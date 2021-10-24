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Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk' açıklaması: Sonu harika olacak
Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk' açıklaması: Sonu harika olacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rekorlar üstüne rekorlar kırdıklarını belirterek, bunun sonunun harika olacağına inandığını söyledi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T16:22+0300
2021-10-24T16:22+0300
spor
süper lig
fenerbahçe
trabzonspor
açıklama
abdullah avcı
maç
şampiyonluk
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Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor, İzmir deplasmanının hikayesini anlatan bir video paylaştı. Takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden İzmir'e hareketi yer aldığı görüntülerde, taraftarların karşılaması ve İzmir şehrinden renkli görüntülerle birlikte Abdullah Avcı'nın takıma yönelik yaptığı konuşmanın sesi yayınlandı.Avcı, takıma yönelik yaptığı konuşmada, "Büyük takım, büyük oyuncular ve lider takıma yakışır bir mücadele istiyoruz. Önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk böyle geliyor. Hakikaten çok güzel şeyler yaşıyoruz. Rekorlar üstüne rekorlar kırıyoruz. Bunun sonu harika olacak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211017/trabzonspor-fenerbahceyi-3-1-yenerek-zirveye-yerlesti-1049907893.html
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süper lig, fenerbahçe, trabzonspor, açıklama, abdullah avcı, maç, şampiyonluk

Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk' açıklaması: Sonu harika olacak

16:22 24.10.2021
© AA / Hakan Burak AltunözTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rekorlar üstüne rekorlar kırdıklarını belirterek, bunun sonunun harika olacağına inandığını söyledi.
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor, İzmir deplasmanının hikayesini anlatan bir video paylaştı.
Takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden İzmir'e hareketi yer aldığı görüntülerde, taraftarların karşılaması ve İzmir şehrinden renkli görüntülerle birlikte Abdullah Avcı'nın takıma yönelik yaptığı konuşmanın sesi yayınlandı.
Avcı, takıma yönelik yaptığı konuşmada, "Büyük takım, büyük oyuncular ve lider takıma yakışır bir mücadele istiyoruz. Önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk böyle geliyor. Hakikaten çok güzel şeyler yaşıyoruz. Rekorlar üstüne rekorlar kırıyoruz. Bunun sonu harika olacak" dedi.
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