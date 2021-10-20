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Antalya'da ‘köpek temas etti’ kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Antalya'da ‘köpek temas etti’ kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Antalya'da restoranda yemek yiyen 3 kişi, yanlarına gelip içlerinden birine temas eden köpeğin sahibi Metehan Gözükara ve arkadaşı Mehmet Yüksel ile tartıştı... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T14:36+0300
2021-10-20T14:40+0300
yaşam
türkiye
antalya
saldırı
köpek
silah
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Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir restoranda, emlak ve kiralık araç işiyle uğraşan Mehmet Yüksel ile Metehan Gözükara'nın köpeği, yanlarındaki masada 3 kişilik grubun yanına gitti. Köpek, gruptakilerden birine temas etti. İddiaya göre, bu kişi, 'abdestinin bozulduğunu' söyleyince gruptakiler ile Metehan Gözükara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi tabancasını çekip Mehmet Yüksel ve Metehan Gözükara'yı vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan göğsünden vurulan Yüksel yaşamını yitirdi, Gözükara’nın da sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.'Öldürdükten sonra da tekmelemiş'Oğlunun cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alan Tacettin Yüksel, "Oğlum onlarca insanın gözü önünde köpek yüzünden öldürülmüş. Öldürdükten sonra da tekmelemiş. Arkadaşı ise yaralı. Ben onun saçının teline zarar gelsin istemezdim" diyerek gözyaşı döktü. Yüksel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldü.Polis, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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türkiye, antalya, saldırı, köpek, silah

Antalya'da ‘köpek temas etti’ kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

14:36 20.10.2021 (güncellendi: 14:40 20.10.2021)
© DHA Restoranda ‘köpek temas etti’ kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Restoranda ‘köpek temas etti’ kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
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Antalya'da restoranda yemek yiyen 3 kişi, yanlarına gelip içlerinden birine temas eden köpeğin sahibi Metehan Gözükara ve arkadaşı Mehmet Yüksel ile tartıştı. Çıkan kavgada, 3 kişiden birinin tabancayla ateş açtığı Yüksel hayatını kaybetti, Gözükara ağır yaralandı.
Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir restoranda, emlak ve kiralık araç işiyle uğraşan Mehmet Yüksel ile Metehan Gözükara'nın köpeği, yanlarındaki masada 3 kişilik grubun yanına gitti.
Köpek, gruptakilerden birine temas etti. İddiaya göre, bu kişi, 'abdestinin bozulduğunu' söyleyince gruptakiler ile Metehan Gözükara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi tabancasını çekip Mehmet Yüksel ve Metehan Gözükara'yı vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan göğsünden vurulan Yüksel yaşamını yitirdi, Gözükara’nın da sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

'Öldürdükten sonra da tekmelemiş'

Oğlunun cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alan Tacettin Yüksel, "Oğlum onlarca insanın gözü önünde köpek yüzünden öldürülmüş. Öldürdükten sonra da tekmelemiş. Arkadaşı ise yaralı. Ben onun saçının teline zarar gelsin istemezdim" diyerek gözyaşı döktü. Yüksel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldü.
Polis, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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