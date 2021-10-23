https://tr.sputniknews.com/20211023/lev-tolstoy-rusya-turkiye-dostluk-parki-acildi-1050113556.html

Antalya'da Lev Tolstoy Rusya-Türkiye Dostluk Parkı açıldı

Antalya'da Lev Tolstoy Rusya-Türkiye Dostluk Parkı açıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Lev Tolstoy Rusya-Türkiye Dostluk Parkı düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Başkan Ümit Uysal, "Rus komşularımıza iyi... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T19:21+0300

2021-10-23T19:21+0300

2021-10-23T19:21+0300

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muratpaşa

murat uysal

açılış

lev tolstoy rusya-türkiye dostluk parkı

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Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 3 bin metrekare genişliğe sahip ve içinde dünya edebiyatının ölümsüz ismi Lev Tolstoy büstünün de yer aldığı Rusya-Türkiye Dostluk Parkı’nın açılışını törenle gerçekleştirdi.Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ev sahipliği yaptığı açılışa Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu yetkilileri, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina, Rusya Uluslararası İşbirliği Derneği (RAMS) Başkanı Sergey Vyaçeslavoviç Kalaşnikov, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Genel Sekreter Yardımcısı Ramin Ramizoviç Gasimov, Rus Film Günleri için Antalya’da bulunan Rus sinemacılar, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve belediye meclis üyeleri katıldı.'Kalbimiz hep burada olacak'Törende, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Sorokina, yaklaşık 15 yıldır Antalya’da dernek olarak çeşitli festivaller ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Artık bu etkinlikleri yapabileceğimiz bir yerimiz var. Bizim kalbimiz hep burada olacak" dedi.'Rusların ikinci evi'RAMS Başkanı Kalaşnikov ise, "Dünya artık çok küçük oldu. Antalya buna iyi örnektir. Çok sayıda Rus vatandaşı, ikinci ev olarak Antalya’yı seçti ve burada yaşıyor" diye konuştu.Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Genel Sekreter Yardımcısı Gasimov ise iki ülke milletleri arasındaki dostluk ve arkadaşlığın her şeyden önemli olduğunun altını çizdi.Gasimov, "Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal’la yaptığımız toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerini gelişerek devam etmesi noktasında çok büyük istek gördüm. Çok güçlü ve güzel bir başkanınız var. Çok şanslısınız" diye konuştu.Uysal, Antalya ve bölgesinin antik çağda adının 'Halkların barış içinde yaşadığı yer' anlamına gelen Pamfilya olduğunu belirterek, katılımcıları, "Turizmin başkenti Antalya’nın kalbindeyiz. Çok farklı halklarını barış içinde yaşadığı yeriz" diyerek selamladı. Başkan Uysal, geçmişte Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan dostluk ve kültür parklarını açtıklarını, yakın bir zamanda bu parklara Litvanya’nın da ekleneceğini belirtirken Rusya’nın ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi.Blediye Başkanı Uysal, şunları söyledi:"Kurtuluş Savaşı’mıza verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Turizmimize verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Tarımımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Bütün bu alanlardaki işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Ve bütün Rus komşularımıza iyi komşulukları için teşekkür ederim."'Dostluğun simgesi'Uysal, parkta büstü yer alan Lev Tolstoy’un dünya edebiyatı içinde çok önemli bir yeri bulunduğunu belirtti. "Çünkü barışı, en net bir şekilde sanatla buluşturan klasiklerin başında geliyor" diyen Uysal, Tolstoy’un sanatın barış için olduğunu ve insanların ilişkilerini olumlu etkilemiyorsa o sanat işe yaramaz olduğunu savunduğunu aktardı.Uysal, "Tolstoy büstünün Rusya – Türkiye Dostluk Parkı’nda yaşaması Rus ve Türk halklarının dostluğunun ve işbirliğinin fiziki bir görüntüsü olacak. Bize bu olanağı sağlayan Muratpaşa halkına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Uysal ve davetliler, Rusya Uluslararası İşbirliği Derneği, Türkiye Dostluk Derneği ve Kültürlerarası Diyalog-Birleşik Dünya Fonu tarafından hediye edilen Lev Tolstoy büstünün açılışını gerçekleştirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211013/kaleici-festivaline-rusyadan-katilim-sizin-ayri-bir-yeriniz-var-1049782004.html

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rusya, türkiye, antalya, muratpaşa, murat uysal, açılış, lev tolstoy rusya-türkiye dostluk parkı