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https://tr.sputniknews.com/20211021/mhk-baskani-serdar-tatli-istifa-etti-1050041754.html
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın istifa ettiği bildirildi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T13:41+0300
2021-10-21T13:41+0300
2021-10-21T13:51+0300
merkez hakem kurulu (mhk)
istifa
spor
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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti.Son 20 yılda 14 MHK görev almıştı. Serdar Tatlı'nın istifasından sonra 15. MHK'nin göreve gelmesi bekleniyor.Kulüpler MHK'nın yapısının değişmesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirmişti.Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra MHK'daki görevli Metin Tokat da istifa etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211020/burak-elmastan-mhk-aciklamasi-1050016491.html
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merkez hakem kurulu (mhk), istifa
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti 13:41 21.10.2021 (güncellendi: 13:51 21.10.2021)
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın istifa ettiği bildirildi.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı
Serdar Tatlı, görevinden istifa etti.
Son 20 yılda 14 MHK görev almıştı. Serdar Tatlı'nın istifasından sonra 15. MHK'nin göreve gelmesi bekleniyor.
Kulüpler MHK'nın yapısının değişmesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirmişti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra MHK'daki görevli Metin Tokat da istifa etmişti.