https://tr.sputniknews.com/20211024/abdullah-avcidan-sampiyonluk-aciklamasi-sonu-harika-olacak-1050129603.html

Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk' açıklaması: Sonu harika olacak

Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk' açıklaması: Sonu harika olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rekorlar üstüne rekorlar kırdıklarını belirterek, bunun sonunun harika olacağına inandığını söyledi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T16:22+0300

2021-10-24T16:22+0300

2021-10-24T16:22+0300

spor

süper lig

fenerbahçe

trabzonspor

açıklama

abdullah avcı

maç

şampiyonluk

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Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor, İzmir deplasmanının hikayesini anlatan bir video paylaştı. Takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden İzmir'e hareketi yer aldığı görüntülerde, taraftarların karşılaması ve İzmir şehrinden renkli görüntülerle birlikte Abdullah Avcı'nın takıma yönelik yaptığı konuşmanın sesi yayınlandı.Avcı, takıma yönelik yaptığı konuşmada, "Büyük takım, büyük oyuncular ve lider takıma yakışır bir mücadele istiyoruz. Önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk böyle geliyor. Hakikaten çok güzel şeyler yaşıyoruz. Rekorlar üstüne rekorlar kırıyoruz. Bunun sonu harika olacak" dedi.

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süper lig, fenerbahçe, trabzonspor, açıklama, abdullah avcı, maç, şampiyonluk