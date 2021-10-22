https://tr.sputniknews.com/20211022/mugladaki-festivalde-bir-parasutcu-havalanmaya-calisirken-yere-cakildi-bir-digeri-standlara-carpti-1050084763.html

Muğla'daki festivalde bir paraşütçü havalanmaya çalışırken yere çakıldı, bir diğeri standlara çarptı

Muğla'daki festivalde bir paraşütçü havalanmaya çalışırken yere çakıldı, bir diğeri standlara çarptı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 40 ülkeden bin 500 paraşüt pilotunun katıldığı 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü yamaç paraşütü... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T15:01+0300

2021-10-22T15:01+0300

2021-10-22T15:01+0300

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Fethiye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen festival, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'ın 1700 metre pistinde düzenlenen törenle başladı.Festivalde 40 ülkeden bin 500 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da yer aldı. Etkinliğe katılan paraşütçüler, uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra törenin gerçekleştiği 1700 metredeki pistten uçuş yaparken, paraşütçülerin gökyüzündeki görsel şovu, törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.Kazalar kameralara yansıdıFestival renkli görüntülere sahne olurken, yaşanan paraşüt kazalarından bazıları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, bir paraşütçünün iniş yaptığı esnada bir standa çarpması, havalanmaya çalışan bir paraşütçünün yere düşmesi ve bir paraşütçünün kayalıklara düşme anı kameralara yansıdı.Yaşanan kazalarda paraşütçülerin her hangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Festivalin 24 Ekim tarihinde sona ereceği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211006/fethiyede-kayaliklara-dusen-yamac-parasutcusu-helikopterle-kurtarildi-1049556557.html

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