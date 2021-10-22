Meteoroloji: Hava sıcaklıkları Pazar gününden itibaren hissedilir derecede azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.