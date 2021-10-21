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MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın istifa ettiği bildirildi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T13:41+0300
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merkez hakem kurulu (mhk)
istifa
spor
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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti.Son 20 yılda 14 MHK görev almıştı. Serdar Tatlı'nın istifasından sonra 15. MHK'nin göreve gelmesi bekleniyor.Kulüpler MHK'nın yapısının değişmesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirmişti.Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra MHK'daki görevli Metin Tokat da istifa etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211020/burak-elmastan-mhk-aciklamasi-1050016491.html
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merkez hakem kurulu (mhk), istifa

MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

13:41 21.10.2021 (güncellendi: 13:51 21.10.2021)
© AASerdar Tatlı
Serdar Tatlı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın istifa ettiği bildirildi.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti.
Son 20 yılda 14 MHK görev almıştı. Serdar Tatlı'nın istifasından sonra 15. MHK'nin göreve gelmesi bekleniyor.
Kulüpler MHK'nın yapısının değişmesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirmişti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra MHK'daki görevli Metin Tokat da istifa etmişti.
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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Burak Elmas'tan MHK açıklaması
Dün, 18:54
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