https://tr.sputniknews.com/20211022/massachusetts-universitesi-koronavirus-cinsiyeti-etkiliyor-1050072695.html

Massachusetts Üniversitesi: Koronavirüs cinsiyeti etkiliyor

Massachusetts Üniversitesi: Koronavirüs cinsiyeti etkiliyor

ABD'deki Massachusetts Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan yeni bir araştırma şaşkınlık yarattı. Hamile bir kadına koronavirüs bulaştığında, fetüsün... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T08:00+0300

2021-10-22T08:00+0300

2021-10-22T07:59+0300

koronavirüs

abd

hamilelik

cinsiyet

koronavirüs

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1043975265_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f508c72313b54fbca83cf3f09b8a7f23.jpg

68 anne adayının dahil edildiği araştırmalarda koronavirüs bulaşan hamilelerde, erkek plasentaların, kadın plasentalarına kıyasla artan bağışıklık aktivitesi ile ilişkili belirli gen ve proteinlerin daha yüksek seviyelerde olduğunu ortaya çıkardı.Proteinlerin önemli ölçüde daha yüksek seviyelerine sahip olduğunu buldu.Boston’daki Massachusetts Üniversitesi Hastanesi’nde araştırmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Andrea Edlow, erkek fetüslerin, artan bağışıklık aktiviteleri sayesinde koronavirüs enfeksiyonuna karşı daha iyi koruma sağlayabildiklerini açıkladı. Ancak Edlow, fetüsün anne karnında koronavirüse maruz kalmasının risk olabileceğini de vurguladı.Araştırmacılar ayrıca, kız bebek bekleyenlerin erkek bebek bekleyenlere oranla daha az bağışıklık geliştirdiğini, bunun da koronavirüse yakalanma riskinin artırdığını vurguladı.Edlow yaptığı açıklamada, “Fetüsün cinsiyeti, annenin hem KOVID-19’a karşı antikor üretme hem de bunları bebeğine aktarma yeteneği üzerinde etkiye sahip” ifadelerinde bulundu.Araştırmacılar, daha önce de benzer araştırmalar yapıldığını ve benzer sonuçlar alındığını belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, hamilelik, cinsiyet, koronavirüs, kovid-19