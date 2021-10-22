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https://tr.sputniknews.com/20211022/sanayi-ve-teknoloji-bakani-varank-organize-sanayi-bolgeleri-birer-ticarethane-degildir-1050092561.html
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Organize sanayi bölgeleri birer ticarethane değildir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Organize sanayi bölgeleri birer ticarethane değildir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Organize sanayi bölgeleri (OSB) birer ticarethane değildir. Eğer OSB sanayiciye hizmet etmek için varsa üretimi... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T18:55+0300
2021-10-22T18:55+0300
ekonomi
dolar
mustafa varank
akp
ticaret
açıklama
sanayi
organize sanayi bölgesi (osb)
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Bakan Varank, gerek 2020 gerekse 2021 yılının ilk yarısında imalat sanayi öncülüğünde çok önemli başarılara imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu:"Her biri bulunduğu şehrin ve bölgenin dinamosu olan OSB'ler ülkemizin küresel bir üretim merkezi olabileceğini bu dönemde yine ispatladılar. Bunun bilincinde olarak sanayicilerimize enerji, çevre, ulaşım gibi ihtiyaç duyulan konularda dünya standartlarında yatırım ortamı sunan OSB'lerimizi destekliyoruz. Yaklaşık 60 yıl önce başlayan OSB uygulaması, yaptığımız düzenlemeler neticesinde bugün artık dünya ülkeleri tarafından örnek alınan kurumsal bir yapıya sahip. Bugün itibarıyla sicil verilen OSB sayısı 326'ya ulaştı ve hamdolsun ülkemizde OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. Göreve geldiğimizden bu yana 201 OSB projesini tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunduk. Tamamlanan bu projeler için 2021 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 11 milyar lira tutarında kredi kullandırdık. 2021 yılı Yatırım Programında 18 yeni, 106 da devam eden OSB projemiz bulunuyor. Bu projeler için 2021 yılı fiyatları ile yaklaşık 2.7 milyar lira harcama yapıldı."'300 milyon dolar krediyi OSB'lerinin kullanımına açtık'Bakan Varank, 'Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri' uygulamasına geçeceklerini belirterek, "Bunun için de OSB'lerimizin Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandıracak, altyapı yatırımlarını destekleyeceğimiz Dünya Bankası Finansmanlı OSB Kredilendirme Projesi'ni başlattık. Dünya Bankasından temin ettiğimiz 300 milyon dolar tutarındaki krediyi OSB'lerimizin kullanımına açtık. Dün sayın başkan ve yönetimdeki diğer sanayicilerimizle istişare etme fırsatı bulduk. Getirdiğimiz değişikliklerin bir kısmında bunları hangi amaç ve gerekçelerle değiştirmeyi planladığımızın anlatıldığında oluşan tereddütlerin ortadan kalktığını gördük. Bazı önerilerimizi de istenilen amaca ulaşma doğrultusunda yeniden gözden geçireceğimizi ifade ettik. Ben bu istişare süreci neticesinde hep birlikte ortak paydada buluşacağımıza inanıyorum. Bakanlık olarak, OSB'lerin her türlü sorunu ile yakından ilgilendiğimizi ve bu sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yaptığımızı zaten biliyorsunuz. İletişim kanallarımız sürekli açık" diye konuştu.'OSB'leri ticarethaneye dönüştüren OSB'lerimiz var'Varank, OSB yönetimlerinde dönem sınırlaması getirilmesinin aslında taze kanlara imkan vereceği için doğru uygulama olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Bununla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. OSB birer ticarethane değildir. Eğer OSB sanayiciye hizmet etmek için varsa, üretimi desteklemek için varsa buna uygun olarak hareket etmeleri gerekiyor. Ama bunun yanında mevzuattaki muğlaklıkları kullanıp maalesef OSB'leri birer ticarethaneye dönüştüren OSB'lerimiz de var. Bizim yapmak istediğimiz, tüm Türkiye'deki OSB'lerin sanayiye hizmet edecek şekilde çalışmasını sağlamak. Çok açık söylüyorum eğer bugün bir OSB’nin kasasında 500 milyon lira varsa, bu para faizde duruyorsa ama sanayicilerimiz bakanlığımıza gelip, 'Bakanım enerji maliyetleri yükseldi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye sorarken OSB kasasında bu para dururken hala sanayiciden su parası alıyorsa bence OSB'ler sanayiye hizmet etmiyordur. Eğer bu paraları sanayiciler için topluyorlarsa bir zahmet sanayicilerin üzerindeki maliyetleri düşürmek için kullansınlar. Biz organize sanayi bölgelerinin genelinden çok memnunuz. Burada sanayicinin önünü açan, onlarla beraber çalışan, kendilerine uygun imkanlarla alan tahsis edip sanayiciyi desteklemeye çalışan bölgelerimiz var. Ama bunu yapmayan bölgelerimiz de var. Biz buna önümüzdeki dönemde müsaade etmek istemiyoruz. İşte kanun çalışmamızı beğenenler de olabilir beğenmeyenler de olabilir. Beğenilmeyen taraflarla ilgili biz her türlü eleştiriye açığız, görüşmeye hazırız. Bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu da gördük. Burada amacımız sanayiciye hizmet etmek. Sanayiciye hizmet edecek şekilde biz kanun taslağımızı yüce Meclis'imize götürmek istiyoruz. Orada takdir yüce meclisindir. Biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz."
https://tr.sputniknews.com/20211020/bakan-varank-yuzde-9luk-bir-buyume-ile-bu-seneyi-kapatacagiz-1050015138.html
https://tr.sputniknews.com/20211016/bakan-varank-camurdan-elektrik-uretim-tesisini-hizmete-acti-1049871743.html
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dolar, mustafa varank, akp, ticaret, açıklama, sanayi, organize sanayi bölgesi (osb)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Organize sanayi bölgeleri birer ticarethane değildir

18:55 22.10.2021
© AASanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Organize sanayi bölgeleri (OSB) birer ticarethane değildir. Eğer OSB sanayiciye hizmet etmek için varsa üretimi desteklemek için varsa buna uygun olarak hareket etmeleri gerekiyor" dedi.
Bakan Varank, gerek 2020 gerekse 2021 yılının ilk yarısında imalat sanayi öncülüğünde çok önemli başarılara imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Her biri bulunduğu şehrin ve bölgenin dinamosu olan OSB'ler ülkemizin küresel bir üretim merkezi olabileceğini bu dönemde yine ispatladılar. Bunun bilincinde olarak sanayicilerimize enerji, çevre, ulaşım gibi ihtiyaç duyulan konularda dünya standartlarında yatırım ortamı sunan OSB'lerimizi destekliyoruz. Yaklaşık 60 yıl önce başlayan OSB uygulaması, yaptığımız düzenlemeler neticesinde bugün artık dünya ülkeleri tarafından örnek alınan kurumsal bir yapıya sahip.
Bugün itibarıyla sicil verilen OSB sayısı 326'ya ulaştı ve hamdolsun ülkemizde OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. Göreve geldiğimizden bu yana 201 OSB projesini tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunduk. Tamamlanan bu projeler için 2021 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 11 milyar lira tutarında kredi kullandırdık. 2021 yılı Yatırım Programında 18 yeni, 106 da devam eden OSB projemiz bulunuyor. Bu projeler için 2021 yılı fiyatları ile yaklaşık 2.7 milyar lira harcama yapıldı."
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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'300 milyon dolar krediyi OSB'lerinin kullanımına açtık'

Bakan Varank, 'Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri' uygulamasına geçeceklerini belirterek, "Bunun için de OSB'lerimizin Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandıracak, altyapı yatırımlarını destekleyeceğimiz Dünya Bankası Finansmanlı OSB Kredilendirme Projesi'ni başlattık. Dünya Bankasından temin ettiğimiz 300 milyon dolar tutarındaki krediyi OSB'lerimizin kullanımına açtık. Dün sayın başkan ve yönetimdeki diğer sanayicilerimizle istişare etme fırsatı bulduk. Getirdiğimiz değişikliklerin bir kısmında bunları hangi amaç ve gerekçelerle değiştirmeyi planladığımızın anlatıldığında oluşan tereddütlerin ortadan kalktığını gördük. Bazı önerilerimizi de istenilen amaca ulaşma doğrultusunda yeniden gözden geçireceğimizi ifade ettik. Ben bu istişare süreci neticesinde hep birlikte ortak paydada buluşacağımıza inanıyorum. Bakanlık olarak, OSB'lerin her türlü sorunu ile yakından ilgilendiğimizi ve bu sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yaptığımızı zaten biliyorsunuz. İletişim kanallarımız sürekli açık" diye konuştu.
Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi Açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
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'OSB'leri ticarethaneye dönüştüren OSB'lerimiz var'

Varank, OSB yönetimlerinde dönem sınırlaması getirilmesinin aslında taze kanlara imkan vereceği için doğru uygulama olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bununla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. OSB birer ticarethane değildir. Eğer OSB sanayiciye hizmet etmek için varsa, üretimi desteklemek için varsa buna uygun olarak hareket etmeleri gerekiyor. Ama bunun yanında mevzuattaki muğlaklıkları kullanıp maalesef OSB'leri birer ticarethaneye dönüştüren OSB'lerimiz de var. Bizim yapmak istediğimiz, tüm Türkiye'deki OSB'lerin sanayiye hizmet edecek şekilde çalışmasını sağlamak. Çok açık söylüyorum eğer bugün bir OSB’nin kasasında 500 milyon lira varsa, bu para faizde duruyorsa ama sanayicilerimiz bakanlığımıza gelip, 'Bakanım enerji maliyetleri yükseldi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye sorarken OSB kasasında bu para dururken hala sanayiciden su parası alıyorsa bence OSB'ler sanayiye hizmet etmiyordur. Eğer bu paraları sanayiciler için topluyorlarsa bir zahmet sanayicilerin üzerindeki maliyetleri düşürmek için kullansınlar. Biz organize sanayi bölgelerinin genelinden çok memnunuz. Burada sanayicinin önünü açan, onlarla beraber çalışan, kendilerine uygun imkanlarla alan tahsis edip sanayiciyi desteklemeye çalışan bölgelerimiz var. Ama bunu yapmayan bölgelerimiz de var. Biz buna önümüzdeki dönemde müsaade etmek istemiyoruz. İşte kanun çalışmamızı beğenenler de olabilir beğenmeyenler de olabilir. Beğenilmeyen taraflarla ilgili biz her türlü eleştiriye açığız, görüşmeye hazırız. Bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu da gördük. Burada amacımız sanayiciye hizmet etmek. Sanayiciye hizmet edecek şekilde biz kanun taslağımızı yüce Meclis'imize götürmek istiyoruz. Orada takdir yüce meclisindir. Biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz."
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