https://tr.sputniknews.com/20211021/disisleri-bakanligi-sozcusu-bilgicten-f-35-aciklamasi-1050046929.html

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD ile olan F-35 sürecine ilişkin olarak "Bizim için aslında seçenekler basit, ya bu programa geri döneceğiz ya bize... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T15:38+0300

2021-10-21T15:38+0300

2021-10-21T15:38+0300

politika

tanju bilgiç

f-35

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Türkiye'nin F-35 projesinin kurucu ortaklarından biri olduğunu ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirten Bilgiç, "Bu çerçevede F-35 projesi çerçevesinde ABD'ye yaklaşık 1.4 milyar dolar ödeme yaptık. Bizim için aslında seçenekler basit, ya bu programa geri döneceğiz ya bize vaat edilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler. Bu çerçevede F-35 için ödenen meblağ F-16 filomuzun modernleştirilmesi için kullanılması bir seçenek olarak gündemde. Bu konuyu ABD'li paydaşlarımız ile tartışıyoruz. Bunun sonucuna göre de hareket edeceğiz" dedi. Bilgiç, 10 ülkenin büyükelçilerinin yaptığı Kavala çağrısına ilişkin ise şunları söyledi: "Biz açıklamaya tepki verdik. Hiçbir organ, makam, merci, kişi tarafından yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere, hakimlere emir ve talimat verilemez, tavsiye ve telkinde bulunulamaz. Türkiye'de devam eden bir yargı süreci var. Aslında yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini bu ülkelerin kendileri çok da iyi biliyor. Türkiye devletine ültimatom verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Biz bunu kabul etmediğimizi söyledik. Büyükelçiliklerin görevleri ve yükümlülükleri bulundukları ülkelerin içişlerine karışmamak."

https://tr.sputniknews.com/20211021/erdogandan-10-buyukelciye-kavala-tepkisi-bunlari-ulkemizde-agirlamak-gibi-bir-luksumuz-olamaz-1050039588.html

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tanju bilgiç, f-35