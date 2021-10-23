https://tr.sputniknews.com/20211023/bakan-koca-illere-gore-haftalik-kovid-19-vaka-sayilarini-acikladi-1050111880.html

Bakan Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T18:10+0300

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2021-10-23T18:12+0300

koronavirüs

harita

fahrettin koca

vaka

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.3 büyükşehirde son durumHer 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292.33, Ankara'da 374, İzmir'de 47.99 oldu. Kastamonu ise 737.03 vaka yoğunluğu ile birinci sırada yer aldı.Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilBakan Koca, "9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211020/ttb-2020de-kovid-19-kaynakli-en-az-55-bin-olum-istatistiklere-girmedi-1049990525.html

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harita, fahrettin koca, vaka, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını