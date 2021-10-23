https://tr.sputniknews.com/20211023/kentsel-donusum-alanindan-iskelet-cikti-1050115447.html

Kentsel dönüşüm alanından insan iskeleti çıktı

Kentsel dönüşüm alanından insan iskeleti çıktı

Kayseri’de, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Sahabiye mahallesindeki kazı alanında, yola doğal gaz borusu döşendiği sırada insana ait olduğu belirtilen... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T21:38+0300

2021-10-23T21:38+0300

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yaşam

kayseri

kocasinan

iskelet

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yol üzerinde, yer altına doğal gaz borusu döşendiği sırada, insana ait olduğu belirtilen iskelet ile karşılaşıldı.Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Adrese gelen ekipler, iskelet üzerinde çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20210919/kocaelinin-iki-ilcesinde-konutlar-sanayi-tesislerinin-yanindan-tasiniyor--1049037799.html

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kayseri, kocasinan, iskelet