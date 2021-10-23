https://tr.sputniknews.com/20211023/abd-karsi-istihbarati-firma-ve-universiteleri-rusya-ve-cin-ile-isbirligine-karsi-uyardi-1050104704.html

ABD karşı istihbaratı, firma ve üniversiteleri 'Rusya ve Çin ile işbirliğine' karşı uyardı

ABD karşı istihbaratı, firma ve üniversiteleri 'Rusya ve Çin ile işbirliğine' karşı uyardı

ABD karşı istihbaratının (NCSC), ülkenin şirket ve üniversitelerini, yapay zeka ve kuantum hesaplama gibi ileri teknoloji alanlarında Rus ve Çinli kurum ve... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T04:40+0300

2021-10-23T04:40+0300

2021-10-23T04:45+0300

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NCSC, Rusya ve Çin’in yurtdışında yetenekleri arayıp topladığını ve yabancı yatırım, akademik işbirliği ve ortak girişimler yoluyla teknoloji elde etmeye çalıştıklarını iddia etti. Her iki ülkenin yapay zeka, kuantum bilgisayarlar ve biyoteknoloji ile ilgili çalışmalarda onlara yardımcı olacak teknik bilgiler elde etmeye çalıştığı öne sürüldü.Yazıda, “NCSC son aylarda, başta Çin’in, ama aynı zamanda, yapay zeka ve kuantum teknolojilerinde ilerleme arayışında olan Rusya’nın eylemleriyle ilgili farkındalık yaratma amacıyla bilgilendirme çalışmalarına başladı” ifadesine yer verildi.ABD karşı istihbarat ayrıca Çin’in, yarı iletken teknolojilerine, otonom sistemlere ve genetik araştırmalara yüksek ilgi gösterdiği ve bu bağlamda, ilgili şirketleri satın almaya çalıştığı uyarısında bulundu.

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