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https://tr.sputniknews.com/20211022/bitcoinin-yukselisinde-bir-sonraki-durak-90-bin-dolar-olabilir-1050076806.html
'Bitcoin'in yükselişinde bir sonraki durak 90 bin dolar olabilir'
'Bitcoin'in yükselişinde bir sonraki durak 90 bin dolar olabilir'
Bitcoin, ProShares Bitcoin Strategy Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından çarşamba günü rekor kırarken... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T11:50+0300
2021-10-22T11:50+0300
ekonomi
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Bitcoin, çarşamba günü 66 bin 976 dolara ulaşarak rekor kırdıktan sonra 62 bin dolar civarına gerilerken stratejistler bir sonraki rallide direncin 90-100 bin dolar arasında olacağını düşünüyor.Bloomberg HT'nin haberine göre, Fundstrat çarşamba günü paylaştığı bir raporda, “Bitcoin için yukarı yönlü hedeflerde ilk direnç 72 bin 500 dolar sonrasındaysa 89 bin dolar" dedi.Fairlead Strategies Kurucusu Katie Stockton ise pazartesi günü rekordan önce yeni yüksek seviyelerin görülmesinin pozitif bir uzun dönemli eğilime işaret ettiğini ve Bitcoin’in 89 bin 800 doları görebileceğini söylemiştiBitcoin'de ETF sonrası yeni rekorBitcoin, ProShares Bitcoin Strategy Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından yüzde 2.1’e ulaşan yükselişle 66 bin doları aştı ve rekor kırdı. Böylece Bitcoin’in 2021 başından bu yanaki yükselişi yüzde 120’yi aştı.Diğer başlıca kripro varlıklar da Bitcoin’in yükselişinden destek buldu. İkinci en büyük dijital para birimi Ether de yükselirken, Bloomberg Galaxy Crypto Indeksde değer kazandı.Kripto danışmanlık şirketi Makara’nın kurucu ortağı ve CEO’su Jesse Proudman, Bitcoin ETF’inin işlem görmeye başlamasını 'bir onaylanma anı' olarak değerlendirdi. Proudman, "Artık mesele bu varlık sınıfının var olmaya devam edip etmeyeceği meselesi değil – bence bu, daha geniş dijital varlık sınıfının tarihinde gerçekten önemli bir an" dedi.ABD borsasına kote olan ilk Bitcoin bağlantılı borsa yatırım fonu, piyasalara rekor düzeyde en çok işlem gören ikinci fon olarak giriş yaptı.Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, ProShares Bitcoin Strategy ETF’inde 24 milyondan fazla hisse el değiştirdi. Bloomberg Intelligence ETF Analisti Athanasios Psarofagis, ProShares Bitcoin Strategy ETF’in ilk işlem günündeki yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmiyle, ilk işlem günü rekorunu elinde buluduran BlackRock’ın karbon fonunun hemen sonrasına yerleştiğini bildirdi.
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borsa, bitcoin, ralli, kripto para

'Bitcoin'in yükselişinde bir sonraki durak 90 bin dolar olabilir'

11:50 22.10.2021
© REUTERS / Dado RuvicBitcoin - dolar
Bitcoin - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Bitcoin, ProShares Bitcoin Strategy Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından çarşamba günü rekor kırarken stratejistler Bitcoin'in yükselişinde sonraki durağın 90 bin dolar olabileceğini düşünüyor.
Bitcoin, çarşamba günü 66 bin 976 dolara ulaşarak rekor kırdıktan sonra 62 bin dolar civarına gerilerken stratejistler bir sonraki rallide direncin 90-100 bin dolar arasında olacağını düşünüyor.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Fundstrat çarşamba günü paylaştığı bir raporda, “Bitcoin için yukarı yönlü hedeflerde ilk direnç 72 bin 500 dolar sonrasındaysa 89 bin dolar" dedi.
Fairlead Strategies Kurucusu Katie Stockton ise pazartesi günü rekordan önce yeni yüksek seviyelerin görülmesinin pozitif bir uzun dönemli eğilime işaret ettiğini ve Bitcoin’in 89 bin 800 doları görebileceğini söylemişti

Bitcoin'de ETF sonrası yeni rekor

Bitcoin, ProShares Bitcoin Strategy Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından yüzde 2.1’e ulaşan yükselişle 66 bin doları aştı ve rekor kırdı. Böylece Bitcoin’in 2021 başından bu yanaki yükselişi yüzde 120’yi aştı.
Diğer başlıca kripro varlıklar da Bitcoin’in yükselişinden destek buldu. İkinci en büyük dijital para birimi Ether de yükselirken, Bloomberg Galaxy Crypto Indeksde değer kazandı.
Kripto danışmanlık şirketi Makara’nın kurucu ortağı ve CEO’su Jesse Proudman, Bitcoin ETF’inin işlem görmeye başlamasını 'bir onaylanma anı' olarak değerlendirdi. Proudman, "Artık mesele bu varlık sınıfının var olmaya devam edip etmeyeceği meselesi değil – bence bu, daha geniş dijital varlık sınıfının tarihinde gerçekten önemli bir an" dedi.
ABD borsasına kote olan ilk Bitcoin bağlantılı borsa yatırım fonu, piyasalara rekor düzeyde en çok işlem gören ikinci fon olarak giriş yaptı.
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, ProShares Bitcoin Strategy ETF’inde 24 milyondan fazla hisse el değiştirdi. Bloomberg Intelligence ETF Analisti Athanasios Psarofagis, ProShares Bitcoin Strategy ETF’in ilk işlem günündeki yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmiyle, ilk işlem günü rekorunu elinde buluduran BlackRock’ın karbon fonunun hemen sonrasına yerleştiğini bildirdi.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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