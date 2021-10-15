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Türkiye
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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211015/putin-afganistanin-kuzeyindeki-teroristler-nufuzlarini-bdt-cografyasina-yayma-planlari-yapiyor-1049857921.html
Putin: Afganistan'ın kuzeyindeki teröristler, nüfuzlarını BDT coğrafyasına yayma planları yapıyor
Putin: Afganistan'ın kuzeyindeki teröristler, nüfuzlarını BDT coğrafyasına yayma planları yapıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan'ın kuzeyindeki teröristlerin nüfuzlarını BDT ülkeleri de dahil komşu ülkelere genişletme planları yaptıklarını söyledi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T16:05+0300
2021-10-15T16:05+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
vladimir putin
işid
afganistan
taliban
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
uyuşturucu
terör örgütü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'nde Taliban hakimiyeti sonrası Afganistan'da gelişen sürece dair değerlendirmede bulundu.Putin, yaptığı konuşmada, "BDT ülkelerinin sınırları yakınında terör örgütlerinin yoğunlaştığı açık şekilde görülüyor. IŞİD, Özbekistan İslami Hareketi, Ensarullah Cemaati, El Kaide ve bir dizi diğer örgüt. Elimizdeki verilere göre Afganistan'ın kuzeyinde sadece IŞİD'lilerin sayısı, 2 bin kişi civarında. Liderleri, nüfuzlarını Orta Asya ülkelerine, Rusya'nın bölgelerine genişletme planları yapıyor, mezhep çatışmalarını ve dini nefreti kışkırtmaya çalışıyor. Teröristler, sığınmacı kisvesi altında da BDT coğrafyasına sızmayı amaçlıyor" dedi.'Taliban'ın uyuşturucu gelirlerinden vazgeçmesi kolay olmayacak'Putin, Afganistan'da uyuşturucu üretimi sorununun ciddiyetini koruduğunu ve yeni kurulan Taliban hükümetinin uyuşturucu gelirlerinden vazgeçmesinin kolay olmayacağını belirtti.Rusya lideri, "Afganistan'da uyuşturucu üretimi ve o topraklardan yapılan uyuşturucu kaçakçılığı sorunu hala son derece ciddi. Afganistan dünyadaki en büyük afyon tedarikçisi olmaya devam ediyor. Uyuşturucu üretimiyle mücadele sözüne rağmen, Taliban'ın bunu başarıp başaramayacağını, isteyip istemediğini bilmiyorum. Önceki iktidar döneminde bunu yaptılar ve başarılı oldular. Lakin bugün böyle bir gelir kaynağından vazgeçmek kolay olmayacak, üstelik ekonomideki kriz koşullarında" ifadelerini kullandı.'Moskova formatındaki görüşmeler için hazırlık yapıyoruz'Putin, Rusya'nın Moskova formatındaki Afganistan görüşmeleri için hazırlık yaptığını anlattı.Afganistan'daki ateşkes sürecinin desteklenmesi ve ülkedeki durumun normalleştirilmesinin hedeflenmesi gerektiğini söyleyen Putin, "Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın yer aldığı formatı ve Orta Asya ülkeleri de dahil bölgenin önemli ülkelerinin yer aldığı Moskova formatı kapsamındaki çalışmaların yeniden başlamasına hep birlikte destek verebiliriz. En kısa zamanda, Ekim ayında bu mekanizmalar kapsamında toplantı yapılması için çalışıyoruz" diye konuştu.Putin, Taliban hükümetini tanımakta acele edilmemesi gerektiğini düşünen meslektaşlarının görüşünü desteklediğini ekledi.Moskova formatında istişarelerin 20 Ekim’de yapılması bekleniyor. Söz konusu format, 2017’de Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Çin ve Pakistan'ın özel temsilcilerinin oluşturduğu 6’lı istişare mekanizması temelinde oluşturulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211012/lavrov-nato-asyadaki-durumu-hararetlendirme-cabasi-guduyor-1049737851.html
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rusya, vladimir putin, işid, afganistan, taliban, bağımsız devletler topluluğu (bdt), uyuşturucu, terör örgütü

Putin: Afganistan'ın kuzeyindeki teröristler, nüfuzlarını BDT coğrafyasına yayma planları yapıyor

16:05 15.10.2021
© Sputnik / Евгений ПаулинRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - BDT Zirvesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - BDT Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Евгений Паулин
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan'ın kuzeyindeki teröristlerin nüfuzlarını BDT ülkeleri de dahil komşu ülkelere genişletme planları yaptıklarını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'nde Taliban hakimiyeti sonrası Afganistan'da gelişen sürece dair değerlendirmede bulundu.
Putin, yaptığı konuşmada, "BDT ülkelerinin sınırları yakınında terör örgütlerinin yoğunlaştığı açık şekilde görülüyor. IŞİD, Özbekistan İslami Hareketi, Ensarullah Cemaati, El Kaide ve bir dizi diğer örgüt. Elimizdeki verilere göre Afganistan'ın kuzeyinde sadece IŞİD'lilerin sayısı, 2 bin kişi civarında. Liderleri, nüfuzlarını Orta Asya ülkelerine, Rusya'nın bölgelerine genişletme planları yapıyor, mezhep çatışmalarını ve dini nefreti kışkırtmaya çalışıyor. Teröristler, sığınmacı kisvesi altında da BDT coğrafyasına sızmayı amaçlıyor" dedi.

'Taliban'ın uyuşturucu gelirlerinden vazgeçmesi kolay olmayacak'

Putin, Afganistan'da uyuşturucu üretimi sorununun ciddiyetini koruduğunu ve yeni kurulan Taliban hükümetinin uyuşturucu gelirlerinden vazgeçmesinin kolay olmayacağını belirtti.
Rusya lideri, "Afganistan'da uyuşturucu üretimi ve o topraklardan yapılan uyuşturucu kaçakçılığı sorunu hala son derece ciddi. Afganistan dünyadaki en büyük afyon tedarikçisi olmaya devam ediyor. Uyuşturucu üretimiyle mücadele sözüne rağmen, Taliban'ın bunu başarıp başaramayacağını, isteyip istemediğini bilmiyorum. Önceki iktidar döneminde bunu yaptılar ve başarılı oldular. Lakin bugün böyle bir gelir kaynağından vazgeçmek kolay olmayacak, üstelik ekonomideki kriz koşullarında" ifadelerini kullandı.

'Moskova formatındaki görüşmeler için hazırlık yapıyoruz'

Putin, Rusya'nın Moskova formatındaki Afganistan görüşmeleri için hazırlık yaptığını anlattı.
Afganistan'daki ateşkes sürecinin desteklenmesi ve ülkedeki durumun normalleştirilmesinin hedeflenmesi gerektiğini söyleyen Putin, "Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın yer aldığı formatı ve Orta Asya ülkeleri de dahil bölgenin önemli ülkelerinin yer aldığı Moskova formatı kapsamındaki çalışmaların yeniden başlamasına hep birlikte destek verebiliriz. En kısa zamanda, Ekim ayında bu mekanizmalar kapsamında toplantı yapılması için çalışıyoruz" diye konuştu.
Putin, Taliban hükümetini tanımakta acele edilmemesi gerektiğini düşünen meslektaşlarının görüşünü desteklediğini ekledi.
Moskova formatında istişarelerin 20 Ekim’de yapılması bekleniyor. Söz konusu format, 2017’de Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Çin ve Pakistan'ın özel temsilcilerinin oluşturduğu 6’lı istişare mekanizması temelinde oluşturulmuştu.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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