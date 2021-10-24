Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211024/ak-partili-demiroz-kurun-yuksekligini-goruyoruz-ama-inanin-hepsi-kontrol-altinda-1050121944.html
AK Partili Demiröz: Kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında
AK Partili Demiröz: Kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Avrupa kara kışa hazır değil. Onlar bize ültimatom vereceklerine önce kendi ekonomileri, kendi geleceklerini... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T10:36+0300
2021-10-24T10:47+0300
türkiye
ak parti
ab
manisa
akp
ab türkiye delegasyonu
açıklama
döviz
vedat demiröz
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050121919_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_d8cfed144cabb6bb4ca0e59e2aea7456.jpg
AK Parti Manisa İl Danışma Meclisi toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün katılımıyla yapıldı. Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı konferans salonundaki toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Türkiye'yi 60 yıldır Avrupa Birliği'ne almayan Avrupa ülkelerini eleştirerek, "Ekonomimiz çok mu kötü beyler. Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya'dan, Letonya'dan, Estonya'dan da mı kötü. 14 ülkenin toplamından daha güçlü ekonomiye sahip bir ülkeyiz ama bizi almazlar. Niye almadıklarını hepimiz biliyoruz. Bizim kültürümüz ve milletimiz ayrı. Bunu hazmedemedikleri için almıyorlar. Almasınlar. Yunanistan'ı görüyorsunuz. Yalan yanlış bilançolarla Avrupa Birliği'ni dahi aldatmaya kalktı ama affettiler. IMF kanalıyla 150 milyar Euro bağış yaptılar. Yunanistan bilmelidir ki, bu aralar çok horozlanıyor. Cürmü kadar yer yakar. Ne Yunanistan ne de Fransa Avrupa Birliği'ne güvensin. Hiç kimseye güvenmesin, bize de horozlanmasın. Döner bakar arkasında kimseyi bulamaz" diye konuştu.'Birileri bize, 'Kara kış fonu kurun' diyor ama biz onu kurmayacağız'Demiröz, şöyle devam etti:"Bugün Avrupa'da duyuyorsunuz, yakıtın olmadığı, raflarda neler olduğunu. Kış geliyor. Birileri bize, 'Kara kış fonu kurun' diyor ama biz onu kurmayacağız. Bizim her şeyimiz hazır ama Avrupa kara kışa hazır değil. Onlar bize ültimatom vereceklerine önce kendi ekonomileri, kendi geleceklerini düşünsünler. Bizim enflasyondaki yükseklik eyvallah, kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında. Biraz sabırlı olacağız. Yılbaşına doğru her şey sistemine oturacak. Aylık ihracatımız 20 milyar doları aştı. Bu dövizler yarın ülkemize gelecek. Türkiye'ye gelen dövizle cari açığımızı da kapatacağız. O dövizlerin fazlalığı nedeniyle kur farkları da aşağıya doğru inecek. Gıdada hiçbir eksiğimiz yok. Pahalılık olabilir. Allah aşkına, Türkiye'de son 20 senede her eve bakın ya bir otomobil ya da 2 otomobilimiz var. Her evde 2- 3 telefon var. Türkiye'nin doğal gaz gitmeyen ilçesi kalmadı. Elektrik desen yine aynı, Yolları zaten saymıyorum."Kılıçdaroğlu'na: Sen hele bir cumhurbaşkanı adayı olmayı becer de ondan sonra konuş"Bu ülkedeki vesayet odaklarını unutmamak lazım. Türkiye'de bir bürokrasi vardı, askeri bir yandan, argısı bir yandan ülkeye her gün ültimatom veren bürokratlar vardı. Sermaye çevrelerinin baskısı, basının baskısı, bütün bu vesayet odakları tek tek yıkıldı, Türkiye'deki özgürlük alanları genişletildi. İnsanlar çabuk unutuyor. 28 Şubat'ı yaşadık. Annelerimiz, çocuklarımız başörtüsünden dolayı ne zulümler gördü. İmam hatiplerimizi kapattılar. Bu adaletsiz dönemlerden geçtik. 1000 sürecek dediler, hamdolsun 5 yıl sürmedi. Şimdi onlar hesabını veriyor, verecekler. 1960 ihtilalinden önce İnönü çıkıp mecliste bir konuşma yapıyor. 'Dışarıda bin başı var, çağırın beni dışarı atsın deyin yapacak mı ama ben gidip ona bunların hepsini alın desem, hepinizi alır götürür.' Yani ihtilali vurgulayan cümleler sarfediyor. Enteresan olan o gün bir parti lideri olmasına rağmen meclisten 12 oturum ceza yiyor. O gün onu ihtilale davet edenler, o zihniyet bugün çıkıyor, bürokratlara göz dağı vermeye çalışıyor. AK Parti'ye oy veren öğretmenler, doktorlar ve savcılar diyor ama kendisi demiyor, arkasında ona akıl hocalığı verenler var. Ey Kılıçdaroğlu, çok güvenme. Sen hele bir cumhurbaşkanı adayı ol da olmayı becer de ondan sonra konuş"'Selahattin Demirtaş niye tutuluyormuş'"Bu ülkenin toprağından kimseye bir karış vermeyiz. Canımızı veririz, toprağımızı vermeyiz. Bitlisliyim. Kısmen Kürdüm. Hiçbir zaman önümü kesen olmadı ki. 1000 yıldır birlikte yaşadık. PKK'nın Kürt diye bir derdi yok ama Kürtlerin PKK diye bir derdi var. Bunu bilin, bunu biz çözdük. Yurt içindeki bütün teröristleri temizledik, şimdi sıra yurt dışında. Kürt devleti kurmaya çalıştılar. Beceremediler. Türkiye oyunlarını bozdu. Selahattin Demirtaş niye tutuluyormuş. Bunu diyen de CHP lideri. Adam bir talimat verdi. 70 insanımız şehit edildi, onların kanının hesabını kim verecek. Bir kere olsun terörist diyebildiniz mi. Yıllardır bu ülke bunlarla çarpışarak, askerini, polisini, savcısını kaybediyor. Neredesin Kılıçdaroğlu. Şimdi gelmişsin 3 oy için onlara göz kırpıyor, yanına alıyorsun. Yazıklar olsun. Ekonomiyi en kısa zamanda düzelteceğiz. Dünyanın bir problemi bu ama bunu çözeceğiz. Türkiye bu girdaptan çıkacak. Sıkıntımız var ama çok şey yapıldı, herkes elini vicdanına koydun. Emekliye destek vereceğiz, eyvallah bu şartlarda yaşanmaz. Biz de onu biliyoruz. Asgari ücretliye destek vereceğiz. Gereğini yapacağız. Artık alt yapı ve barajımızı fazlasıyla yaptık, bundan sonrası insanımız için gelirini nasıl arttıracağız ona bakacağız"
https://tr.sputniknews.com/20211023/ak-parti-genel-baskanvekili-yildirim-turkiyede-yatirimin-adresi-artik-ozel-sektordur-1050103362.html
https://tr.sputniknews.com/20211020/perincek-ak-parti-mhp-ve-vatan-partisinin-birlikte-turkiyeyi-yonetmesi-lazim-1049997121.html
https://tr.sputniknews.com/20211018/ak-parti-milletvekili-cevdet-yilmaz-eninde-sonunda-kur-kendi-dengesini-bulacaktir-1049935560.html
türkiye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050121919_26:0:626:450_1920x0_80_0_0_e93da28fab5b3886c003f7cf52452aef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, ab, manisa, akp, ab türkiye delegasyonu, açıklama, döviz, vedat demiröz, ekonomi, dolar/tl, kur, döviz kurları, döviz kuru

AK Partili Demiröz: Kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında

10:36 24.10.2021 (güncellendi: 10:47 24.10.2021)
© AAAK Partili Demiröz: Kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında
AK Partili Demiröz: Kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AA
Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Avrupa kara kışa hazır değil. Onlar bize ültimatom vereceklerine önce kendi ekonomileri, kendi geleceklerini düşünsünler. Bizim enflasyondaki yükseklik eyvallah, kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında" görüşünü savundu.
AK Parti Manisa İl Danışma Meclisi toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün katılımıyla yapıldı.
Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı konferans salonundaki toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Türkiye'yi 60 yıldır Avrupa Birliği'ne almayan Avrupa ülkelerini eleştirerek, "Ekonomimiz çok mu kötü beyler. Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya'dan, Letonya'dan, Estonya'dan da mı kötü. 14 ülkenin toplamından daha güçlü ekonomiye sahip bir ülkeyiz ama bizi almazlar. Niye almadıklarını hepimiz biliyoruz. Bizim kültürümüz ve milletimiz ayrı. Bunu hazmedemedikleri için almıyorlar. Almasınlar. Yunanistan'ı görüyorsunuz. Yalan yanlış bilançolarla Avrupa Birliği'ni dahi aldatmaya kalktı ama affettiler. IMF kanalıyla 150 milyar Euro bağış yaptılar. Yunanistan bilmelidir ki, bu aralar çok horozlanıyor. Cürmü kadar yer yakar. Ne Yunanistan ne de Fransa Avrupa Birliği'ne güvensin. Hiç kimseye güvenmesin, bize de horozlanmasın. Döner bakar arkasında kimseyi bulamaz" diye konuştu.

'Birileri bize, 'Kara kış fonu kurun' diyor ama biz onu kurmayacağız'

Demiröz, şöyle devam etti:

"Bugün Avrupa'da duyuyorsunuz, yakıtın olmadığı, raflarda neler olduğunu. Kış geliyor. Birileri bize, 'Kara kış fonu kurun' diyor ama biz onu kurmayacağız. Bizim her şeyimiz hazır ama Avrupa kara kışa hazır değil. Onlar bize ültimatom vereceklerine önce kendi ekonomileri, kendi geleceklerini düşünsünler. Bizim enflasyondaki yükseklik eyvallah, kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında. Biraz sabırlı olacağız. Yılbaşına doğru her şey sistemine oturacak. Aylık ihracatımız 20 milyar doları aştı. Bu dövizler yarın ülkemize gelecek. Türkiye'ye gelen dövizle cari açığımızı da kapatacağız. O dövizlerin fazlalığı nedeniyle kur farkları da aşağıya doğru inecek. Gıdada hiçbir eksiğimiz yok. Pahalılık olabilir. Allah aşkına, Türkiye'de son 20 senede her eve bakın ya bir otomobil ya da 2 otomobilimiz var. Her evde 2- 3 telefon var. Türkiye'nin doğal gaz gitmeyen ilçesi kalmadı. Elektrik desen yine aynı, Yolları zaten saymıyorum."
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım (sol 3), Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Aslanları işadamları Derneği (ASKON) 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
TÜRKİYE
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Türkiye'de yatırımın adresi artık özel sektördür
Dün, 02:16

Kılıçdaroğlu'na: Sen hele bir cumhurbaşkanı adayı olmayı becer de ondan sonra konuş

"Bu ülkedeki vesayet odaklarını unutmamak lazım. Türkiye'de bir bürokrasi vardı, askeri bir yandan, argısı bir yandan ülkeye her gün ültimatom veren bürokratlar vardı. Sermaye çevrelerinin baskısı, basının baskısı, bütün bu vesayet odakları tek tek yıkıldı, Türkiye'deki özgürlük alanları genişletildi. İnsanlar çabuk unutuyor. 28 Şubat'ı yaşadık. Annelerimiz, çocuklarımız başörtüsünden dolayı ne zulümler gördü. İmam hatiplerimizi kapattılar. Bu adaletsiz dönemlerden geçtik. 1000 sürecek dediler, hamdolsun 5 yıl sürmedi. Şimdi onlar hesabını veriyor, verecekler. 1960 ihtilalinden önce İnönü çıkıp mecliste bir konuşma yapıyor. 'Dışarıda bin başı var, çağırın beni dışarı atsın deyin yapacak mı ama ben gidip ona bunların hepsini alın desem, hepinizi alır götürür.' Yani ihtilali vurgulayan cümleler sarfediyor. Enteresan olan o gün bir parti lideri olmasına rağmen meclisten 12 oturum ceza yiyor. O gün onu ihtilale davet edenler, o zihniyet bugün çıkıyor, bürokratlara göz dağı vermeye çalışıyor. AK Parti'ye oy veren öğretmenler, doktorlar ve savcılar diyor ama kendisi demiyor, arkasında ona akıl hocalığı verenler var. Ey Kılıçdaroğlu, çok güvenme. Sen hele bir cumhurbaşkanı adayı ol da olmayı becer de ondan sonra konuş"
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
POLİTİKA
Perinçek: AK Parti MHP ve Vatan Partisi'nin birlikte Türkiye'yi yönetmesi lazım
20 Ekim, 11:31

'Selahattin Demirtaş niye tutuluyormuş'

"Bu ülkenin toprağından kimseye bir karış vermeyiz. Canımızı veririz, toprağımızı vermeyiz. Bitlisliyim. Kısmen Kürdüm. Hiçbir zaman önümü kesen olmadı ki. 1000 yıldır birlikte yaşadık. PKK'nın Kürt diye bir derdi yok ama Kürtlerin PKK diye bir derdi var. Bunu bilin, bunu biz çözdük. Yurt içindeki bütün teröristleri temizledik, şimdi sıra yurt dışında. Kürt devleti kurmaya çalıştılar. Beceremediler. Türkiye oyunlarını bozdu. Selahattin Demirtaş niye tutuluyormuş. Bunu diyen de CHP lideri. Adam bir talimat verdi. 70 insanımız şehit edildi, onların kanının hesabını kim verecek. Bir kere olsun terörist diyebildiniz mi. Yıllardır bu ülke bunlarla çarpışarak, askerini, polisini, savcısını kaybediyor. Neredesin Kılıçdaroğlu. Şimdi gelmişsin 3 oy için onlara göz kırpıyor, yanına alıyorsun. Yazıklar olsun. Ekonomiyi en kısa zamanda düzelteceğiz. Dünyanın bir problemi bu ama bunu çözeceğiz. Türkiye bu girdaptan çıkacak. Sıkıntımız var ama çok şey yapıldı, herkes elini vicdanına koydun. Emekliye destek vereceğiz, eyvallah bu şartlarda yaşanmaz. Biz de onu biliyoruz. Asgari ücretliye destek vereceğiz. Gereğini yapacağız. Artık alt yapı ve barajımızı fazlasıyla yaptık, bundan sonrası insanımız için gelirini nasıl arttıracağız ona bakacağız"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
EKONOMİ
AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz: Eninde sonunda kur kendi dengesini bulacaktır
18 Ekim, 16:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:36AK Partili Demiröz: Kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında
10:27Yargıtay'dan emsal karar: Vasıflı işçi asgari ücretle çalıştırılamaz
10:19Binlerce yıllık Hasuni Mağaraları'nın çöp alanından arındırılması isteniyor
10:10Prof. Dr. Tecer: Marmara'da durağan deniz koşulları devam ettikçe müsilaj tehlikesi var
09:56Beşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada 'marihuana' ele geçirdi
09:39Sabah yazarı Barlas: 10 ülkeyle neredeyse diplomatik ilişkileri kesmek üzereyiz
09:26Kolombiya'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı 'Otoniel' yakalandı
09:20İstanbul'da 227 parça tarihi eser ele geçirildi
09:14Koruma altındaki 'dünyanın en yaşlı Diana maymunu' öldü
09:07Marmara Denizi'nde 2 yük gemisi çarpıştı
06:12Şişli'de kaldırıma park eden araca mesajla tepki
05:04Amerikan vatandaşları Afgan mültecilere sponsor olabilecek
04:44Hayvanat bahçesine yaklaşık 7.4 milyon TL miras kaldı
04:17'Otomobil piyasasında fiyatları çip krizi değil, ayaklı galericiler yükseltti'
03:50Türkiye, Eurovision 2022'de de olmayacak
03:34'Tuz Gölü’nü 30 yıla kadar kaybedebiliriz'
03:17Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 1 gözaltı
02:48‘Rusya'nın Ukrayna’nın NATO üyeliğinden endişelenmesi için birçok neden var’
02:16Kraliyet statüsünü kaybedecek: Japon Prenses evliliği öncesi, İmparator ile görüştü
02:03Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan el bombası çıktı