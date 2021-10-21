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https://tr.sputniknews.com/20211021/gram-altin-faiz-kararinin-ardindan-rekor-kirdi-1050054447.html
Gram altın, faiz kararının ardından rekor kırdı
Gram altın, faiz kararının ardından rekor kırdı
Gram altın, dolar/TL'nin TCMB'nin faiz kararı sonrasında hızlı bir yükseliş kaydetmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T18:21+0300
2021-10-21T18:21+0300
ekonomi
dolar
tcmb
karar
faiz
dolar/tl
gram altın
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Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'nin 9.48'in üzerine çıkmasıyla 2020'nin Kasım ayında gördüğü 540 TL'yi geride bırakarak 543 TL ile yeni bir rekor kırdı.Bloomberg HT'de yer alan habere göre gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber günü 530 TL'den kapatarak bu yılın zirvesine ulaşmıştı.Yeni haftaya 526 TL civarında başlayan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki paralel yükselişle 534 TL'ye kadar tırmandı.Gram altın en son 6 Kasım'da gün içi 540 TL'ye ulaşarak zirveyi gördükten sonra günü 534 TL'de kapatarak rekor gün kapanış seviyesine ulaşmıştı.Eğer gram altın bugünü 534 TL'nin üzerinde kapatırsa gün kapanış rekorunu da geride bırakmış olacak.
https://tr.sputniknews.com/20211014/gram-altin-bu-yilin-zirvesinde-1049822811.html
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dolar, tcmb, karar, faiz, dolar/tl, gram altın

Gram altın, faiz kararının ardından rekor kırdı

18:21 21.10.2021
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
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Gram altın, dolar/TL'nin TCMB'nin faiz kararı sonrasında hızlı bir yükseliş kaydetmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'nin 9.48'in üzerine çıkmasıyla 2020'nin Kasım ayında gördüğü 540 TL'yi geride bırakarak 543 TL ile yeni bir rekor kırdı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber günü 530 TL'den kapatarak bu yılın zirvesine ulaşmıştı.
Yeni haftaya 526 TL civarında başlayan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki paralel yükselişle 534 TL'ye kadar tırmandı.
Gram altın en son 6 Kasım'da gün içi 540 TL'ye ulaşarak zirveyi gördükten sonra günü 534 TL'de kapatarak rekor gün kapanış seviyesine ulaşmıştı.
Eğer gram altın bugünü 534 TL'nin üzerinde kapatırsa gün kapanış rekorunu da geride bırakmış olacak.
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
EKONOMİ
Gram altın bu yılın zirvesinde
14 Ekim, 16:07
060000
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