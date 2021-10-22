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https://tr.sputniknews.com/20211022/reza-zarrab-aaron-goldsmith-olarak-ortaya-cikti-1050086034.html
Reza Zarrab, 'Aaron Goldsmith' olarak ortaya çıktı
Reza Zarrab, 'Aaron Goldsmith' olarak ortaya çıktı
Reza Zarrab’ın yeni hayatı yıllar sonra ortaya çıktı. ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab Aaron Goldsmith adını almış ve... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T15:27+0300
2021-10-22T15:31+0300
türkiye
abd
reza zarrab
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22 Mart 2016'da kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab ortaya çıktı. ABD’nin Florida eyaletinde Next Level Performance Center isimi bir şirket kuran Reza Zarrab, kimliğini değiştirdi ve Aaron Goldsmith ismini aldı.PS Dressage isimli bir internet sitesi, 19 Haziran 2021 tarihinde kurulan binicilik eğitim merkezi Next Level Performance'ı tanıtan bir haber hazırladı.Bu yılın başlarında kurulan ve Florida'nın güneyinde inşa edilen binicilik merkezinin tanıtımının yapıldığı haberde, eski bir eğitimci olan Madeleine Bendfeldt'in açıklamaları dikkat çekiyor. Bendfelt, “İki ay önce Almanya'da Sonata ile birlikte çalışmak için Aaron Goldsmith'in yanına geldim. Carolina Roffman'ın çabalarından dolayı çok minnetarım” diyor.Haberde, “Next Level Performance Center, yeni ve inovatif bir eğitim merkezi. Soutwest Ranches ve Wellington'da bulunuyor. Belirli sayıda biniciye hizmet veren butik bir ortam yaratan yerin tasarımı çok üstün. Buranın yaratıcısı ve sahibi Aaron Goldsmith, binicilere ‘biniciliği sonraki seviyeye taşımak için’ gerekli malzemeleri ve ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi” ifadeleri yer alıyor.Zarrab: 20 yıldır sektörün içindeyimHaberde, 'Goldsmith' adıyla yer alan Zarrab, “Neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim ve genelde sıçrama üzerine çalışıyordum ve şimdi at terbiyesi konusuna da eğilmeye başladık. Tanrıya şükür arkamda çok iyi bir ekip var” diyor.Zarrab, “Sonata'yı ilk gördüğümde bu atın harika olduğunu hissetmiştim. Onun yetiştiricisi Maryanna Haymon'a minnteratım. Elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim” ifadesini kullanıyor.
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abd, reza zarrab

Reza Zarrab, 'Aaron Goldsmith' olarak ortaya çıktı

15:27 22.10.2021 (güncellendi: 15:31 22.10.2021)
© Fotoğraf : psdressage.comReza Zarrab
Reza Zarrab - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Fotoğraf : psdressage.com
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Reza Zarrab’ın yeni hayatı yıllar sonra ortaya çıktı. ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab Aaron Goldsmith adını almış ve bir binicilik merkezi kurmuş.
22 Mart 2016'da kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab ortaya çıktı. ABD’nin Florida eyaletinde Next Level Performance Center isimi bir şirket kuran Reza Zarrab, kimliğini değiştirdi ve Aaron Goldsmith ismini aldı.
PS Dressage isimli bir internet sitesi, 19 Haziran 2021 tarihinde kurulan binicilik eğitim merkezi Next Level Performance'ı tanıtan bir haber hazırladı.
Bu yılın başlarında kurulan ve Florida'nın güneyinde inşa edilen binicilik merkezinin tanıtımının yapıldığı haberde, eski bir eğitimci olan Madeleine Bendfeldt'in açıklamaları dikkat çekiyor. Bendfelt, “İki ay önce Almanya'da Sonata ile birlikte çalışmak için Aaron Goldsmith'in yanına geldim. Carolina Roffman'ın çabalarından dolayı çok minnetarım” diyor.
Haberde, “Next Level Performance Center, yeni ve inovatif bir eğitim merkezi. Soutwest Ranches ve Wellington'da bulunuyor. Belirli sayıda biniciye hizmet veren butik bir ortam yaratan yerin tasarımı çok üstün. Buranın yaratıcısı ve sahibi Aaron Goldsmith, binicilere ‘biniciliği sonraki seviyeye taşımak için’ gerekli malzemeleri ve ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi” ifadeleri yer alıyor.

Zarrab: 20 yıldır sektörün içindeyim

Haberde, 'Goldsmith' adıyla yer alan Zarrab, “Neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim ve genelde sıçrama üzerine çalışıyordum ve şimdi at terbiyesi konusuna da eğilmeye başladık. Tanrıya şükür arkamda çok iyi bir ekip var” diyor.
Zarrab, “Sonata'yı ilk gördüğümde bu atın harika olduğunu hissetmiştim. Onun yetiştiricisi Maryanna Haymon'a minnteratım. Elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim” ifadesini kullanıyor.
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