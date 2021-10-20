https://tr.sputniknews.com/20211020/dugunde-saldiriya-ugrayan-muzisyen-erdal-erdogan-saldiri-niye-oldu-cevabini-biz-de-veremiyoruz-1050002859.html

Düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan: Saldırı niye oldu, cevabını biz de veremiyoruz

Düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan: Saldırı niye oldu, cevabını biz de veremiyoruz

Kürtçe müzik çaldığı için darbedildiğini ileri sürülen müzisyen Erdal Erdoğan saldırıya uğradığı an yaşadıklarını anlattı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T13:51+0300

2021-10-20T13:51+0300

2021-10-20T13:52+0300

yaşam

saldırı

kürtçe

müzik

kavga

şarkı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050002403_0:42:521:335_1920x0_80_0_0_a4e73c8690ba4bfd5231d7c2f20bf2f9.jpg

Erdal Erdoğan, Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanarak yaşadığı şiddet olayını ilk kez anlattı.Kulağına eğilip “Ne çalıyorsunuz kardeşim burada?” diye sordukları zaman sadece kafa salladığını, 2 dakika sonra da yeğeniyle gelen kişinin kendisini darbettiğini anlattı. Şiddete anlam veremediğini söyleyen müzisyen “Bu saldırı niye oldu bunun cevabını biz kendi kendimize de veremiyoruz. Karşı tarafa kesinlikle bir saygısızlığımız olmamıştır. Aniden, iki üç saniyede gelişen bir şey” dedi, ilk kez böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyledi. Sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilere inanılmaması gerektiğinin altını çizen Erdal Erdoğan “ben her kesimin düğününde çalıyorum. Doğudan batıya kuzeyden güneye bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Kürtçülük Türkçülük diye ayrım olmasın. Kürt Türk gerçekten kardeştir. Ben Kürt’üm ama Türk bayrağı altında yaşayan bir Kürt vatandaşıyım. Herkese bizim sevgimiz saygımız hürmetim sonsuzdur. Başka bir tarafa çekilmesin. İnsanları birbirine kırdırmak, kavga… bunlar yanlış şeyler. Bizim kavgayla gürültüyle işimiz olmaz barış diliyorum herkese” sözleriyle olaya açıklık getirdi."

https://tr.sputniknews.com/20211019/gaziantep-valiliginden-irkci-saldiri-aciklamasi-1049960342.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

saldırı, kürtçe, müzik, kavga, şarkı