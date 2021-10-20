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https://tr.sputniknews.com/20211020/kiliste-kadin-cinayeti-esinin-doverek-komalik-ettigi-20-gunluk-anne-hayatini-kaybetti-1050017100.html
Kilis'te kadın cinayeti: Eşinin döverek komalık ettiği 20 günlük anne hayatını kaybetti
Kilis'te kadın cinayeti: Eşinin döverek komalık ettiği 20 günlük anne hayatını kaybetti
Kilis’te eşi tarafından tekme tokat dövülerek beyin kanaması geçiren ve komalık olan 27 yaşındaki Fatma Gül Özyer hastanede verdiği yaşam mücadelesini... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T19:13+0300
2021-10-20T19:13+0300
türkiye
gaziantep
kilis
kadın cinayeti
hastane
ölüm
kadın
kadın cinayetleri
anne
koca
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Yaklaşık bir hafta önce Kilis’in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mahmut Özyer, 20 gün önce doğum yapan eşi Fatma Gül Özyer’i öldüresiye darp etti. Dakikalarca tekme tokat dövülen genç annenin yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Eve gelen ekipler, eşi tarafından öldüresiye dövülen Fatma Gül Özyer’i yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra kalbi duran ve yapılan kalp mesajı tekrar hayata döndürülen talihsiz kadın, daha sonra Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edildi. Gaziantep’te günlerce yaşam mücadelesi veren ve tedavi sürecinde kalbi duran ve tekrar hayata döndürülen 27 yaşındaki Fatma Gül Özyer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öğle saatlerinde hayatını kaybetti.Anne, olay gününü anlatarak feryat etti20 günlük anne Fatma Gül Özyer’in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin yarın öğle saatlerinde Kilis Merkez’de defnedileceği öğrenilirken cenazeyi teslim alan anne Kezban Çetin, kızının tekme tokat dövülerek öldürüldüğünü ifade ederek yaşananlara tepki gösterdi.Kızını öldüren damadının en ağır cezayı almasını isteyen ve yetkililere seslenen anne Kezban Çetin şöyle konuştu:-Kızım hayatını kaybetti. Her gün bir ümitle daha iyi olmasını beklerken bugün ölüm haberini aldık. Kızımın hiçbir suçu yoktu. Kocası gündüzden akşam saatlerine kadar çalışıyordu ve her akşam eve sarhoş olarak geliyordu. Birkaç defa kızımın darp edildiğinden dolayı oluşan izlerini gördüm. İzleri kızıma sorduğumda hep bahaneler uydurarak kimi zaman kolumu bir yere çarptım veya eşimin eli yanlışlıkla çarptı gibi kelimeler kuruyordu. Ben de her evlilikte olan ufak tefek şeylerdir dedim. Sonucunun bu yerlere kadar geleceğini bilmiyordum.-O gün akşam saatlerinde kızımın kocası geldi, bağır çağır kızıma ‘aşağı gel' diye sesleniyordu. Sarhoş bir şekilde gelmişti ve korkumdan bir şey diyemedim. Kızımı arabaya bindirdim, kızım gitti ama yüreğim sıkıntı vardı. Eve gidince telefonla kızıma mesaj yazdım. Kızımla mesajlaştığımda kızım ‘anne sarhoş olmuş yine komşulara da rahatsızlık veriyor. Bana yazma görürse kızar' diye yazdı.-Ben de bir şey olmasın diye yazmadım, gece vakitlerinde mesaj yazayım dedim, sonra vazgeçtim uyumuşlardır diye. Gece saat 2'de telefon çaldı ve kızımın kayınvalidesi aradı. Kayınvalidesi ‘ben bebeği alıp bize gidiyorum, senin kızın da hastanede' dedi. Ben de hastaneye hızlıca gittim ve doktorlar kızımın beyin kanaması geçirdiğini ve kalbinin durduğunu söylediler. Sonrasında Gaziantep’e sevk edildi ve bugün öğlen kaybettik kızımı.Bir yıl önce zorla kürtaj yaptırmışGenç kızın annesi, Mahmut Özyer’in bir yıl önce de 2 aylık hamile olan eşi Fatma Gül Özyer ile tartışmalar yaşadığını ve bu tartışmalar sonucu boşanma durumuna geldiklerini söyledi. Mahmut Özyer’in, boşanma ihtimali üzerine, ayrılmanın eşiğinde olduğu 4 aylık hamile eşine kendisinden hak talep etmemesi için zorla kürtaj yaptırdığı iddia edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan anne Kezban Çetin, “Bundan önce de bu adamın kızıma karşı bu tarz olayları hep oluyordu. Daha 2 aylık evlilerken kızım hamileydi ve boşanacağım diyerek zorla bebeğini aldırttı. Kızım aldırmak istemedi ancak zorla bebeği aldırttı, bize de zorla imza attırdı. 1 haftadan bu yana yoğun bakımdaydı, bugün kızım yaşamını yitirdi. Ben bütün savcıların, polislerin ve yetkililerin kadınların arkasında durmasını istiyorum. Kızımın hakkı savunulsun ve kanı yerde kalmasın” diye konuştu.Genç kadının ölümüne neden olan Mahmut Özür, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Mahmut Özyer, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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https://tr.sputniknews.com/20210930/aym-ilk-kez-bir-kadin-cinayetinde-devleti-suclu-buldu-1049403081.html
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gaziantep, kilis, kadın cinayeti, hastane, ölüm, kadın, kadın cinayetleri, anne, koca

Kilis'te kadın cinayeti: Eşinin döverek komalık ettiği 20 günlük anne hayatını kaybetti

19:13 20.10.2021
© İHAEşinin döverek komalık ettiği 20 günlük anne hayatını kaybetti
Eşinin döverek komalık ettiği 20 günlük anne hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© İHA
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Kilis’te eşi tarafından tekme tokat dövülerek beyin kanaması geçiren ve komalık olan 27 yaşındaki Fatma Gül Özyer hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Yaklaşık bir hafta önce Kilis’in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mahmut Özyer, 20 gün önce doğum yapan eşi Fatma Gül Özyer’i öldüresiye darp etti. Dakikalarca tekme tokat dövülen genç annenin yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler, eşi tarafından öldüresiye dövülen Fatma Gül Özyer’i yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırıldıktan sonra kalbi duran ve yapılan kalp mesajı tekrar hayata döndürülen talihsiz kadın, daha sonra Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edildi. Gaziantep’te günlerce yaşam mücadelesi veren ve tedavi sürecinde kalbi duran ve tekrar hayata döndürülen 27 yaşındaki Fatma Gül Özyer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp başında bekledi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
TÜRKİYE
İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp başında bekledi
11 Ekim, 19:35

Anne, olay gününü anlatarak feryat etti

20 günlük anne Fatma Gül Özyer’in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin yarın öğle saatlerinde Kilis Merkez’de defnedileceği öğrenilirken cenazeyi teslim alan anne Kezban Çetin, kızının tekme tokat dövülerek öldürüldüğünü ifade ederek yaşananlara tepki gösterdi.
Kızını öldüren damadının en ağır cezayı almasını isteyen ve yetkililere seslenen anne Kezban Çetin şöyle konuştu:
-Kızım hayatını kaybetti. Her gün bir ümitle daha iyi olmasını beklerken bugün ölüm haberini aldık. Kızımın hiçbir suçu yoktu. Kocası gündüzden akşam saatlerine kadar çalışıyordu ve her akşam eve sarhoş olarak geliyordu. Birkaç defa kızımın darp edildiğinden dolayı oluşan izlerini gördüm. İzleri kızıma sorduğumda hep bahaneler uydurarak kimi zaman kolumu bir yere çarptım veya eşimin eli yanlışlıkla çarptı gibi kelimeler kuruyordu. Ben de her evlilikte olan ufak tefek şeylerdir dedim. Sonucunun bu yerlere kadar geleceğini bilmiyordum.
-O gün akşam saatlerinde kızımın kocası geldi, bağır çağır kızıma ‘aşağı gel' diye sesleniyordu. Sarhoş bir şekilde gelmişti ve korkumdan bir şey diyemedim. Kızımı arabaya bindirdim, kızım gitti ama yüreğim sıkıntı vardı. Eve gidince telefonla kızıma mesaj yazdım. Kızımla mesajlaştığımda kızım ‘anne sarhoş olmuş yine komşulara da rahatsızlık veriyor. Bana yazma görürse kızar' diye yazdı.
-Ben de bir şey olmasın diye yazmadım, gece vakitlerinde mesaj yazayım dedim, sonra vazgeçtim uyumuşlardır diye. Gece saat 2'de telefon çaldı ve kızımın kayınvalidesi aradı. Kayınvalidesi ‘ben bebeği alıp bize gidiyorum, senin kızın da hastanede' dedi. Ben de hastaneye hızlıca gittim ve doktorlar kızımın beyin kanaması geçirdiğini ve kalbinin durduğunu söylediler. Sonrasında Gaziantep’e sevk edildi ve bugün öğlen kaybettik kızımı.
TBMM'de Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
POLİTİKA
Komisyonda, kadın cinayetleri için ihtisas mahkemesi önerisi
6 Ekim, 19:26

Bir yıl önce zorla kürtaj yaptırmış

Genç kızın annesi, Mahmut Özyer’in bir yıl önce de 2 aylık hamile olan eşi Fatma Gül Özyer ile tartışmalar yaşadığını ve bu tartışmalar sonucu boşanma durumuna geldiklerini söyledi. Mahmut Özyer’in, boşanma ihtimali üzerine, ayrılmanın eşiğinde olduğu 4 aylık hamile eşine kendisinden hak talep etmemesi için zorla kürtaj yaptırdığı iddia edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan anne Kezban Çetin, “Bundan önce de bu adamın kızıma karşı bu tarz olayları hep oluyordu. Daha 2 aylık evlilerken kızım hamileydi ve boşanacağım diyerek zorla bebeğini aldırttı. Kızım aldırmak istemedi ancak zorla bebeği aldırttı, bize de zorla imza attırdı. 1 haftadan bu yana yoğun bakımdaydı, bugün kızım yaşamını yitirdi. Ben bütün savcıların, polislerin ve yetkililerin kadınların arkasında durmasını istiyorum. Kızımın hakkı savunulsun ve kanı yerde kalmasın” diye konuştu.
Genç kadının ölümüne neden olan Mahmut Özür, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Mahmut Özyer, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
TÜRKİYE
AYM ilk kez bir kadın cinayetinde devleti suçlu buldu
30 Eylül, 19:24
110001
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