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https://tr.sputniknews.com/20211023/kentsel-donusum-alanindan-iskelet-cikti-1050115447.html
Kentsel dönüşüm alanından insan iskeleti çıktı
Kentsel dönüşüm alanından insan iskeleti çıktı
Kayseri’de, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Sahabiye mahallesindeki kazı alanında, yola doğal gaz borusu döşendiği sırada insana ait olduğu belirtilen... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T21:38+0300
2021-10-23T21:38+0300
2021-10-23T21:38+0300
yaşam
kayseri
kocasinan
iskelet
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yol üzerinde, yer altına doğal gaz borusu döşendiği sırada, insana ait olduğu belirtilen iskelet ile karşılaşıldı.Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Adrese gelen ekipler, iskelet üzerinde çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210919/kocaelinin-iki-ilcesinde-konutlar-sanayi-tesislerinin-yanindan-tasiniyor--1049037799.html
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kayseri, kocasinan, iskelet
Kentsel dönüşüm alanından insan iskeleti çıktı
Kayseri’de, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Sahabiye mahallesindeki kazı alanında, yola doğal gaz borusu döşendiği sırada insana ait olduğu belirtilen iskelet ortaya çıktı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda yol üzerinde, yer altına doğal gaz borusu döşendiği sırada, insana ait olduğu belirtilen
iskelet ile karşılaşıldı.
Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen ekipler, iskelet üzerinde çalışma başlattı.