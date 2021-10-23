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Pentagon: Hipersonik füze testleri başarısızlıkla sonuçlandı
Pentagon: Hipersonik füze testleri başarısızlıkla sonuçlandı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hipersonik füze testlerinin hızlandırıcıdaki bir sorun nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını teyit etti. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T03:18+0300
2021-10-23T03:18+0300
dünya
pentagon
füze
hipersonik füze
abd savunma bakanlığı
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Dünyanın önde gelen güçleri silahlanma yarışına devam ederken ABD'de bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin yeni gelişme yaşandı.Washington'un yürüttüğü hipersonik füze testlerinin anormal bir durum nedeniyle ertelendiğine dair ABD basınına yansıyan haberler Pentagon tarafından doğrulandı.Bakanlıktan Sputnik'e yapılan açıklamada, 21 Ekim'de Alaska'daki Pacific Spaceport Complex uzay üssünde yapılması planlanan veri toplama amaçlı testin ertelendiğini ifade etti.Bakanlık, "Hızlandırıcının arızalanması nedeniyle bu testler yapılmadı. Testlerde kullanılan hızlandırıcı, hipersonik silah geliştirme programının bir parçası değil" dedi.Putin, silahlanma yarışının hızlandığını söylemiştiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada, Amerikan tarafının Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Rusya ile ABD arasında silahlanma yarışı başladığını ve bu yarışın maalesef ivme kazandığını söylemişti.Rusya'nın 20 Mach'tan daha fazla hıza sahip yüksek hassasiyetli hipersonik silah geliştirdiğini ve bu silahın orduda göreve başladığını vurgulayan Putin, Rusya'nın bu silahları geliştiren ilk ve tek ülke olmasına rağmen bu durumu hiçbir zaman suistimal etmediğini ve kimseyi tehdit etmediğinin altını çizmişti.
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pentagon, füze, hipersonik füze, abd savunma bakanlığı

Pentagon: Hipersonik füze testleri başarısızlıkla sonuçlandı

03:18 23.10.2021
© REUTERS / ERIN SCOTTPentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© REUTERS / ERIN SCOTT
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hipersonik füze testlerinin hızlandırıcıdaki bir sorun nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını teyit etti.
Dünyanın önde gelen güçleri silahlanma yarışına devam ederken ABD'de bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Washington'un yürüttüğü hipersonik füze testlerinin anormal bir durum nedeniyle ertelendiğine dair ABD basınına yansıyan haberler Pentagon tarafından doğrulandı.

Bakanlıktan Sputnik'e yapılan açıklamada, 21 Ekim'de Alaska'daki Pacific Spaceport Complex uzay üssünde yapılması planlanan veri toplama amaçlı testin ertelendiğini ifade etti.

Bakanlık, "Hızlandırıcının arızalanması nedeniyle bu testler yapılmadı. Testlerde kullanılan hızlandırıcı, hipersonik silah geliştirme programının bir parçası değil" dedi.

Putin, silahlanma yarışının hızlandığını söylemişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada, Amerikan tarafının Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Rusya ile ABD arasında silahlanma yarışı başladığını ve bu yarışın maalesef ivme kazandığını söylemişti.

Rusya'nın 20 Mach'tan daha fazla hıza sahip yüksek hassasiyetli hipersonik silah geliştirdiğini ve bu silahın orduda göreve başladığını vurgulayan Putin, Rusya'nın bu silahları geliştiren ilk ve tek ülke olmasına rağmen bu durumu hiçbir zaman suistimal etmediğini ve kimseyi tehdit etmediğinin altını çizmişti.
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