https://tr.sputniknews.com/20211022/reza-zarrab-aaron-goldsmith-olarak-ortaya-cikti-1050086034.html

Reza Zarrab, 'Aaron Goldsmith' olarak ortaya çıktı

Reza Zarrab, 'Aaron Goldsmith' olarak ortaya çıktı

Reza Zarrab’ın yeni hayatı yıllar sonra ortaya çıktı. ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab Aaron Goldsmith adını almış ve... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T15:27+0300

2021-10-22T15:27+0300

2021-10-22T15:31+0300

türkiye

abd

reza zarrab

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050085991_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_f596d5e6f17eed66e1811889ce1e71e7.jpg

22 Mart 2016'da kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab ortaya çıktı. ABD’nin Florida eyaletinde Next Level Performance Center isimi bir şirket kuran Reza Zarrab, kimliğini değiştirdi ve Aaron Goldsmith ismini aldı.PS Dressage isimli bir internet sitesi, 19 Haziran 2021 tarihinde kurulan binicilik eğitim merkezi Next Level Performance'ı tanıtan bir haber hazırladı.Bu yılın başlarında kurulan ve Florida'nın güneyinde inşa edilen binicilik merkezinin tanıtımının yapıldığı haberde, eski bir eğitimci olan Madeleine Bendfeldt'in açıklamaları dikkat çekiyor. Bendfelt, “İki ay önce Almanya'da Sonata ile birlikte çalışmak için Aaron Goldsmith'in yanına geldim. Carolina Roffman'ın çabalarından dolayı çok minnetarım” diyor.Haberde, “Next Level Performance Center, yeni ve inovatif bir eğitim merkezi. Soutwest Ranches ve Wellington'da bulunuyor. Belirli sayıda biniciye hizmet veren butik bir ortam yaratan yerin tasarımı çok üstün. Buranın yaratıcısı ve sahibi Aaron Goldsmith, binicilere ‘biniciliği sonraki seviyeye taşımak için’ gerekli malzemeleri ve ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi” ifadeleri yer alıyor.Zarrab: 20 yıldır sektörün içindeyimHaberde, 'Goldsmith' adıyla yer alan Zarrab, “Neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim ve genelde sıçrama üzerine çalışıyordum ve şimdi at terbiyesi konusuna da eğilmeye başladık. Tanrıya şükür arkamda çok iyi bir ekip var” diyor.Zarrab, “Sonata'yı ilk gördüğümde bu atın harika olduğunu hissetmiştim. Onun yetiştiricisi Maryanna Haymon'a minnteratım. Elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim” ifadesini kullanıyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, reza zarrab