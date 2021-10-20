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Düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan: Saldırı niye oldu, cevabını biz de veremiyoruz
Düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan: Saldırı niye oldu, cevabını biz de veremiyoruz
Kürtçe müzik çaldığı için darbedildiğini ileri sürülen müzisyen Erdal Erdoğan saldırıya uğradığı an yaşadıklarını anlattı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T13:51+0300
2021-10-20T13:52+0300
yaşam
saldırı
kürtçe
müzik
kavga
şarkı
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Erdal Erdoğan, Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanarak yaşadığı şiddet olayını ilk kez anlattı.Kulağına eğilip “Ne çalıyorsunuz kardeşim burada?” diye sordukları zaman sadece kafa salladığını, 2 dakika sonra da yeğeniyle gelen kişinin kendisini darbettiğini anlattı. Şiddete anlam veremediğini söyleyen müzisyen “Bu saldırı niye oldu bunun cevabını biz kendi kendimize de veremiyoruz. Karşı tarafa kesinlikle bir saygısızlığımız olmamıştır. Aniden, iki üç saniyede gelişen bir şey” dedi, ilk kez böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyledi. Sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilere inanılmaması gerektiğinin altını çizen Erdal Erdoğan “ben her kesimin düğününde çalıyorum. Doğudan batıya kuzeyden güneye bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Kürtçülük Türkçülük diye ayrım olmasın. Kürt Türk gerçekten kardeştir. Ben Kürt’üm ama Türk bayrağı altında yaşayan bir Kürt vatandaşıyım. Herkese bizim sevgimiz saygımız hürmetim sonsuzdur. Başka bir tarafa çekilmesin. İnsanları birbirine kırdırmak, kavga… bunlar yanlış şeyler. Bizim kavgayla gürültüyle işimiz olmaz barış diliyorum herkese” sözleriyle olaya açıklık getirdi."
https://tr.sputniknews.com/20211019/gaziantep-valiliginden-irkci-saldiri-aciklamasi-1049960342.html
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saldırı, kürtçe, müzik, kavga, şarkı

Düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan: Saldırı niye oldu, cevabını biz de veremiyoruz

13:51 20.10.2021 (güncellendi: 13:52 20.10.2021)
© DHAErdal Erdoğan
Erdal Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
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Kürtçe müzik çaldığı için darbedildiğini ileri sürülen müzisyen Erdal Erdoğan saldırıya uğradığı an yaşadıklarını anlattı.
Erdal Erdoğan, Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanarak yaşadığı şiddet olayını ilk kez anlattı.
"Olaydan önce de ben Kürtçe çalıyordum, bir sıkıntı çıkmadı. Düğün sahipleri de Kürt, biz de Kürt’üz. Bize gelip ‘Kürtçe niye çalıyorsun?’ denilmedi ama ‘ne çalıyorsunuz?’ dediler. Onların amacı neydi bilmiyorum”
Kulağına eğilip “Ne çalıyorsunuz kardeşim burada?” diye sordukları zaman sadece kafa salladığını, 2 dakika sonra da yeğeniyle gelen kişinin kendisini darbettiğini anlattı. Şiddete anlam veremediğini söyleyen müzisyen “Bu saldırı niye oldu bunun cevabını biz kendi kendimize de veremiyoruz. Karşı tarafa kesinlikle bir saygısızlığımız olmamıştır. Aniden, iki üç saniyede gelişen bir şey” dedi, ilk kez böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyledi. Sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilere inanılmaması gerektiğinin altını çizen Erdal Erdoğan “ben her kesimin düğününde çalıyorum. Doğudan batıya kuzeyden güneye bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Kürtçülük Türkçülük diye ayrım olmasın. Kürt Türk gerçekten kardeştir. Ben Kürt’üm ama Türk bayrağı altında yaşayan bir Kürt vatandaşıyım. Herkese bizim sevgimiz saygımız hürmetim sonsuzdur. Başka bir tarafa çekilmesin. İnsanları birbirine kırdırmak, kavga… bunlar yanlış şeyler. Bizim kavgayla gürültüyle işimiz olmaz barış diliyorum herkese” sözleriyle olaya açıklık getirdi."
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