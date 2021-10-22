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Massachusetts Üniversitesi: Koronavirüs cinsiyeti etkiliyor
Massachusetts Üniversitesi: Koronavirüs cinsiyeti etkiliyor
ABD'deki Massachusetts Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan yeni bir araştırma şaşkınlık yarattı. Hamile bir kadına koronavirüs bulaştığında, fetüsün... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T08:00+0300
2021-10-22T07:59+0300
koronavirüs
abd
hamilelik
cinsiyet
koronavirüs
kovid-19
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68 anne adayının dahil edildiği araştırmalarda koronavirüs bulaşan hamilelerde, erkek plasentaların, kadın plasentalarına kıyasla artan bağışıklık aktivitesi ile ilişkili belirli gen ve proteinlerin daha yüksek seviyelerde olduğunu ortaya çıkardı.Proteinlerin önemli ölçüde daha yüksek seviyelerine sahip olduğunu buldu.Boston’daki Massachusetts Üniversitesi Hastanesi’nde araştırmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Andrea Edlow, erkek fetüslerin, artan bağışıklık aktiviteleri sayesinde koronavirüs enfeksiyonuna karşı daha iyi koruma sağlayabildiklerini açıkladı. Ancak Edlow, fetüsün anne karnında koronavirüse maruz kalmasının risk olabileceğini de vurguladı.Araştırmacılar ayrıca, kız bebek bekleyenlerin erkek bebek bekleyenlere oranla daha az bağışıklık geliştirdiğini, bunun da koronavirüse yakalanma riskinin artırdığını vurguladı.Edlow yaptığı açıklamada, “Fetüsün cinsiyeti, annenin hem KOVID-19’a karşı antikor üretme hem de bunları bebeğine aktarma yeteneği üzerinde etkiye sahip” ifadelerinde bulundu.Araştırmacılar, daha önce de benzer araştırmalar yapıldığını ve benzer sonuçlar alındığını belirtti.
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abd, hamilelik, cinsiyet, koronavirüs, kovid-19

Massachusetts Üniversitesi: Koronavirüs cinsiyeti etkiliyor

08:00 22.10.2021
CC0 / / gebelik - hamilelik
gebelik - hamilelik - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
CC0 / /
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ABD'deki Massachusetts Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan yeni bir araştırma şaşkınlık yarattı. Hamile bir kadına koronavirüs bulaştığında, fetüsün cinsiyetinin bağışıklık sistemini etkileyebileceğini ortaya çıkardı.
68 anne adayının dahil edildiği araştırmalarda koronavirüs bulaşan hamilelerde, erkek plasentaların, kadın plasentalarına kıyasla artan bağışıklık aktivitesi ile ilişkili belirli gen ve proteinlerin daha yüksek seviyelerde olduğunu ortaya çıkardı.
Proteinlerin önemli ölçüde daha yüksek seviyelerine sahip olduğunu buldu.
Boston’daki Massachusetts Üniversitesi Hastanesi’nde araştırmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Andrea Edlow, erkek fetüslerin, artan bağışıklık aktiviteleri sayesinde koronavirüs enfeksiyonuna karşı daha iyi koruma sağlayabildiklerini açıkladı. Ancak Edlow, fetüsün anne karnında koronavirüse maruz kalmasının risk olabileceğini de vurguladı.
Araştırmacılar ayrıca, kız bebek bekleyenlerin erkek bebek bekleyenlere oranla daha az bağışıklık geliştirdiğini, bunun da koronavirüse yakalanma riskinin artırdığını vurguladı.
Edlow yaptığı açıklamada, “Fetüsün cinsiyeti, annenin hem KOVID-19’a karşı antikor üretme hem de bunları bebeğine aktarma yeteneği üzerinde etkiye sahip” ifadelerinde bulundu.
Araştırmacılar, daha önce de benzer araştırmalar yapıldığını ve benzer sonuçlar alındığını belirtti.
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