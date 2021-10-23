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https://tr.sputniknews.com/20211023/benzine-yeni-zam-yolda-pazartesi-gece-yarisindan-gecerli-olmak-uzere-litresi-44-kurus-zamlanacak-1050110443.html
Benzine yeni zam yolda: Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere litresi 44 kuruş zamlanacak
Benzine yeni zam yolda: Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere litresi 44 kuruş zamlanacak
Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresi 44 kuruş zamlanacak. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T16:45+0300
2021-10-23T16:45+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
zam
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Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor. BloombergHT’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzinin litresi pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zamlanacak.Bu artışa göre, gelen zamların ardından benzin fiyatları (litre) Ankara'da 8,33, İstanbul’da 8.36, İzmir'de 8.4 liraya çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20211015/zam-haberi-sonrasi-benzin-istasyonlarinda-kuyruklar-olustu--1049864054.html
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benzin, akaryakıt, zam

Benzine yeni zam yolda: Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere litresi 44 kuruş zamlanacak

16:45 23.10.2021
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© AA
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Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresi 44 kuruş zamlanacak.
Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor. BloombergHT’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzinin litresi pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zamlanacak.

Bu artışa göre, gelen zamların ardından benzin fiyatları (litre) Ankara'da 8,33, İstanbul’da 8.36, İzmir'de 8.4 liraya çıkacak.
benzin kuyruk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
YAŞAM
Zam haberi sonrası benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu
15 Ekim, 19:02
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