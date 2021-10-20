Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerinin açılışında konuşan Lavrov, toplantıdan hemen önce Taliban heyetiyle yaptığı görüşmeye dair bilgi verdi.Heyetle Taliban'ın kapsayıcı hükümet kurulması, Afgan vatandaşlarının temel haklarının sağlanması konularındaki vaatlerini ele aldıklarını belirten Lavrov, "Afganistan'da sürdürülebilir barışa ulaşma görevi güncelliğini koruyor. Bunun başarılması, her şeyden önce ülkenin sadece etnik değil, aynı zamanda siyasi güçlerinin de çıkarlarını tam olarak yansıtması gereken gerçekten kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla mümkün" dedi.
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sergey lavrov
Lavrov: Taliban heyetiyle görüşmede kapsayıcı bir hükümet kurma çağrısı yaptım
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan görüşmeleri için Moskova'ya gelen Taliban heyetiyle yaptığı görüşmede Afganistan'daki tüm siyasi güçlerin yer aldığı kapsayıcı bir hükümet çağrısında bulunduğunu söyledi.
Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerinin açılışında konuşan Lavrov, toplantıdan hemen önce Taliban heyetiyle yaptığı görüşmeye dair bilgi verdi.
Heyetle Taliban'ın kapsayıcı hükümet kurulması, Afgan vatandaşlarının temel haklarının sağlanması konularındaki vaatlerini ele aldıklarını belirten Lavrov, "Afganistan'da sürdürülebilir barışa ulaşma görevi güncelliğini koruyor. Bunun başarılması, her şeyden önce ülkenin sadece etnik değil, aynı zamanda siyasi güçlerinin de çıkarlarını tam olarak yansıtması gereken gerçekten kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla mümkün" dedi.