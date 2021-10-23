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Bakan Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T18:10+0300
2021-10-23T18:12+0300
koronavirüs
harita
fahrettin koca
vaka
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.3 büyükşehirde son durumHer 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292.33, Ankara'da 374, İzmir'de 47.99 oldu. Kastamonu ise 737.03 vaka yoğunluğu ile birinci sırada yer aldı.Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilBakan Koca, "9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211020/ttb-2020de-kovid-19-kaynakli-en-az-55-bin-olum-istatistiklere-girmedi-1049990525.html
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harita, fahrettin koca, vaka, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Bakan Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

18:10 23.10.2021 (güncellendi: 18:12 23.10.2021)
© İHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© İHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

3 büyükşehirde son durum

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292.33, Ankara'da 374, İzmir'de 47.99 oldu. Kastamonu ise 737.03 vaka yoğunluğu ile birinci sırada yer aldı.

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Bakan Koca, "9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan" dedi.
Türk Tabipler Birliği (TTB) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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TTB: 2020'de Kovid-19 kaynaklı en az 55 bin ölüm istatistiklere girmedi
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