde ortaya çıkan rakamın bunun 3 katı olduğuna işaret edildi.Yakalananların yüzde 61'i sınır dışı edildiGözaltına alınan 1.7 milyon düzensiz göçmenin yüzde 61'inin sınır dışı edildiği, ancak bunların içinde tekrar sınırı geçmeye çalışanların oranının yüzde 25 olduğu vurgulandı.Gözaltına alınan düzensiz göçmenler arasında Meksika kökenliler 608 bin ile ilk sırada yer alırken, bunu 309 bin ile Honduras ve 279 bin ile Guatemala vatandaşlarının izlediği bilgisi paylaşıldı.Yetkililer, düzensiz göçmen artışını 'kriz' olarak niteleyerek, bunu Biden hükümetinin önünde çözülmeyi bekleyen en büyük sorunlardan biri olarak değerlendirdi.CBP raporunun, birkaç gün içinde resmen yayımlanması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210925/bm-abd-meksika-sinirindaki-haitili-gocmenleri-kabul-etmesi-icin-brezilya-ile-gorustu-1049232917.html
https://tr.sputniknews.com/20211020/meksikada-muzikli-dansli-ve-havai-fisekli-cenaze-toreni--1049986536.html
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abd, meksika, göçmen, abd-meksika sınırı, meksika duvarı, 2020, vaka sayısı, 2021

ABD-Meksika sınırında son bir yılda 1.7 milyon düzensiz göçmen yakalandı

18:11 20.10.2021 (güncellendi: 18:19 20.10.2021)
© REUTERS / Jorge DuenesOrta Amerikalı göçmen kervanından 800-1000 kişilik bir grup, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. Göçmenler, kentte ABD ile sınırı belirleyen duvarı adeta kuşatmaya aldı.
Orta Amerikalı göçmen kervanından 800-1000 kişilik bir grup, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. Göçmenler, kentte ABD ile sınırı belirleyen duvarı adeta kuşatmaya aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Jorge Duenes
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ABD'nin Meksika sınırında, son bir yılda 1.7 milyon düzensiz göçmenin gözaltına alındığı belirtildi.
Washington Post tarafından ele geçirilen ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ofisi raporuna göre, eylül sonu biten 2021 mali yılı içinde rekor sayıda göçmenin yakalandığı kaydedildi.
Raporda, Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra yasa dışı sınır geçişlerinin oldukça arttığına dikkat çekilerek, 1.7 milyon düzensiz göçmenin gözaltı kayıtlarına girdiği bildirildi.
Bunun şimdiye kadar bir mali yıl içinde kaydedilen en büyük rakam olduğu vurgulanarak, özellikle temmuz ve ağustos aylarında gözaltına alınan yasa dışı göçmen sayısının 200 bini geçtiği hatırlatıldı.
2012-2020 mali yılları içinde gözaltına alınan toplam düzensiz göçmen sayısının 540 bin olduğuna dikkat çekilerek, son bir yıl içinde ortaya çıkan rakamın bunun 3 katı olduğuna işaret edildi.
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Yakalananların yüzde 61'i sınır dışı edildi

Gözaltına alınan 1.7 milyon düzensiz göçmenin yüzde 61'inin sınır dışı edildiği, ancak bunların içinde tekrar sınırı geçmeye çalışanların oranının yüzde 25 olduğu vurgulandı.
Gözaltına alınan düzensiz göçmenler arasında Meksika kökenliler 608 bin ile ilk sırada yer alırken, bunu 309 bin ile Honduras ve 279 bin ile Guatemala vatandaşlarının izlediği bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, düzensiz göçmen artışını 'kriz' olarak niteleyerek, bunu Biden hükümetinin önünde çözülmeyi bekleyen en büyük sorunlardan biri olarak değerlendirdi.
CBP raporunun, birkaç gün içinde resmen yayımlanması bekleniyor.
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