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Grızlov: Ukrayna, Minsk formatındaki güvenlik çalışma grubunun olağanüstü toplantısını iptal etti
Grızlov: Ukrayna, Minsk formatındaki güvenlik çalışma grubunun olağanüstü toplantısını iptal etti
Donbass'taki çatışmalara çözüm arayan Üçlü Temas Grubu'ndaki Rus temsilci Boris Grızlov, Kiev'in tüm yükümlülüklerini çiğneyerek bugün yapılması planlanan... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T01:40+0300
2021-10-20T01:40+0300
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minsk
donbass
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Yazılı açıklama yapan Grızlov, Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki Lugansklı temsilcinin 13 Ekim'de Ukraynalı güçler tarafından kaçırılması nedeniyle Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin inisiyatifiyle bugün yapılması planlanan Minsk formatındaki güvenlik çalışma grubunun olağanüstü toplantısının Ukrayna tarafından iptal edildiğini vurguladı.Kiev'in toplantıyı ihlal ederek daha önce sunduğu güvenlik garantilerini ve yükümlülüklerini çiğnediğini vurgulayan Grızlov, Lugansklı temsilcinin hala daha Ukrayna tarafından tutulduğunun altını çizdi.Grızlov, "Ukrayna'nın tutumu, tüm olası anlaşmaların ve yükümlülüklerin aleni bir şekilde ihlal edilmesi anlamına geliyor. Bu, Donetsk ve Lugansk'ın güvenini ciddi şekilde sarsacak ve özellikle Ukrayna ordusunun Donbass'a yönelik silahlı saldırıları artmışken çatışmalara barışçıl çözüm bulunmasına katkı sunmayacak" ifadelerini kullandı.Daha önce Lugansk yetkilileri, Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki temsilcilerinin Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu. Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik, Kiev'den temsilcilerinin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti. Kiev yetkilileri ise, gözaltına alınan temsilciyi Ukrayna güvenlik güçlerinin mevzileriyle ilgili keşif çalışmaları yürütmekle suçlamıştı.
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Grızlov: Ukrayna, Minsk formatındaki güvenlik çalışma grubunun olağanüstü toplantısını iptal etti

01:40 20.10.2021
© REUTERSUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS
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Donbass'taki çatışmalara çözüm arayan Üçlü Temas Grubu'ndaki Rus temsilci Boris Grızlov, Kiev'in tüm yükümlülüklerini çiğneyerek bugün yapılması planlanan Minsk formatındaki güvenlik çalışma grubunun olağanüstü toplantısını iptal ettiğini belirtti.
Yazılı açıklama yapan Grızlov, Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki Lugansklı temsilcinin 13 Ekim'de Ukraynalı güçler tarafından kaçırılması nedeniyle Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin inisiyatifiyle bugün yapılması planlanan Minsk formatındaki güvenlik çalışma grubunun olağanüstü toplantısının Ukrayna tarafından iptal edildiğini vurguladı.

Kiev'in toplantıyı ihlal ederek daha önce sunduğu güvenlik garantilerini ve yükümlülüklerini çiğnediğini vurgulayan Grızlov, Lugansklı temsilcinin hala daha Ukrayna tarafından tutulduğunun altını çizdi.

Grızlov, "Ukrayna'nın tutumu, tüm olası anlaşmaların ve yükümlülüklerin aleni bir şekilde ihlal edilmesi anlamına geliyor. Bu, Donetsk ve Lugansk'ın güvenini ciddi şekilde sarsacak ve özellikle Ukrayna ordusunun Donbass'a yönelik silahlı saldırıları artmışken çatışmalara barışçıl çözüm bulunmasına katkı sunmayacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce Lugansk yetkilileri, Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki temsilcilerinin Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu. Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik, Kiev'den temsilcilerinin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti. Kiev yetkilileri ise, gözaltına alınan temsilciyi Ukrayna güvenlik güçlerinin mevzileriyle ilgili keşif çalışmaları yürütmekle suçlamıştı.
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