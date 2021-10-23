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Bakan Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
18:10 23.10.2021 (güncellendi: 18:12 23.10.2021)
© İHAFahrettin Koca
© İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/pX3zgqwk9e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2021
3 büyükşehirde son durum
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292.33, Ankara'da 374, İzmir'de 47.99 oldu. Kastamonu ise 737.03 vaka yoğunluğu ile birinci sırada yer aldı.
Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il
Bakan Koca, "9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan" dedi.
9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan. pic.twitter.com/9tGawmx0VN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2021