https://tr.sputniknews.com/20211023/tunus-genel-isci-sendikalari-ulkenin-gelecegi-sendikalar-olmadan-belirlenemez-1050112285.html

Tunus Genel İşçi Sendikaları: Ülkenin geleceği sendikalar olmadan belirlenemez

Tunus Genel İşçi Sendikaları: Ülkenin geleceği sendikalar olmadan belirlenemez

Tunus'un en büyük sendikası olan Tunus Genel İşçi Sendikaları (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin el-Tebubi, rızaya dayalı ve katılımcı bir yaklaşım içinde, hedefe... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T18:32+0300

2021-10-23T18:32+0300

2021-10-23T18:32+0300

dünya

tunus

kays said

tunus genel işçi sendikaları konfederasyonu (ugtt)

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Tunus'un en büyük sendikası olan Tunus Genel İşçi Sendikaları (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin el-Tebubi, rızaya dayalı ve katılımcı bir yaklaşım içinde, hedefe ulaşmak için uzlaşıya açık olması koşuluyla ulusal diyaloğu desteklediklerini söyledi.Başkent Tunus’un güneyinde yer alan Bin Arus’ta düzenlenen sendika olağan toplantısının açılışında konuşan Tebubi, 'geçiş yolunu güvence altına almak için diyalogdan kaçış olmadığını' ve 'sendika katılımı olmadan diyalog olmayacağını' belirtti.Tebubi, "Diyalog, birliğin değişmezlerinden ve geleneklerinden biridir, rızaya dayalı ve katılımcı bir yaklaşım içinde, hedefe ulaşmak için uzlaşıya açık olması koşuluyla ulusal diyaloğu destekliyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Kays Said ile herhangi bir çatışma içerisinde olmadıklarını belirten Tebubi, 'bazı eğilimler ve fikirler' konusunda ayrı düşündüklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Said’i ulusal diyaloğun içeriğine ilişkin daha açıklayıcı bilgi vermeye davet eden Tebubi, “Sendika ulusal diyalog programını gördükten sonra destek verip vermeyeceğini duyuracaktır. Tunus’un geleceği sendikalar olmadan belirlenemez” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Said, 21 Ekim’de yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından hükümetin, ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için gereken iradeye sahip olduğunu, gençlerin de katılacağı, öncekilerden farklı, şeffaf ve samimi bir ulusal diyalog başlatacaklarını duyurmuştu.Ulusal diyalogda siyasi ve seçim sisteminin ele alınacağı ve diyalogun belli bir zaman dilimi içinde, yeni düşünce ve formüller çerçevesinde gerçekleşeceği belirtilmişti.Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurduğu bir dizi olağanüstü kararlar almıştı.Alınan kararların ardından ülkede yaşanan siyasi krizden kurtulmak için birçok siyasi oluşum ulusal diyalog çağrısı yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211001/tunus-cumhurbaskani-saidden-yargiya-yolsuzluga-karisanlarin-yargilanmasi-cagrisi-1049417139.html

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tunus, kays said, tunus genel işçi sendikaları konfederasyonu (ugtt)