Benzine yeni zam yolda: Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere litresi 44 kuruş zamlanacak

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor. BloombergHT’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzinin litresi pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zamlanacak.



Bu artışa göre, gelen zamların ardından benzin fiyatları (litre) Ankara'da 8,33, İstanbul’da 8.36, İzmir'de 8.4 liraya çıkacak.