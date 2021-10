https://tr.sputniknews.com/20211020/prof-dr-ceyhan-egitim-sistemi-karisacak-tani-testleri-acilen-devreye-alinmali-1050024056.html

Prof. Dr. Ceyhan: Eğitim sistemi karışacak, tanı testleri acilen devreye alınmalı

Prof. Dr. Ceyhan: Eğitim sistemi karışacak, tanı testleri acilen devreye alınmalı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okullarda Kovid-19 vakalarının tespit edilip önlem alınması için bir an önce tanı testlerinin devreye alınması gerektiğini söyledi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T23:48+0300

2021-10-20T23:48+0300

2021-10-20T23:48+0300

koronavirüs

eğitim

mehmet ceyhan

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0f/1042847658_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_6577b4be1488a13514fd4ebcf14b0bd6.jpg

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamadan birkaç dakika sonra sosyal medya hesabından açıklamarda bulundu.Dünya'nın haberine göre Prof. Ceyhan, okullarda soğuk algınlığı ve grip vakalarının artmasıyla birlikte eğitim sisteminin iyice karışacağını belirterek, hızlı tanı testlerinin bir an önce devreye sokulmasını istedi.Bu şekilde hızlı bir şekilde çocuklara tanı konulacağını belirten Prof. Ceyhan, aksi taktirde COVID-19 olmadığı halde grip ve soğuk algınlığı geçiren çocuklar yüzünden eğitime gereksiz ara verilebileceğini ifade etti.Prof. Ceyhan şunları söyledi:"Kovid ile semptomları çok benzeyen soğuk algınlığı ve grip vakaları arttıkça, eğitime ara vermeyi teste değil semptoma bağlayan sistemimiz iyice karışacak.Çözüm: Hızlı tanı testlerinin bir an önce alınıp devreye sokulması. Bu yolla semptom gösteren çocuklarda kısa sürede Kovid tanısı konup izolasyon uygulanabilir.Yoksa her gün onbinlerce çocuk ya Kovid bulaştırırken okula gidecek ya da COVID olmadığı halde grip veya soğuk algınlığı geçiren çocuklar yüzünden eğitime gereksiz yere ara verilecek."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eğitim, mehmet ceyhan, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını