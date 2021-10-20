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Pornhub, görüntülerini izinsiz kullandığı kadınlarla anlaştı
Pornhub, görüntülerini izinsiz kullandığı kadınlarla anlaştı
Pornografik içerik sitesi Pornhub, videolarının izinsiz şekilde yayınlandığını söyleyen ve şirkete dava açan kadınlarla uzlaşmaya vardı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T13:42+0300
2021-10-20T14:00+0300
yaşam
porno
pornhub
tazminat davası
pornografik
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Pornografik içerik sitesi Pornhub'ın sahibi MindGeek şirketi, GirlsDoPorn adlı porno kanalı aracılığıyla videolarının izinsiz şekilde yayımlandığını söyleyen ve şirkete dava açan kadınlarla uzlaşmaya vardı. Independent Türkçe'nin haberine göre MindGeek, cuma günü yaptığı açıklamada uzlaşmanın detaylarını paylaşmazken, platformlarında yasadışı içerik paylaşımına karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini belirtti. Davacı kadınları temsil eden Brian Holm, "Taraflar söz konusu anlaşmazlığı çözmek için karşılıklı uzlaşmaya vardı. Uzlaşmanın koşullarıysa gizli tutuluyor" dedi. Geçen yıl aralıkta 50 kadın, Pornhub'da içerik yayımlayan GirlsDoPorn isimli porno sitesindeki videolarının kendilerinden izinsiz yayımlandığını söyleyerek Pornhub'ın sahibi MindGeek şirketine dava açmıştı.Kadınlar, Pornhub'ın ve MindGeek'in GirlsDoPorn hakkındaki iddiaları bildiğini, buna rağmen içeriklerin sitede kalmasına izin verdiğini ve siteyle işbirliğini sürdürdüğünü iddia etmişti.Söz konusu durumdan etkilenen her kadın, şahsi olarak en az 1 milyon dolar (yaklaşık 9,3 milyon TL) tazminat talep etmişti.
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porno, pornhub, tazminat davası, pornografik

Pornhub, görüntülerini izinsiz kullandığı kadınlarla anlaştı

13:42 20.10.2021 (güncellendi: 14:00 20.10.2021)
© AFP 2021 / Ethan MillerPornhub
Pornhub - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AFP 2021 / Ethan Miller
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Pornografik içerik sitesi Pornhub, videolarının izinsiz şekilde yayınlandığını söyleyen ve şirkete dava açan kadınlarla uzlaşmaya vardı.
Pornografik içerik sitesi Pornhub'ın sahibi MindGeek şirketi, GirlsDoPorn adlı porno kanalı aracılığıyla videolarının izinsiz şekilde yayımlandığını söyleyen ve şirkete dava açan kadınlarla uzlaşmaya vardı.

Independent Türkçe'nin haberine göre MindGeek, cuma günü yaptığı açıklamada uzlaşmanın detaylarını paylaşmazken, platformlarında yasadışı içerik paylaşımına karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini belirtti. Davacı kadınları temsil eden Brian Holm, "Taraflar söz konusu anlaşmazlığı çözmek için karşılıklı uzlaşmaya vardı. Uzlaşmanın koşullarıysa gizli tutuluyor" dedi.

Geçen yıl aralıkta 50 kadın, Pornhub'da içerik yayımlayan GirlsDoPorn isimli porno sitesindeki videolarının kendilerinden izinsiz yayımlandığını söyleyerek Pornhub'ın sahibi MindGeek şirketine dava açmıştı.

Kadınlar, Pornhub'ın ve MindGeek'in GirlsDoPorn hakkındaki iddiaları bildiğini, buna rağmen içeriklerin sitede kalmasına izin verdiğini ve siteyle işbirliğini sürdürdüğünü iddia etmişti.
Söz konusu durumdan etkilenen her kadın, şahsi olarak en az 1 milyon dolar (yaklaşık 9,3 milyon TL) tazminat talep etmişti.
Pornhub - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
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